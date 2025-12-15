      Política de Privacidade e Cookies

      Na Kärcher, S.A. (abreviadamente "Kärcher” ou “Kärcher Portugal"), damos muito valor à proteção dos seus dados pessoais e estamos comprometidos em garantir que sua privacidade seja protegida.

      Nesta Política de Privacidade damos-lhe a conhecer a forma como recolhemos e tratamos os seus dados pessoais. Esta Política aplica-se ao website https://www.karcher.com/pt/pt e às interações comerciais associadas.

      A Kärcher, S.A., tratará os seus dados em estrito cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 ou Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ("RGPD") e da lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que garante a execução do RGPD no ordenamento jurídico português. Todos os dados serão eliminados assim que deixe de existir fundamento para o respetivo tratamento.

      I. Nome e dados de contacto do responsável pelo tratamento:

      A Kärcher, S.A., com sede social na Av. António Augusto de Aguiar n.º 19, 4.º Dto., Sala B, 1050-012 Lisboa, freguesia das Avenidas Novas, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 518556107 (abreviadamente “Kärcher” ou “Kärcher Portugal”) é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados.

      Contactos:

      E-mail: info@karcher.com

      Ao longo desta Política, as referências a “nós” ou “nossa(o)” significa a Kärcher.

      Esta Política de Privacidade fornece uma visão geral sobre os tipos de dados recolhidos e tratados por nós, como são utilizados e transmitidos, quais medidas de segurança que Kärcher adota para proteger os seus dados e como poderá exercer os seus direitos.

      Caso tenha dúvidas sobre a forma como tratamos os seus dados e para exercício dos seus direitos enquanto “Titular dos Dados”, entre em contacto com o nosso Encarregado de Proteção de Dados através seguinte endereço de correio eletrónico: [■].