Tên và thông tin liên hệ của người phụ trách:
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
71364 Winnenden, Germany
Ban quản lý: Hartmut Jenner (CEO), Christian May (Deputy CEO), Stefan Patzke, Marco Cardinale, Markus Limberger
Tel. +49 (0)7195 / 14-0
Fax: +49 (0)7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
(Sau đây gọi là 'Kärcher') thực hiện tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu (như: thu thập, xử lý và chuyển giao) theo đúng quy định pháp luật. Chính sách bảo mật sau đây cung cấp tổng quan về các loại dữ liệu được thu thập, cách thức sử dụng và truyền tải chúng, các biện pháp bảo mật mà Kärcher áp dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn và cách bạn có thể thực hiện các quyền của mình.