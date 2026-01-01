Dacă folosiți oferta online a Kärcher, Kärcher colectează diferite date pentru dumneavoastră, parțial și așa-numitele date cu caracter personal. Este vorba despre informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată").

1. Vizitator pe paginile Kärcher în general

Ca vizitator pe paginile de internet ale Kärcher transmiteți (din necesități tehnice) datele dumneavoastră referitor la browserul de internet către serverul nostru. Datele de mai jos sunt înregistrate în timpul unei conexiuni în desfășurare pentru comunicarea dintre browserul dumneavoastră de internet și serverul nostru de internet:

Data și ora solicitării

Numele fișierului solicitat

Pagina pe care este fișierul solicitat

Statusul accesului (fișierul transferat, fișierul nu a fost găsit etc.)

Browserul de internet folosit și sistemul de operare folosit

Adresa IP completă a calculatorului care face solicitarea

Cantitatea transferată de date

Din motive legate de siguranța tehnică, în special pentru evitarea atacurilor pe serverul nostru de internet, aceste date sunt stocate de noi pentru o perioadă scurtă de timp. Este imposibilă sa facem o statistica referitor la fiecare persoană pe baza acestor date.

Baza legală pentru această stocare este § 15 din Legea Multimedia.

Alte informații personale vor fi colectate numai dacă le furnizați în mod voluntar, de exemplu, în cadrul unei solicitări sau a unei înregistrări. Kärcher folosește datele personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în funcție de domeniul în cauză pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, precum și pentru scopuri tehnice de administrare a paginilor internet. Mai concret, sunt folosite în fiecare domeniu după cum urmează:

2. Magazinul online

Vizitați magazinul nostru online și noi colectăm pentru completarea contractului dintre dumneavoastră și Kärcher respectiv pentru executarea măsurilor precontractuale conform art. 6 b) din Regulamentul referitor la protecția datelor (GDRP):

a) Comandă fără crearea unui cont de client

La o comandă în magazinul online, prin intermediul câmpurilor obligatorii sunt solicitate datele care sunt necesare pentru executare și prelucrare: numele dumneavoastră complet, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa dumneavoastră (adresa de facturare și, dacă diferă, adresa de livrare). Datele dumneavoastră sunt utilizate numai pentru executarea comenzii dumneavoastră.

b) contul de client / înregistrare

De asemenea, este posibil să vă înregistrați pentru a achiziționa de la Kärcher. Pentru aceasta, puteți alege și o parolă împreună cu adresa de e-mail, ambele vă ușurează logarea pentru o achiziție ulterioară, fără a vă introduce datele din nou. Kärcher salvează datele oferite de dumneavoastră pentru crearea unui cont de client, cu ajutorul căruia comenzile dumneavoastră sunt înregistrate, executate și procesate. Kärcher păstrează datele dumneavoastră pentru comenzi ulterioare, atâta timp cât vă mențineți înregistrarea. Aveți dreptul ca în orice moment să accesați. să corectați și/sau să ștergeți datele de la Kärcher.

c) păstrarea datelor comenzii

Când transferați datele către Kärcher pentru o comandă, datele dumneavoastră sunt stocate atâta timp cât este necesar pentru executarea achiziției și conform termenelor legale obligatorii de păstrare. Stocarea prelungită pentru îndeplinirea termenelor legale obligatorii de stocare se face conform art. 6 c) Regulamentul referitor la Protecția Datelor.

d) vizitarea altui magazin comercial

Când faceți cumpărături și vizitați un alt magazin și accesați paginile de internet Kärcher făcând click pe un link către oferta unui magazin online al unuia dintre comercianții noștri și continuați acolo procesul de plasare a comenzii, Kärcher nu colectează niciun fel de date de comandă de la dumneavoastră, deoarece procesul de cumpărare se continuă în alt magazin. Vă rugăm ca în acest caz să luați în considerare informațiile legate de protecția datelor ale comerciantului respectiv.

3. Formularele de contact

Când contactați Kärcher prin paginile de internet ale Kärcher printr-un formular de contact, datele pe care le furnizați vor fi stocate, pentru ca mesajul dumneavoastră să poată fi transmis mai departe către partenerul respectiv. Acest lucru se face conform art. 6 b din GDRP pentru procesarea cererii. Datele dumneavoastră oferite prin formularul de contact nu sunt utilizate pentru alte scopuri, mai ales nu pentru publicitate. După ce răspundem la întrebarea dumneavoastră ștergem solicitarea și datele personale aferente.

