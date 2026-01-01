XH 10 extension hose

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-019.0Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 240 x 85
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Trọng lượng (Kg)
1.208
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
180
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.463
Thông tin sản phẩm