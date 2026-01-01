Với tư cách là khách hàng, Kärcher cung cấp các phương thức thanh toán tiện lợi sau:
PayPal
PayPal là cách nhanh, an toàn hơn để thanh toán cho các giao dịch mua hàng trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Kärcher cũng cung cấp phương thức thanh toán này. Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal, bạn có thể đăng ký tại đây. Khi sử dụng phương thức thanh toán này, khoản thanh toán sẽ được trừ ngay khi đặt hàng.
Thẻ tín dụng
Tại cửa hàng trực tuyến của Kärcher, bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi chấp nhận MasterCard và Visa. Khi đặt hàng, hãy chọn thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán trên trang phương thức thanh toán. Bạn phải cung cấp các thông tin sau: loại thẻ (MasterCard hoặc Visa), số thẻ, mã bảo mật và ngày hết hạn. Khi sử dụng phương thức thanh toán này, khoản thanh toán sẽ được trừ ngay khi đặt hàng.
Ghi nợ trực tiếp
Chúng tôi cũng cung cấp thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp. Nhập thông tin ngân hàng của bạn trong quá trình đặt hàng. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ trừ số tiền phải trả bằng ghi nợ trực tiếp. Với phương thức thanh toán này, số tiền phải trả sẽ được trừ không muộn hơn 14 ngày sau khi đơn đặt hàng được nhận.