4. Cercetare de piață (de ex. înregistrează-te & câștigi)

Dacă în cadrul legal Kärcher folosește datele dumneavoastră pentru cercetare de piață și dacă pentru aceasta ați consimțit în mod expres bifând căsuța de lângă textul următor:

”Sunt interesat/ă de alte chestionare în cadrul cercetării de piață Kärcher!”

În cadrul ”Înregistrează-te & câștigi” sau la alte acțiuni, în scopul cercetării de piață, Kärcher stochează formula de adresare, numele dumneavoastră, adresa, adresa de email, numărul de telefon, domeniul în care vă înregistrați (privat sau comercial) și - dacă ați completat aceste câmpuri sau le-ați bifat - anul de naștere, precum și numărul de telefon, numele produsului, data cumpărării produsului Kärcher și că sunteți interesat să participați și la alte sondaje de cercetare de piață. Numai dacă v-ați dat acordul prin bifarea prevăzută, Kärcher va folosi datele dumneavoastră în cadrul cercetării de piață conform Art. 6 a) din GDRP. Altfel datele dumneavoastră sunt folosite exclusiv pentru a vă informa în cazul în care câștigați, conform art. 6 b) din Regulament.

5. Concursuri cu premii

În cazul concursurilor cu premii, Kärcher stochează numai datele necesare de fiecare dată pentru tragerea la sorți în cadrul concursului respectiv (de ex. numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail) pentru realizarea concursului conform art. 6 b) din GDRP. Numai dacă v-ați dat acordul prin bifarea prevăzută, Kärcher va folosi datele dumneavoastră în cadrul cercetării de piață sau newsletterul conform Art. 6 a) din Regulamentul referitor la Protecția Datelor (GDRP).

6. Acțiunea de extindere a garanției

Acțiunea de extindere a garanției se adresează exclusiv clienților comerciali ai Kärcher. Dacă participați la acestea, trebuie să introduceți numele, adresa, adresa dumneavoastră de e-mail și datele despre produs (câmpuri obligatorii) pentru aparatul pentru care doriți să prelungiți garanția. Datele acestea sunt necesare pentru procesarea în cazul garanției și necesitatea conexă, de a vă putea aloca dispozitivul și ridicate conform art. 6 lit. b) din GDRP pentru executarea garanției Completarea celorlalte câmpuri este opțională. Prin urmare colectăm aceste date cu acordul dumneavoastră conform Art. 6 a) din GDRP.

7. my Kärcher

Crearea unei zone de utilizator protejate prin parolă (contul myKärcher) permite respectiv simplifică utilizarea funcțiilor furnizate, de ex. magazin online și executare reparații online.

Pentru aceasta sunt stocate următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, parola și data de naștere, ca informații obligatorii. Formula de adresare, titlul, numărul de telefon fix și mobil ca informații suplimentare.

Datele acestea sunt stocate de furnizorul nostru de servicii cloud Amazon Web Service în Irlanda și / sau Frankfurt pe Main.

Dacă se efectuează o achiziție prin zona de utilizator protejată prin parolă (magazin online sau comandă de reparații), se salvează și adresa. Datele acestea sunt stocate de asemenea de furnizorul nostru de servicii cloud :Amazon Web Service în Irlanda și / sau Frankfurt pe Main.

Zona de utilizator protejată de parolă poate fi ștearsă în orice moment de utilizator însuși cu ajutorul funcției ”ștergere cont”.

8. Procedura de reparare online

Dacă utilizați procedura de reparare online pe myKärcher sau pe Kärcher Infonet, vom colecta numele și adresa dumneavoastră, precum și tipul de dispozitiv pe care l-ați specificat pentru efectuarea comenzii de reparație în conformitate cu articolul 6 (b) GDRP.

După terminarea comenzii de reparare, datele dumneavoastră sunt stocate conform termenului de păstrare prevăzut în mod obligatoriu de către lege. Stocarea prelungită pentru îndeplinirea termenelor legale obligatorii de stocare se face conform art. 6 c) Regulamentul referitor la Protecția Datelor.

