Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aici poți găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu privire la produse, serviciul de reparație și garanție. Dacă nu găsești răspunsul la întrebarea ta în pagina următoare nu ezita sa ne contactezi.
Poți afla ce accesorii sunt compatibile cu mașina ta prin accesarea instrucțiunilor de utilizare de la noi de pe site. Observații: dispozitivele din gama Home & Garden nu sunt compatibile cu produsele din gama Professional.
Distribuitorii noștri organizează periodic demonstrații la care poți încerca aparatele noastre.Pentru lista demonstrațiilor viitoare contactați-ne.
La Kärcher, reparațiile sunt efectuate la prețuri fixe (în funcție de lista de prețuri "Reparații la preț fix" clik aici).
Avantaje:
Vrei sa beneficiezi de reparațiile noastre la preț fix? Atunci ambalează mașina și accesoriile sale într-o cutie de carton, atașează o scurtă descriere a defecțiunii și contactează serviciul nostru de pick-up service. Pachetul va fi preluat de la dumneavoastră de acasă în termen de 48 de ore.
Dacă, din orice motiv, nu este rentabil să reparam mașina, va vom oferi o mașină de aceeași valoare la un preț redus.
Poți accesa broșura ce conține toate informațiile importante și prețurile aici:
Kärcher ofera persoanelor fizice garanție de doi ani și 1 an pentru persoanele juridice de la data achiziționării pentru produsele Home & Garden, garanție ce acoperă defectele de fabricație și de material. Pentru a beneficia de garanție clientul trebuie să prezinte bonul sau factura fiscală și certificatul de garanție.
Garanția nu se aplică
Kärcher oferă garanție comercială de doi ani pentru achiziția aparatelor de către persoane fizice și 1 an pentru achiziția aparatelor de către persoane juridice, garanție ce acoperă defectele de material și de fabricație în condițiile respectării termenilor și condițiilor de garanție specificate în certificatul de garanție al produsului.
Pentru a repara masina în regim de garanție se procedează în felul urmator:
Folosind datele mașinii și documentele pe care le-ați atașat (de exemplu dovada de achiziție), tehnicienii nostri vor verifica dacă cheltuielile pot fi acoperite de garanție. Consultă și condițiile noastre de garanție. Link către "Când se poate face o solicitare acoperită de garanție?"
Poți comanda toate piesele de schimb listate pe ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare de la service-urile noastre proprii Karcher, cât și de la partenerii noștri.
Din motive de siguranță, celelalte părți pot fi înlocuite doar de service-urile noastre proprii Karcher cât și de partenerii service autorizați.
Da, mătura electrică este prevazută cu două perii: una standard și una pentru părul de animale. Puteți îndeparta părul ușor și igienic de pe toate podelele folosind peria pentru părul de animale.
Încarcă mătura electrică, asigurându-te că este oprită, pentru cel puțin 3½ ore. Dacă dupa o perioadă de încărcare de 14 ore, bateria tot nu este încarcată, contactați unul dintre service-urile partenere sau trimiteți-ne un email cu o descriere succintă a defecțiunii și cu dovada de achiziție.
Încarcă bateria și curăță peria de orice murdărie (fire, etc.)
Încarcă bateria, curață peria de orice murdărie sau înlocuiește peria dacă este uzată.
Verificați valțurile, curățați-le sau, dacă este cazul, înlocuiți-le.
Puteți folosi un curățitor cu abur cu control al volumului de abur (se setează pe cel mai mic nivel) pentru a curăța podelele laminate sau parchetul – numai dacă nu sunt cerate sau cu finisaj pe bază de ulei! Folosiți două lavete de curățare (= 4 straturi), pentru a vă asigura că zona intră în contact direct cu cât mai puțin abur. Nu țineți duza într-un singur loc mult timp. Asigurați-vă că nu se formează băltoace, pentru că umezeala reziduală să se usuce rapid și fară urme.
Curățitorul cu abur poate fi folosit pentru multe întrebuintări, ca de exemplu, pentru curățarea băilor, bucătăriilor, rosturilor, canalizărilor, radiatoarelor și multe altele.
Temperatura aburului la nivelul duzei este de aproximativ 100°C și în jur de 84°C cand ajunge în contact cu obiectul.
Fiecare curățitor cu abur este dotat standard cu două țevi de abur. Țeava poate fi lungită ușor prin atasarea celei de-a doua.
Apa demineralizată înlatură mineralele din boiler și îl deteriorează. Recomandăm utilizarea apei de la robinet. Efectuați periodic decalcifierea dispozitivului.
