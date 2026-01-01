Informații magazin online

Kärcher vă oferă urmatoarele metode avantajoase de plată:

Credit card

În magazinul online Kärcher datorită partenerului nostru tehnic Ayden poți plăti online direct prin cardul de credit. La plasarea comenzii, selectează card de credit ca metodă de plată. Trebuie să ne furnizezi urmatoarele date: tipul cardului (MasterCard sau Visa), numărul cardului, codul de siguranța al cardului și data de expirare. Când folosești această metodă de plată, plata este facută în momentul in care este plasată comanda.

Plata la livrare

Comanda este achitată integral, în lei, cu ocazia livrarii la adresa specificată în formularul de comandă. La valoarea produselor comandate se va adauga și taxa de transport (dacă este cazul). Plata se face către comisionarul care efectuează livrarea.

Ordin de plata - Cash in Advance

Acest tip de plata se face doar in baza facturii proforme trimise de Karcher pe adresa de e-mail de pe care se plaseaza comanda si se solicita pe adresa de email comenzionline.ro@karcher.com .

Livrarea produselor se face dupa confirmarea platii proformei emise in contul specificat in document.

In cazul persoanelor juridice, pentru a intra in posesia coletului sunt necesare actul de identitate si o imputernicire din partea firmei.

Date bancare pentru efectuarea plății:

Beneficiar Karcher Romania

IBAN: RO11 BACX 0000 0002 0668 5003

Banca: Unicredit Bank

Sucursala Grigore Mora

Daca aveti nelamuriri asupra unui produs nu ezitati sa ne contactati pe chat, email sau telefon.

CALL CENTER COMENZI ONLINE: +40 0372 709 002

EMAIL: comenzionline.ro@karcher.com