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    Informații privind confidențialitatea și modulele cookie

    Kärcher se angajează să îți protejeze confidențialitatea. Aceste informații privind confidențialitatea stabilesc baza pe care vor fi prelucrate de către noi toate datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine sau pe care ni le furnizezi. În procesarea datelor tale cu caracter personal, Kärcher respectă reglementările aplicabile privind protecția datelor. Toate datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru o prelucrare legală.

    Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    Modificări ale documentului

    Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.karcher.ro

    Data ultimei actualizări: Mai 2026

    Modul de utilizare al acestei informări

    În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

    Cine suntem

    Suntem Kärcher România S.R.L. membri ai Grupului Kärcher. În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

    · „noi/al nostru” înseamnă Kärcher România S.R.L.;

    · „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.; și

    · „Grupul Kärcher” înseamnă Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH și orice societate sau altă organizație în care Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH deține peste 15% din capitalul social.

    Sediul nostru social este situat la adresa: Bd. Pipera, nr. 2-XI, Voluntari, Ilfov, CUI: RO23533592, Reg. Com. J2022002552239, Capital social: 182.000 RON. Numărul nostru de telefon +40 372 709 003 sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.karcher.com/ro

    Cum ne puteți contacta

    Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.karcher.ro. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa privacy.ro@karcher.com sau prin poștă sau curier la adresa Bd. Pipera, nr. 2-XI, Voluntari, Ilfov, România punând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

    Principiile noastre

    Kärcher România și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Am inclus principalele noastre Angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru www.karcher.ro. Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

    Numele și datele de contact ale persoanei responsabile:

    Karcher Romania
    Bd. Pipera, nr. 2-XI, Voluntari, Ilfov
    Responsabil cu protecția datelor (DPO): Monica Stroe.
    Telefon: +40 372 709 003
    Email: privacy.ro@karcher.com

    (în continuare: Kärcher Romania) se ocupă de toate procedurile de prelucrare a datelor (de ex. colectare, prelucrare și transmitere) conform reglementărilor legale. Declarația de mai jos vă oferă o privire de ansamblu referitor la tipul de date care sunt colectate, cum sunt acestea folosite și transmise mai departe, ce măsuri de siguranță ia Kärcher pentru protecția datelor dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile.

    DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU APLICAȚIA HOME & GARDEN DE LA KÄRCHER (VERSIUNEA: APRILIE 2018)

    Informațiile de mai jos explică modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal când utilizați aplicația Home & Garden de la Kärcher.