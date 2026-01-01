Roller brush, very soft, White, 350 mm | Kärcher

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Order number: 4.037-036.0White roller brush for cleaning sensitive floor coverings.
Quantity (Piece(s))
1
Colour
White
Hardness grade
very soft
Length (mm)
350
Weight incl. packaging (kg)
0.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com