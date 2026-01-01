Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Intrebări frecvente Kärcher

    Aici poți găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu privire la produse, serviciul de reparație și garanție. Dacă nu găsești răspunsul la întrebarea ta în pagina următoare nu ezita sa ne contactezi.

    Întrebări și răspunsuri generale

    Întrebări și răspunsuri despre reparații și piese de schimb

    Intrebări și răspunsuri despre produse

    Mături electrice fără cablu

    Aparate de curățat cu abur/Stații de călcat

    Aspiratoare de geamuri cu acumulator

    Aparate de spălat cu presiune

    Mașini de măturat

    Aspiratoare multifunctionale

    Pompe

    Aspiratoare

    Aspiratoare cu spălare prin injecție-extracție