Serviços | Kärcher

Apoio ao cliente particular
Os nossos produtos são concebidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, mas sabemos que, por vezes, podem surgir imprevistos. Quando isso acontece, estamos aqui para resolver a situação através do nosso Serviço de Reparação Kärcher.
Confie o seu equipamento Kärcher a quem melhor o conhece. Com o conhecimento especializado das nossas equipas, um serviço de apoio ao cliente dedicado e técnicos experientes, garantimos um serviço de excelência.
Os nossos técnicos de assistência, especialmente formados e equipados com estações de reparação específicas para cada gama de produtos, bem como um stock completo de peças de substituição, asseguram que cada reparação é realizada de acordo com os elevados padrões de qualidade da Kärcher.