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    Quick-fitting pipe union coupler trapezo | Kärcher

    Grey cylindrical Kärcher accessory with a yellow rim and textured surface.

    Quick-fitting pipe union coupler trapezo

    Part number: 2.115-000.0

    For fast changes between different spray lances/accessories. Perfect for Kärcher spray unit, suitable for trigger gun/spray lance interface. With M 22 x 1.5 internal thread.