Política de Cookies

Um cookie é um pequeno ficheiro de dados (ficheiro de texto) que um website – ao ser visitado por um utilizador – solicita ao navegador para armazenar no dispositivo, com o objetivo de “lembrar” informações sobre o visitante, como preferências de idioma ou informações de início de sessão.

Estes cookies são definidos pela própria empresa e denominam-se cookies de primeira parte. A empresa também utiliza cookies de terceiros – cookies provenientes de um domínio diferente do domínio do website visitado – para efeitos de publicidade e marketing.