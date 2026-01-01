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    Informații magazin online

    Aici îți răspundem tuturor întrebărilor cu privire la produsele din magazinul nostru online.

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    Costuri de livrare

    Produsele comandate de la Kärcher sunt supuse unor taxe de livrare, calculate în funcție de valoarea comenzii și afișate înainte de finalizare:

    Comenzi între 0 – 100 RON: 35 RON

    Comenzi între 101 – 249 RON: 15 RON

    Comenzi de peste 250 RON: Livrare Gratuită

    Livrările sunt efectuate prin partenerul nostru, Gebrüder Weiss.

    Notă: Se percepe o singură taxă de livrare per comandă, chiar dacă produsele sunt livrate în pachete separate. Toate prețurile includ TVA 21%.

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    Serviciu livrare

    Produsele comandate de la Kärcher România sunt expediate din depozitele noastre direct la adresa indicată de dumneavoastră. În cazul comenzilor care conțin mai multe articole, termenul final de livrare este determinat de produsul cu cea mai mare durată de așteptare (livrare consolidată).

    Asigurăm transportul pe întreg teritoriul țării prin partenerii noștri de curierat: Gebrüder Weiss, GLS, DHL, Cargus și Fan Courier.

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    Plata

    Kärcher vă oferă urmatoarele metode avantajoase de plată:

    Credit card

    În magazinul online Kärcher datorită partenerului nostru tehnic Ayden poți plăti online direct prin cardul de credit. La plasarea comenzii, selectează card de credit ca metodă de plată. Trebuie să ne furnizezi urmatoarele date: tipul cardului (MasterCard sau Visa), numărul cardului, codul de siguranța al cardului și data de expirare. Când folosești această metodă de plată, plata este facută în momentul in care este plasată comanda.

    Plata la livrare

    Comanda este achitată integral, în lei, cu ocazia livrarii la adresa specificată în formularul de comandă. La valoarea produselor comandate se va adauga și taxa de transport (dacă este cazul). Plata se face către comisionarul care efectuează livrarea.

    Ordin de plata - Cash in Advance

    Acest tip de plata se face doar in baza facturii proforme trimise de Karcher pe adresa de e-mail de pe care se plaseaza comanda si se solicita pe adresa de email comenzionline.ro@karcher.com .

    Livrarea produselor se face dupa confirmarea platii proformei emise in contul specificat in document.

    In cazul persoanelor juridice, pentru a intra in posesia coletului sunt necesare actul de identitate si o imputernicire din partea firmei.

    Date bancare pentru efectuarea plății:

    Beneficiar Karcher Romania

    IBAN: RO11 BACX 0000 0002 0668 5003

    Banca: Unicredit Bank

    Sucursala Grigore Mora

    Daca aveti nelamuriri asupra unui produs nu ezitati sa ne contactati pe chat, email sau telefon.

    CALL CENTER COMENZI ONLINE: +40 0372 709 002

    EMAIL: comenzionline.ro@karcher.com

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    Returnări

    Ai comandat un produs direct din magazinul online Kärcher? Vrei să beneficiezi de dreptul tău de retragere și returnare a tuturor sau a unei parți din bunuri în termen de 14 zile?

    Doar persoanele fizice beneficiază de dreptul de retragere (dreptul de retur) conform OUG 34/2014.

    Completează aici formularul de retur.

    Pentru ca procesul de returnare să fie efectuat cu succes, trebuie să urmezi procedura de mai jos:

