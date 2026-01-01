2 Years Warranty Pressure Washer and Indoor Range for White Products only!

    PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57 | Kärcher

    Blue Kärcher RM 57 detergent container with label detailing product information.

    PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57

    Order number: 6.295-178.0

    Gentle, neutral foam cleaning agent for oil, grease and protein contamination. Stable foam blanket enhances cleaning power and is easily rinsed away.
    Request a offer