Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Promoții WEBSHOP şi KÄRCHER CENTER

    Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și se regăsesc pe www.karcher.ro și în toate magazinele proprii KC

    ÎNGRIJIREA CASEI

    Promoția "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă" este valabilă în perioada 01.04.2026-30.06.2026

    APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

    Promoția "Aparatele de spălat cu presiune Kärcher" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026

    GO!FURTHER HOME & GARDEN

    Promoția "GO!FURTHER" este valabilă în perioada 01.15.2026-31.12.2026

    PROMOȚIA Mobile Cleaning OC

    Promoția "Mobile Cleaning OC" este valabilă în perioada 15.05.2026-30.06.2026

    Promoția Garden Tools

    Promoția H&G "Garden Tools" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026

    LMO 2-18 Battery Set

    LMO 2-18 Battery Set + CADOU Aspirator CVH 2

    🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașină de tuns gazonul LMO 2-18 Battery Set.

    ✨ Pasul 2: Adaugă în coș Aspiratorul de mana CVH

    🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru aspirator se aplică automat la finalizarea comenzii!

    LMO 3-18 Battery Set

    LMO 3-18 Battery Set + CADOU WD 1 Classic

    🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașina de tuns gazonul LMO 3-18 Battery Set.

    ✨ Pasul 2: Adaugă în coș Aspiratorul umed uscat WD 1 Classic

    🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru aspirator se aplică automat la finalizarea comenzii!

    LMO 4-18 Dual Battery Set

    LMO 4-18 Dual Battery Set + CADOU PSU 4-18

    🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașina de tuns gazonul LMO 4-18 Dual Battery Set.

    ✨ Pasul 2: Adaugă în coș Pulverizator cu presiune pe acumulator PSU 4-18

    🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru pulverizator se aplică automat la finalizarea comenzii!

    LMO 5-18 Dual Battery Set

    LMO 5-18 Dual Battery Set + CADOU OC 3 Foldable

    🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașina de tuns gazonul LMO 5-18 Dual Battery Set.

    ✨ Pasul 2: Adaugă în coș Aparatul de spalat cu presiune joasa portabil OC 3 Foldable

    🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru aparatul de spălat portabil se aplică automat la finalizarea comenzii!

    Promoția Q2- Produse Profesionale

    Promoția Q2- Produse Profesionale este valabilă în perioada 09.04.2026-30.06.2026

    Aparate de spălat cu presiune profesionale HD/HDS

    Promoția Aparate de spălat cu presiune profesionale HD/HDS este valabilă în perioada 06.04.2026-31.07.2026

    Promoția Go!Further- Produse Profesionale

    Promoția Go!Further este valabilă în perioada 19.01.2026-31.12.2026

    Regulament Promotii

    Promoția "Mobile Cleaning OC" este valabilă în perioada 15.05.2026-30.06.2026
    Promoția H&G "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă" este valabilă în perioada 01.04.2026-30.06.2026
    Promoția H&G "Aparatele de spălat cu presiune Kärcher" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026
    Promoția H&G "GO!FURTHER" este valabilă în perioada 15.01.2026-31.12.2026
    Promoția H&G "Roboții de tuns gazonul" este valabilă în perioada 01.03.2026-31.05.2026
    Promoția H&G "Garden Tools" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026
    Promoția Profesionale Q2 este valabilă în perioada 09.04.2026-30.06.2026
    Promoția Aparate de spălat cu presiune profesionale HD/HDS este valabilă în perioada 06.04.2026-31.07.2026
    Promoția Go!Further profesionale este valabilă în perioada 19.01.2026-31.12.2026
    Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și se regăsesc pe www.karcher.ro și în toate magazinele proprii KC

    Regulament Prima Evadare

    Descarca regulamentul/decizia Prima Evadare 2026

    Download

    Regulament Promoție "Mobile Cleaning OC"

    Descarca regulament/decizie Mobile Cleaning OC 2026

    Download

    Regulament Promo Luna Mai

    Descarca regulamentul/decizia Promo Luna Mai 2026

    Download

    Revista Promotie H&G Q2 2026

    Descarca revista cu promotia "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă"

    Download

    Regulament promotie H&G Q2 2026

    Descarca regulamentul/decizia promotie Home&Garden 01.04-30.06 2026

    Download

    Regulament Promotia GO!FURTHER H&G

    Descarca regulamentul/decizie promotia GO!FURTHER

    Download

    Regulament Promoție Profesional Webshop &KC

    Descarca Regulament/decizie promoție de Profesionale

    Download

    Regulament Promotie HD HDS 2026

    Descarca regulamentul/decizia promo HD HDS 2026 si PROMOTIE "Go!Further"-2026

    Download

    Brosura PROMOTIE "Go!Further"-2026

    Descarca Brosura Go!Further- 2026 produse profesionale

    Download

    Brosura PROMOTIE HD HDS 2026

    Descarca Brosura PROMOTIE HD HDS 2026 produse profesionale

    Download

    Promoția Garden Tools

    Descarca regulamentul/decizia promo Garden Tool-2026

    Download