    1. Descarcă formularul de retur și completează-l urmând să-l atașezi produselor returnate
    2. Ambalează produsele pe care vrei sa le returnezi, inclusiv accesoriile acestora. Iți recomandăm să folosești ambalajul original pentru a preveni deteriorarea produsului în timpul transportului. Poți să folosești și alt tip de ambalaj care să asigure un plus de siguranța produsului pe durata transportului.
    3. Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
    4. Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
    5. Dacă produsele de returnat au fost însoțite de eventuale cadouri, trebuie returnate și acestea.
    6. Indică datele expeditorului pe eticheta de returnare (AWB) pe care ai primit-o împreună cu comanda.
    7. Lipește eticheta pe partea cea mai mare a pachetului.
    8. Contactează un serviciul de curierat (exemplu:Cargus https://app.urgentcargus.ro/).
    9. În cazul in care ne expediati produsele, va informam ca va trebui sa suportati costul returnarii produselor.
    10. Asigură-te că returnarea este confirmată prin confirmarea de primire de la Cargus Urgent și păstreaz-o într-un loc sigur pentru ca reprezintă dovada returnării.
    11. Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlaltor produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
    12. În cazul in care produsul se returneaza la sediul Karcher Romania si modalitatea de plata a fost transfer bancar, returul banilor se face tot prin transfer bancar, și nu în numerar. Pentru acesta vom folosi datele furnizate de dvs. în formularul de retur.
    13. Nu se acceptă returul produselor de tip detergenti dacă au fost utilizate, desigilate.
    14. În termen de 14 zile lucrătoare banii dvs. vă vor fi returnați.

    De retinut:

    Dacă alegi rambursarea sumei plătite la cumpărare:

    • Banii vor fi returnati automat pe card, in contul din care ai facut plata online;
    • Banii vor fi returnati în contul specificat de tine în formularul de retur daca ai facut plata la livrare

    Adresa de returnare:

    Kärcher România

    Bld. Pipera nr. 2-XI

    Voluntari, Ilfov, 077190, Romania

    Dacă ai întrebări cu privire la procesul de returnare, contactează serviciul clienți. Echipa noastră de asistență este disponibilă de Luni până Vineri, de la ora 8.00 la ora 17.00, prin telefon (+40 372 709 002 ) sau email (comenzionline.ro@karcher.com).

    Observații: nu ne poți returna bunuri pe care le-i achiziționat de la unul dintre furnizorii noștri specializați întrucât nu le putem accepta.

    Garanție

    Politica de Garanție Kärcher România

    Kärcher România acordă garanție pentru produsele, bateriile și acumulatorii achiziționați, cu condiția respectării termenelor și condițiilor de utilizare, după cum urmează:

    • 24 de luni pentru persoanele fizice;
    • 12 luni pentru persoanele juridice.

    Extindere de garanție (+1 An)

    Pentru produsele din gama Home & Garden (gama albă), marcate cu simbolul „+1 an garanție”, Kärcher România oferă o perioadă totală de garanție de 36 de luni pentru persoanele fizice.

    Excluderi de la garanție

    Garanția se aplică în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Nu fac obiectul garanției:

    • Uzura rezultată în urma utilizării normale a produsului;
    • Defecțiunile cauzate de manipularea, depozitarea sau instalarea incorectă;
    • Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și instalare;
    • Utilizarea excesivă (profesională/industrială pentru produsele hobby) sau lipsa întreținerii periodice;
    • Deteriorările cauzate de forță majoră, factori externi sau utilizarea produsului în alte scopuri decât cele specificate în contract.

    Service și Reclamații

    Dacă ați achiziționat produsul ca persoană fizică direct din magazinul online Kärcher și acesta s-a defectat:

    Îl vom prelua gratuit de la adresa dumneavoastră.

    Reparațiile se efectuează în centrul nostru principal de service.

    În perioada de garanție, reparațiile sunt gratuite. Post-garanție, se aplică tarife fixe de reparație.

    Prețuri

    Prețul vechi (tăiat) afișat reprezintă cel mai mic preț din ultimele 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii. Reducerea poate fi exprimată procentual sau valoric.

    Prețul marcat cu roșu este prețul redus, aplicabil în prezent. În anumite situații, cel mai mic preț din ultimele 30 de zile poate fi mai mic decât prețul actual redus. Astfel, prețul tăiat poate fi mai mic decât prețul redus, dar acesta nu este considerat prețul de referință.

    Scopul acestor informații este de a asigura transparență și de a evita orice confuzie cu privire la politica de prețuri.