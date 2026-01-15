ÎNGRIJIREA CASEI
Promoția "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă" este valabilă în perioada 01.04.2026-30.06.2026
Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și se regăsesc pe www.karcher.ro și în toate magazinele proprii KC
Promoția "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă" este valabilă în perioada 01.04.2026-30.06.2026
Promoția "Aparatele de spălat cu presiune Kärcher" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026
Promoția "GO!FURTHER" este valabilă în perioada 01.15.2026-31.12.2026
Promoția "Mobile Cleaning OC" este valabilă în perioada 15.05.2026-30.06.2026
Promoția H&G "Garden Tools" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026
🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașină de tuns gazonul LMO 2-18 Battery Set.
✨ Pasul 2: Adaugă în coș Aspiratorul de mana CVH
🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru aspirator se aplică automat la finalizarea comenzii!
🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașina de tuns gazonul LMO 3-18 Battery Set.
✨ Pasul 2: Adaugă în coș Aspiratorul umed uscat WD 1 Classic
🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru aspirator se aplică automat la finalizarea comenzii!
🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașina de tuns gazonul LMO 4-18 Dual Battery Set.
✨ Pasul 2: Adaugă în coș Pulverizator cu presiune pe acumulator PSU 4-18
🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru pulverizator se aplică automat la finalizarea comenzii!
🛒 Pasul 1: Adaugă în coș mașina de tuns gazonul LMO 5-18 Dual Battery Set.
✨ Pasul 2: Adaugă în coș Aparatul de spalat cu presiune joasa portabil OC 3 Foldable
🎁 Pasul 3: Reducerea de 100% pentru aparatul de spălat portabil se aplică automat la finalizarea comenzii!
Promoția Q2- Produse Profesionale este valabilă în perioada 09.04.2026-30.06.2026
Promoția Aparate de spălat cu presiune profesionale HD/HDS este valabilă în perioada 06.04.2026-31.07.2026
Promoția Go!Further este valabilă în perioada 19.01.2026-31.12.2026
Promoția "Mobile Cleaning OC" este valabilă în perioada 15.05.2026-30.06.2026
Promoția H&G "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă" este valabilă în perioada 01.04.2026-30.06.2026
Promoția H&G "Aparatele de spălat cu presiune Kärcher" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026
Promoția H&G "GO!FURTHER" este valabilă în perioada 15.01.2026-31.12.2026
Promoția H&G "Roboții de tuns gazonul" este valabilă în perioada 01.03.2026-31.05.2026
Promoția H&G "Garden Tools" este valabilă în perioada 15.03.2026-31.07.2026
Promoția Profesionale Q2 este valabilă în perioada 09.04.2026-30.06.2026
Promoția Aparate de spălat cu presiune profesionale HD/HDS este valabilă în perioada 06.04.2026-31.07.2026
Promoția Go!Further profesionale este valabilă în perioada 19.01.2026-31.12.2026
Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și se regăsesc pe www.karcher.ro și în toate magazinele proprii KC
Descarca revista cu promotia "Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. KARCHER te ajută să te bucuri de acasă"
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