9. Newsletter

9.1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

a) Abonarea la newsletter-ul nostru

Abonarea la newsletter se poate face gratuit, accesând site-ul nostru. Din momentul abonării, informațiile introduse în formularul de înregistrare (titlu, nume, adresă de email, preferințe de newsletter) sunt colectate și stocate în baza noastră de date.

Pe lângă aceste informații, odată cu înregistrarea mai sunt colectate și următoarele date:

● Data și ora înregistrării

În procesul de înregistrare, vă solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor și vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Odată abonați la newsletter, veți primi periodic prin email informații despre promoțiile, ofertele și serviciile noastre. Utilizăm procedura de dublu opt-in pentru trimiterea newsletter-ului. Mai exact vă trimitem newsletterul doar după ce ați confirmat în mod explicit că doriți să-l primiți. Apoi vă trimitem un e-mail de confirmare prin care vă rugăm să validați faptul că doriți să primiți în continuare acest newsletter, prin accesarea unui link. Profilurile neconfirmate sunt șterse din sistem după 3 luni.

Dacă vă abonați la newsletter prin formulare specifice (de exemplu, formularul de înregistrare a produsului „Înregistrare și câștig”, extinderi de garanție, finalizarea comenzii din magazinul online) sau dacă ați fost abonat la newsletter în trecut, informațiile din acest formular, precum și istoricul achizițiilor din magazinul online vor fi adăugate la profilul dvs. existent sau vor fi folosite ca bază pentru crearea unui nou profil. Aceste informații sunt utilizate pentru a personaliza informațiile din newsletter și adapta promoțiile, ofertele și serviciile noastre.

b) Newsletter pentru clienții deja existenți

Dacă sunteți un client existent și ați fost informat cu privire la dreptul dvs. de opoziție atunci când adresa dvs. de e-mail a fost colectată, precum și la fiecare utilizare ulterioară, avem dreptul de a procesa oricare dintre informațiile dvs. disponibile (inclusiv numele și prenumele, adresa de email) pentru a vă trimite periodic, prin email, informații despre promoțiile, ofertele și serviciile noastre. Dacă doriți, vă puteți opune în orice moment notificărilor relevante.

c) Monitorizarea ratelor de deschidere și de clic

Pentru a îmbunătăți calitatea newsletter-urilor noastre, măsurăm datele de deschidere și de click a acestora. Pentru a putea face acest lucru, newsletter-ul conține un fișier de urmărire de dimensiunea unui pixel, (cunoscut sub numele de pixel de urmărire sau de tracking) care este preluat de pe serverul nostru sau de pe cel al furnizorului nostru de servicii de trimitere a newsletter-elor în momentul deschiderii acestora. În procesul de activare a acestui pixel, se colectează inițial informații tehnice, cum ar fi tipul de browser folosit și sistemul dumneavoastră de operare, precum și momentul activării pixelului.

Aceste informații sunt folosite pentru a îmbunătăți aspectele tehnice ale newsletter-ului nostru, având în vedere datele tehnice și comportamentul digital al abonaților noștri. Totodată, se analizează și dacă newsletter-urile sunt deschise, când sunt deschise și ce link-uri sunt accesate. Aceste informații sunt atribuite destinatarului respectiv și sunt stocate în profilul acestuia. Folosim aceste date pentru a identifica obiceiurile de lectură ale vizitatorilor noștri și pentru a ne adapta conținutul în funcție de acestea sau pentru a trimite conținut diferit care se aliniază mai bine cu interesele vizitatorilor noștri.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, nu se va transmite niciun fel de date unor terțe părți din afara Grupului Kärcher în legătură cu prelucrarea datelor pentru trimiterea newsletter-urilor. Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului.

9.2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor după abonarea la newsletter reprezintă consimțământul acordat de utilizator în temeiul art. 6 (1) lit. a GDPR.

Baza legală pentru prelucrarea datelor clienților existenți sau pentru adăugarea de date privind formularele sau produsele începând cu capitolul 1.a) este interesul nostru legitim în materie de publicitate (art. 6 (1) lit. f GDPR coroborat cu art. 1 indice 1 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și cu art. 3 lit. a) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă[VT1] ) în ceea ce privește trimiterea de publicitate bazată pe interese.

9.3. Scopul prelucrării datelor

Adresa de e-mail a vizitatorului este colectată pentru a transmite newsletter-ul. Celelalte date cu caracter personal colectate ca parte a procesului de înregistrare sunt utilizate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor sau a adresei de e-mail utilizate.

