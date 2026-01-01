Serviços | Kärcher

Os nossos produtos são concebidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, mas sabemos que, por vezes, podem surgir imprevistos. Quando isso acontece, estamos aqui para resolver a situação através do nosso Serviço de Reparação Kärcher.

Confie o seu equipamento Kärcher a quem melhor o conhece. Com o conhecimento especializado das nossas equipas, um serviço de apoio ao cliente dedicado e técnicos experientes, garantimos um serviço de excelência.

Os nossos técnicos de assistência, especialmente formados e equipados com estações de reparação específicas para cada gama de produtos, bem como um stock completo de peças de substituição, asseguram que cada reparação é realizada de acordo com os elevados padrões de qualidade da Kärcher.