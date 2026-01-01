Celebrate Our New Website! Buy any 2 items and enjoy an extra 5% off sitewide. Add any e-Exclusive item for an extra RM20 off. SHOP NOW!

    Extension, 100 mm | Kärcher

    Silver cylindrical metal rod with threaded end and square notch, isolated on a white background.

    Extension, 100 mm

    Order number: 5.321-971.0

    100 mm Extension for Mini angled nozzles (60°, 90°, 135°)
    Request a offer