9.4. Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Prin urmare, adresa de e-mail a vizitatorului va fi stocată atâta timp cât abonarea la newsletter rămâne activă. Dacă decideți să vă dezabonați, adresa dvs. de email va fi imediat blocată și eliminată din listele noastre. Această eliminare are loc în termen de patru săptămâni de la momentul dezabonării. Cu toate acestea, această regulă poate fi exceptată în situația în care ați acordat consimțământ expres pentru utilizarea ulterioară a datelor dvs sau în cazul în care ne rezervăm dreptul de a utiliza datele dvs. în alte scopuri, conform legislației și conform informațiilor oferite în această politică de confidențialitate.

9.5. Posibilitatea de revocare (în cazul în care consimțământul a fost acordat anterior)

Persoana vizată poate revoca în orice moment consimțământul pentru trimiterea newsletter-ului. În acest scop, fiecare newsletter conține un link corespunzător de dezabonare.

Persoanele vizate pot anula abonamentul la buletinele informative in orice moment. In ceea ce priveste expedierea buletinului informativ, persoanele pot, in orice moment, sa-si retraga consimtamantul pentru stocarea tuturor datelor cu caracter personal, utilizand link-ul relevant din buletinul informativ. In plus, abonatii au optiunea de a se dezabona direct pe pagina de internet a persoanei responsabile cu prelucrarea sau de a fi informati prin alte mijloace de comunicare.

În caz contrar, persoana vizată se poate opune în orice moment prelucrării bazate pe interese legitime (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD), trimițând un e-mail la privacy.ro@karcher.com

9.6. Drepturile persoanelor vizate

Prin aceasta Politica de Confidentialitate sunteti informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati in temeiul RGPD, respectiv:

- Dreptul la informare – dreptul de a fi informat/a cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;

- Dreptul de acces la date – dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele Dvs. personale sunt sau nu prelucrate de catre aceasta;

- Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

- Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii;

- Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a receptiona datele personale intr-un format usor de parcurs si de inteles, precum si dreptul de a solicita sa se transfere datele catre un alt operator;

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea sau modificarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (care include crearea de profiluri);

- Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu o plangere privind incalcarea drepturilor ce decurg din legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Aceasta Politica de Confidentialitate a fost actualizata si intra in vigoare la data de 01.04.2023

10. Chestionar de satisfacție a clienților

10.1 Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Karcher România S.R.L. pune la dispoziție clienților un chestionar pentru a desfășura sondaje de satisfacție a clienților și pentru a optimiza gradul de satisfacție a acestora. Colectăm doar informațiile furnizate de clienți prin intermediul formularului, precum și adresa de email, pentru asocierea acesteia cu sondajul de satisfacție. În cadrul companiei noastre, doar persoanele și departamentele responsabile de desfășurarea sondajelor de satisfacție a clienților, precum și furnizorii de servicii tehnice cu care am încheiat un acord de prelucrare a datelor (Articolul 28 GDPR) vor avea acces la date.

10.2 Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor reprezintă consimțământul clienților, în conformitate cu Articolul 6(1)(a) GDPR; în caz contrar, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim (Articolul 6(1)(f) GDPR).

10.3 Durata stocării datelor

Datele furnizate vor fi șterse cel târziu la doi ani de la finalizarea sondajului de satisfacție a clienților.

11. Algolia AI Search

Algolia AI Search

Utilizăm tehnologia Algolia AI Search pentru a vă oferi o funcție de căutare internă rapidă și

relevantă.

● Date prelucrate: Interogările de căutare, adresa IP (abreviată), identificatori tehnici

de sesiune.

● Temei: Interes legitim (Art. 6 (1) lit. f GDPR) pentru furnizarea unui site funcțional.

12. Google Analytics 4 & Consent Mode v2

Analizăm interacțiunea cu site-ul (pagini vizualizate, sursa traficului) folosind Google

Analytics 4.

● Google Consent Mode v2: Am implementat versiunea avansată care ajustează

colectarea datelor în timp real. Dacă nu vă dați consimțământul, datele sunt colectate

doar într-o formă anonimă, agregată, fără a utiliza cookie-uri de identificare.

● Temei: Consimțământ (Art. 6 (1) lit. a GDPR).