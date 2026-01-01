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    Roller brush red for replacement R85, medium, red, 800 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles, featuring a black core and metal bearings on each end.

    Roller brush red for replacement R85, medium, red, 800 mm

    Part number: 4.035-606.0

    Red standard roller brush for maintenance cleaning.
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