Premium Telescopic Handle 97-184 cm D 23 mm | Kärcher

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Free Shipping Over RM100
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Up to 5 Years Product Guarantee
Order number: 6.999-111.0
Handle type
Telescopic
Handle length (mm)
1840
Handle diameter (mm)
23
Quantity (Piece(s))
1
Package weight (kg)
0.4
Length (mm)
260
Dimensions, packaged (mm)
260 x 260 x 1840
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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