Întregul este mai mult decât suma părților sale individuale. Echipamentele noastre sunt cel mai bun exemplu în acest sens. De fiecare dată când folosești echipamentul tău, observi ce înseamnă un Kärcher: de la manevrare și performanța de curățare până la fiabilitate. Iar pentru ca acest lucru să rămână neschimbat, trebuie să menții interacțiunea perfectă a tuturor componentelor. Cu piese de schimb originale Kärcher. Pentru că un lanț este întotdeauna la fel de puternic ca cea mai slabă verigă a sa.

Disponibilitate pe termen lung pentru Kärcher

La fel ca tine, și noi ne așteptăm ca un echipament Kärcher să aibă o durată lungă de viață. De aceea, planificăm să păstrăm stocurile de piese de schimb originale pentru o perioadă foarte îndelungată, mult peste cerințele legale. Astfel, ai siguranța că piesa de schimb necesară este disponibilă. Rapid și fără complicații. Soluțiile noastre logistice eficiente garantează acest lucru: din depozitul nostru principal din Germania, împreună cu centrele regionale și infrastructura de pe toate continentele principale, fiecare piesă de schimb ajunge la tine în cel mai scurt timp posibil.