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    Power Nozzle 0°, 060 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Power Nozzle 0°, 060

    Part number: 2.884-537.0

    Solid jet for very stubborn dirt and stains.
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