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Aici poți găsi piesa de schimb potrivită pentru echipamentul tău:
Întregul este mai mult decât suma părților sale individuale. Echipamentele noastre sunt cel mai bun exemplu în acest sens. De fiecare dată când folosești echipamentul tău, observi ce înseamnă un Kärcher: de la manevrare și performanța de curățare până la fiabilitate. Iar pentru ca acest lucru să rămână neschimbat, trebuie să menții interacțiunea perfectă a tuturor componentelor. Cu piese de schimb originale Kärcher. Pentru că un lanț este întotdeauna la fel de puternic ca cea mai slabă verigă a sa.
La fel ca tine, și noi ne așteptăm ca un echipament Kärcher să aibă o durată lungă de viață. De aceea, planificăm să păstrăm stocurile de piese de schimb originale pentru o perioadă foarte îndelungată, mult peste cerințele legale. Astfel, ai siguranța că piesa de schimb necesară este disponibilă. Rapid și fără complicații. Soluțiile noastre logistice eficiente garantează acest lucru: din depozitul nostru principal din Germania, împreună cu centrele regionale și infrastructura de pe toate continentele principale, fiecare piesă de schimb ajunge la tine în cel mai scurt timp posibil.
De câte ori nu ajung tehnicienii în impas atunci când piesele de schimb nu se potrivesc? Piesele de schimb originale Kärcher au întotdeauna dimensiunile corecte, sunt realizate exact pentru fiecare aplicație și sunt ușor de montat. La fel de important este faptul că proiectăm și piesele de uzură astfel încât să poată fi reparate ușor încă din faza de dezvoltare. Un exemplu tipic sunt bucșele și limitatoarele de presiune ale aparatelor de spălat cu presiune, pe care le poți înlocui individual atunci când se uzează – nu întregul cap al cilindrului. Nu doar piesele noastre de schimb originale se potrivesc perfect, ci și costurile tale de reparație.
Cât de eficient funcționează un echipament depinde, din punct de vedere tehnic, de proiectarea și precizia sa, dar în utilizarea de zi cu zi depinde în mare măsură de fiabilitate și disponibilitate. Nimic nu este mai eficient decât un echipament a cărui capacitate completă o poți folosi fără întreruperi neplanificate. Imaginează-ți că eviți complicații precum defectele, disfuncționalitățile sau pierderile de performanță. Piesele de schimb originale Kärcher îți garantează o eficiență optimă prin precizie, de exemplu în ceea ce privește distanțele dintre spirele serpentinelor de încălzire, precum și respectarea durabilă a standardelor de mediu în timpul funcționării. Un aspirator care nu mai corespunde clasei sale de praf din cauza lipsei unui filtru poate provoca probleme majore.