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    Thông báo về quyền riêng tư

    Thông tin về việc xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến các cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng

    Tên và thông tin liên hệ của người phụ trách:

    Alfred Kärcher SE & Co. KG
    Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
    71364 Winnenden, Germany

    Ban quản lý: Hartmut Jenner (CEO), Christian May (Deputy CEO), Stefan Patzke, Marco Cardinale, Markus Limberger

    Tel. +49 (0)7195 / 14-0
    Fax: +49 (0)7195 / 14-2212
    E-mail: info@karcher.com

    (Sau đây gọi là 'Kärcher') thực hiện tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu (như: thu thập, xử lý và chuyển giao) theo đúng quy định pháp luật. Chính sách bảo mật sau đây cung cấp tổng quan về các loại dữ liệu được thu thập, cách thức sử dụng và truyền tải chúng, các biện pháp bảo mật mà Kärcher áp dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn và cách bạn có thể thực hiện các quyền của mình.

    Đầu mối liên hệ / Chuyên viên bảo mật thông tin

    Đối với các câu hỏi liên quan đến bảo vệ dữ liệu và quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu, vui lòng liên hệ với người phụ trách bảo mật dữ liệu của Kärcher theo địa chỉ sau:

    Alfred Kärcher SE & Co. KG
    Chuyên viên bảo mật thông tin
    Alfred-Kärcher-Str. 28-40
    71364 Winnenden, Đức
    datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com

    1. Thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân

    Chúng tôi sử dụng những loại dữ liệu nào cho những mục đích nào?

    Để tiến hành khảo sát sự hài lòng của và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi cung cấp bảng câu hỏi thông qua Microsoft Dynamics. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin chung (như sự hài lòng tại thời điểm tiếp xúc với công ty/thương hiệu của chúng tôi, định hướng khách hàng, thiết kế, trình bày sản phẩm, v.v.) mà không cho phép chúng tôi xác định danh tính cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin một cách tự nguyện thông qua ô văn bản trống.

    Không có nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng nào yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân.

    Dữ liệu của bạn được xử lý dựa trên cơ sở pháp lý nào?

    Trong phạm vi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, việc xử lý này được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của bạn (Điều 6 (1) lit. a GDPR).

    2. Chuyển tiếp và xóa dữ liệu cá nhân

    Ai là người nhận thông tin của bạn?

    Trong nội bộ công ty chúng tôi, chỉ những cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm khảo sát sự hài lòng của khách hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật mà chúng tôi ủy nhiệm xử lý đơn hàng (Điều 28 GDPR) mới được nhận dữ liệu.

    Ngoài ra, kết quả đánh giá được chuyển tiếp cho các công ty được đánh giá. Nếu bạn không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong phần văn bản tự viết, chúng tôi sẽ không chuyển tiếp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các đơn vị được đánh giá.

    Thông tin của bạn sẽ được lưu trong bao lâu?

    Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu bạn đã cung cấp chậm nhất là hai năm sau khi cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng kết thúc.

    Dữ liệu của bạn có được chuyển tới một nước thứ ba không?

    Những dữ liệu thu thập sẽ không được chuyển đến một quốc gia thứ ba.

    3. Những quyền của bạn

    Quyền được thông tin, quyền chỉnh sửa, quyền xóa bỏ, quyền hạn chế xử lý và quyền chuyển dữ liệu.

    Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ về bạn thông qua thông tin liên hệ ở trên. Ngoài ra, trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của mình. Bạn cũng có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu của mình và quyền nhận dữ liệu mà bạn đã cung cấp ở định dạng phổ biển có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy tính.

    Quyền rút lại sự đồng ý của bạn

    Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Ví dụ, bạn có thể làm điều này bằng cách gửi email đến địa chỉ datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com hoặc liên hệ với chuyên viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ nêu trên. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.

    Bạn có thể gửi khiếu nại ở đâu?

    Bạn có thể liên hệ với chuyên viên bảo mật dữ liệu nêu trên hoặc cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu nếu muốn khiếu nại.

    Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm đối với chúng tôi là:

    Ủy ban phụ trách bảo vệ dữ liệu và tự do thông tin bang Baden-Württemberg
    Lautenschlagerstraße 20
    70173 Stuttgart, Đức

    PO Box 102932
    70025 Stuttgart, Đức

    Tel. +49 (0)711/615541-0
    Fax +49 (0)711/615541-15
    E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de