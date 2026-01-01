      Serviços | Kärcher

      Serviços

      Na Kärcher, valorizamos os nossos clientes e acreditamos que o apoio deve estar disponível em todas as etapas. Seja para reparações ou aconselhamento técnico, a nossa equipa de apoio ao cliente está sempre disponível para ajudar.

      Floor cleaner displays warning directly on the display at the product

      Apoio ao cliente particular

      Os nossos produtos são concebidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, mas sabemos que, por vezes, podem surgir imprevistos. Quando isso acontece, estamos aqui para resolver a situação através do nosso Serviço de Reparação Kärcher.

      Confie o seu equipamento Kärcher a quem melhor o conhece. Com o conhecimento especializado das nossas equipas, um serviço de apoio ao cliente dedicado e técnicos experientes, garantimos um serviço de excelência.

      Os nossos técnicos de assistência, especialmente formados e equipados com estações de reparação específicas para cada gama de produtos, bem como um stock completo de peças de substituição, asseguram que cada reparação é realizada de acordo com os elevados padrões de qualidade da Kärcher.

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      Apoio ao cliente profissional

      Sabemos que, no setor profissional, os equipamentos de limpeza têm de estar sempre operacionais para garantir a continuidade da sua atividade. Por isso, precisa de um parceiro que ofereça muito mais do que equipamentos: soluções de limpeza fiáveis, detergentes de elevado desempenho, tecnologia avançada, aconselhamento especializado e formação.

      Tudo isto é complementado por uma oferta de serviços abrangente, concebida para responder às exigências do seu negócio. Com assistência técnica no local, rápida e fiável, técnicos especializados, ferramentas adequadas, peças de substituição e peças de desgaste sempre que necessário, bem como planos de inspeção, manutenção e assistência integral ajustados às suas necessidades. Em suma, o Serviço Kärcher: uma assistência em que pode confiar, para trabalhar com total tranquilidade. Garantido.

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      Kärcher Service-Angebot

      Procura documentação para o seu equipamento ou pretende identificar uma peça de substituição? Aceda às secções abaixo e encontre rapidamente a informação de que necessita.

      Application Consultant

      Manuais e fichas de produtos

      Spare Parts

      Peças

      Se necessita de apoio para o seu equipamento Kärcher, visite um Kärcher Center ou entre em contacto com a nossa equipa para obter assistência especializada.

      Lojas

      Kärcher Center

      Contacto

      Kärcher Hotline