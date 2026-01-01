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    Power nozzle 0°, 060 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Power nozzle 0°, 060

    Part number: 2.113-036.0

    Solid jet for very stubborn dirt and stains.
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