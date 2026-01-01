Quick coupling | Kärcher

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Order number: 6.401-458.0For fast changes between different spray lances/accessories. Perfect for Kärcher spray unit, suitable for trigger gun/spray lance interface. With M 22 x 1.5 internal thread.
Connection thread
M22 x 1.5
Weight (g)
320
Weight incl. packaging (kg)
0.4
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com