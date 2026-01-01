Có phải bạn đã đặt mua sản phẩm trực tiếp từ Kärcher trên cửa hàng trực tuyến? Bạn muốn thực hiện quyền hoàn lại đơn hàng trong vòng 14 ngày và trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa?

Để đảm bảo quá trình trả hàng nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo quy trình sau:

Đóng gói tất cả hàng hóa bạn muốn trả lại, bao gồm cả phụ kiện. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bao bì gốc để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ bao bì phù hợp nào khác để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn. Ghi rõ thông tin người gửi trên nhãn trả hàng mà bạn nhận được cùng với đơn đặt hàng. Dán nhãn trả hàng lên mặt lớn nhất của gói hàng trả lại. Mang gói hàng trả lại đến cửa hàng GLS Paket mà bạn chọn, chi phí là hoàn toàn miễn phí. Hãy đảm bảo rằng việc trả hàng được xác nhận trên biên lai trả hàng từ cửa hàng GLS Paket và giữ biên lai cẩn thận vì nó là bằng chứng về việc trả hàng.

Địa chỉ trả hàng:

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Lưu ý: bạn không được gửi bất kỳ hàng hóa nào bạn đã đặt hàng từ một trong những nhà cung cấp chuyên biệt của chúng tôi vì chúng tôi không thể chấp nhận những lô hàng này.