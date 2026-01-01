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    Power nozzle 25°, 035 | Kärcher

    Metal nozzle with engraved text, featuring a hexagonal end and cylindrical body, set against a white background.

    Power nozzle 25°, 035

    Order number: 2.885-255.0

    Flat stream for large area performance and stubborn dirt.
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