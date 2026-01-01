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    Thông tin mua sắm trực tuyến

    Đây là tất cả câu trả lời cho những thắc mắc của bạn về sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

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    Phí vận chuyển

    Hàng hóa đặt mua từ Kärcher sẽ chịu phí giao hàng là xx,xx đồng. Chi phí giao hàng được hiển thị trước khi đơn hàng được gửi đi.

    Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ xx,xx đồng trở lên. Phí giao hàng sẽ được tính riêng cho các mặt hàng không được giao cùng nhau. Tất cả giá đều đã bao gồm VAT.

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    Dịch vụ vận chuyển

    Hàng hóa bạn đặt trực tiếp từ Alfred Kärcher sẽ được giao từ kho của chúng tôi đến địa chỉ giao hàng bạn đã cung cấp. Thời gian giao hàng cho toàn bộ đơn hàng phụ thuộc vào mặt hàng có thời gian giao hàng lâu nhất mà bạn đặt trong đơn.

    Credit card laying on a keyboard

    Thanh toán

    Với tư cách là khách hàng, Kärcher cung cấp các phương thức thanh toán tiện lợi sau:

    PayPal

    PayPal là cách nhanh, an toàn hơn để thanh toán cho các giao dịch mua hàng trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Kärcher cũng cung cấp phương thức thanh toán này. Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal, bạn có thể đăng ký tại đây. Khi sử dụng phương thức thanh toán này, khoản thanh toán sẽ được trừ ngay khi đặt hàng.

    Thẻ tín dụng

    Tại cửa hàng trực tuyến của Kärcher, bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi chấp nhận MasterCard và Visa. Khi đặt hàng, hãy chọn thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán trên trang phương thức thanh toán. Bạn phải cung cấp các thông tin sau: loại thẻ (MasterCard hoặc Visa), số thẻ, mã bảo mật và ngày hết hạn. Khi sử dụng phương thức thanh toán này, khoản thanh toán sẽ được trừ ngay khi đặt hàng.

    Ghi nợ trực tiếp

    Chúng tôi cũng cung cấp thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp. Nhập thông tin ngân hàng của bạn trong quá trình đặt hàng. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ trừ số tiền phải trả bằng ghi nợ trực tiếp. Với phương thức thanh toán này, số tiền phải trả sẽ được trừ không muộn hơn 14 ngày sau khi đơn đặt hàng được nhận.

    Person shown from the back holding a package

    Hoàn trả hàng

    Có phải bạn đã đặt mua sản phẩm trực tiếp từ Kärcher trên cửa hàng trực tuyến? Bạn muốn thực hiện quyền hoàn lại đơn hàng trong vòng 14 ngày và trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa?

    Để đảm bảo quá trình trả hàng nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo quy trình sau:

    Đóng gói tất cả hàng hóa bạn muốn trả lại, bao gồm cả phụ kiện. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bao bì gốc để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ bao bì phù hợp nào khác để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn. Ghi rõ thông tin người gửi trên nhãn trả hàng mà bạn nhận được cùng với đơn đặt hàng. Dán nhãn trả hàng lên mặt lớn nhất của gói hàng trả lại. Mang gói hàng trả lại đến cửa hàng GLS Paket mà bạn chọn, chi phí là hoàn toàn miễn phí. Hãy đảm bảo rằng việc trả hàng được xác nhận trên biên lai trả hàng từ cửa hàng GLS Paket và giữ biên lai cẩn thận vì nó là bằng chứng về việc trả hàng.

    Địa chỉ trả hàng:

    XXX

    Lưu ý: bạn không được gửi bất kỳ hàng hóa nào bạn đã đặt hàng từ một trong những nhà cung cấp chuyên biệt của chúng tôi vì chúng tôi không thể chấp nhận những lô hàng này.