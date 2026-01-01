Chúng tôi sử dụng những loại dữ liệu nào cho những mục đích nào?

Để tiến hành khảo sát sự hài lòng của và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi cung cấp bảng câu hỏi thông qua Microsoft Dynamics. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin chung (như sự hài lòng tại thời điểm tiếp xúc với công ty/thương hiệu của chúng tôi, định hướng khách hàng, thiết kế, trình bày sản phẩm, v.v.) mà không cho phép chúng tôi xác định danh tính cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin một cách tự nguyện thông qua ô văn bản trống.

Không có nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng nào yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu của bạn được xử lý dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Trong phạm vi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, việc xử lý này được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của bạn (Điều 6 (1) lit. a GDPR).