Roller brush, hard, green, 638 mm | Kärcher

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Part number: 6.906-983.0Green, abrasive roller brush for deep cleaning and removal of sticky dirt.
Colour
green
Length (mm)
638
Hardness grade
hard
Quantity (Piece(s))
1
Weight incl. packaging (kg)
2.3
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com