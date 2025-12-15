Fazemos todos os esforços para garantir que as suas informações pessoais estejam corretas, atuais e completas, de acordo com as finalidades para as quais usamos essas informações.

De acordo com o RGPD, tem o direito, a qualquer momento, de aceder e de se opor ao tratamento das suas informações pessoais, bem como o direito de atualizar, corrigir e apagar os dados recolhidos por nós que estejam incompletos, incorretos, desatualizados, ou sejam proibidos por lei. Poderá exercer estes direitos entrando em contato connosco, utilizando os contactos disponibilizados nesta Política.

Explicamos em baixo resumidamente os seus direitos:

Direito a ser informado

De acordo com o artigo 15.º do RGPD, tem o direito de obter informações claras, transparentes e facilmente compreensíveis sobre o modo como usamos os seus dados pessoais.

Direito de retificação

Tem o direito de retificar os seus dados pessoais, se estes estiverem incorretos ou desatualizados, de acordo com o disposto no artigo 16.º do RGPD e/ou a completá-los, se estiverem incompletos.

Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»)

Pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais de acordo com o disposto no artigo 17.º do RGPD. Contudo, este direito não é absoluto, pois podemos ter motivos legais ou legítimos para reter os seus dados pessoais.

Direito à limitação do tratamento

De acordo com o artigo 18.º do RGPD, pode pedir que limitemos o tratamento dos seus dados.

Direito de portabilidade dos dados

Caso estejam preenchidos os requisitos do artigo 20.º do RGPD, tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outra organização. Isto aplica-se apenas aos dados que forneceu cujo tratamento se baseou no seu consentimento ou em contrato, e se o tratamento for efetuado por meios automatizados.

Direito, a qualquer momento, de se opor ao tratamento dos dados, com base no consentimento

Poderá opor-se ao tratamento dos dados quando esse tratamento seja baseado no consentimento.

Além disso, de acordo com o Artigo 21.º do RGPD, tem o direito de se opor, por motivos relacionados com a sua situação particular, em qualquer momento, ao tratamento dos seus dados pessoais quando forem tratados nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do RGPD. O responsável pelo tratamento deverá então cessar o tratamento dos dados pessoais, a menos que demonstre motivos legítimos imperiosos para o tratamento que se sobreponham aos interesses, direitos e liberdades do Titular dos Dados, ou se o tratamento se realizar para o estabelecimento, exercício ou defesa de direitos em processos judiciais.

Direito a apresentar uma reclamação

De acordo com o artigo 77.º, n.º 1, do RGPD, tem também o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de controlo, quando os seus direitos tiverem sido violados ou as suas informações pessoais forem ou estiverem a ser usadas de uma forma que acredita não estar em conformidade com a legislação aplicável. Os dados de contacto da autoridade de controlo portuguesa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), estão disponíveis aqui, juntamente com detalhes sobre como fazer uma reclamação.

VII. ALTERAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Tendo em conta que as práticas sobre o tratamento de dados pessoais podem ser alteradas de tempos a tempos, também a presente a Política deverá ser atualizada em conformidade e com a mesma regularidade, pelo que aconselhamos a sua consulta com alguma periodicidade.