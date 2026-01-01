10% off your first order! Subscribe to our newsletter.

    Nozzle kit for FR, 1300 l/h - 1800 l/h | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    Nozzle kit for FR, 1300 l/h - 1800 l/h

    Part number: 2.640-781.0

    Machine-specific nozzle kit Kärcher power nozzle for hard surface cleaners