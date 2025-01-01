"Os conteúdos das nossas páginas de internet estão em constante alteração. Cada vez que são elaborados com o maior cuidado possível. No entanto, não podemos dar nenhuma garantia de que estejam completos ou corretos. A Alfred Kärcher SE & Co. KG não se responsabiliza por danos resultantes da utilização das informações e dados nestas páginas de internet, exceto em casos de intenção ou negligência grave por parte da Alfred Kärcher SE & Co. KG.

A Alfred Kärcher SE & Co. KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia pelos conteúdos das páginas de internet para as quais se faça referência, direta ou indiretamente, na nossa página inicial. A Alfred Kärcher SE & Co. KG não é responsável pelas páginas de internet referenciadas, mas sim terceiros. Consequentemente, os visitantes que sigam ligações para outras páginas de internet e páginas iniciais (homepages) fazem-no por sua conta e risco, e a sua utilização está sujeita às condições de utilização válidas para os respetivos websites."