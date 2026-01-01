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    Stripping roller, brown, 400 mm | Kärcher

    Brown cylindrical roller brush with a textured surface and black plastic core, isolated on a white background.

    Stripping roller, brown, 400 mm

    Order number: 8.635-691.0

    Very abrasive roller pad for chemical-free care film and decoating.
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