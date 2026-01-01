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    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow design, featuring metal connectors at both ends.

    XH 10 extension hose

    Mã đơn hàng: 6.389-092.0

    Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.