Verifică cablul de alimentare și fuzibilul, precum și termostatul și întrerupatorul de presiune. Completează nivelul de apa. Dacă indicatorul de nivel redus nu este pornit, contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct.
Dacă sistemul de siguranță este blocat sau se rotește în gol, lasă stația să se răcească și dacă este nevoie, eliberează presiunea trăgând de manerul de abur de pe furtunul de abur, pana când se deschide. Dacă sistemul nu se poate deschide cu aparatul răcit, contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct.
Efectuează decalcifierea mașinii. Dacă sistemul de incălzire este deteriorat, contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct.
Este posibil ca termostatul să fie defect. Contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct.
Pornește sistemul de incălzire, bagă aparatul în priză, verifică întrerupatorul de pe fierul de călcat cu abur și dacă este nevoie, înlocuiește-l. Dacă electrovalva nu se deschide, contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct.
Lasă fierul să se încalzească complet, setează controlerul pe abur și umple rezervorul de apa doar la ¾ din capacitate.
Asigură-te că rezervorul cu apa murdară nu este prea plin, mai ales dacă folosești dispozitivul în poziție orizontală sau deasupra capului.
Încarcă bateria dacă afisajul este oprit sau dacă luminează încet intermitent. Dacă afisajul luminează intermitent și repede, contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct.
Umple-o cu detergent. Dacă mecanismul de pompare este defect, trimite-ne un email cu o descriere succintă a defecțiunii și dovada de achizițe.
În funcție de model, curățitoarele cu presiune Kärcher au un debit de curgere de la 230 la 600 l/h (în jur de 3.500 de litri de apa trec printr-un furtun de gradină in fiecare ora). Prin urmare curățitoarele cu presiune consumă puțin si sunt ecologice.
În interiorul curățitorului cu presiune este o pompă electrică ce ridică presiunea apei de mai multe ori până la 150 bar. La această presiune, apa este transmisă prin furtunul de înaltă presiune la lance, unde este evacuată sub forma unui jet ascuțit și concentrat printr-o duza, generând o putere foarte mare de curățare. Dacă pistolul de pulverizare nu este activat, pompa se oprește automat. Cu un curățitor cu presiune termini treaba mai repede decat prin metodele convenționale și consumi și mai puțină apă.
Da, dar trebui să folosești un furtun de aspirare cu filtru (componenta nr.: 4.400-238.0). Atașează furtunul de aspirare la orificiul de alimentare cu apă de pe dispozitiv. Introdu capătul celalalt în rezervor. Conectează furtunul de înaltă presiune la dispozitiv. Înainte să pornești dispozitivul, înlatură teava din oțel de la pistolul de pulverizare. Apasă mânerul de pe pistolul de pulverizare pentru a îl deschide și a porni dispozitivul. Acest lucru va permite aerului din interiorul dispozitivului să iasă ușor în timp ce curățitorul cu presiune începe să tragă apa. Dispozitivul nu ar trebui să fie la mai mult de 0,5 m deasupra punctului de utilizare.
Soluțiile de curățare Kärcher sunt create special pentru dispozitivele noastre. Garanția nu va mai fi validă dacă folosești alți detergenți decât cei furnizați de Kärcher.
Supapa de reținere impiedică detergentul să pătrundă în apa potabilă.
Curățitorul de suprafețe T 250 poate fi folosit pentru toate dispozitivele de la clasa 2 la clasa 7. Curățitorul de suprafețe T 400 se potrivește doar cu dispozitivele din clasele K5 la K7.
În cazurile de mai jos, contactează unul din service-urile partenere sau contactează-ne direct:
Urmarește filmulețul pentru a vedea cum poți pregăti curățitorul cu înaltă presiune pentru iarnă.
Daca peria sau valtul sunt deteriorate, trebuie inlocuite. Daca sistemul de actionare al periei tip valt este uzat, contacteaza unul din service-urile partenere sau contacteaza-ne direct.
Verifica daca lamela de etansare si garnitura de etansare de pe containerul pentru deseuri sunt in stare buna si daca este nevoie inlocuieste-le.
Verifica daca peria tip valt este la inaltimea corecta: doar varfurile perilor ar trebui sa atinga podeaua. Daca sistemul de reglare a inaltimii este deteriorat, contacteaza unul din service-urile partenere sau contacteaza-ne direct.
Poti folosi aspiratoarele multifunctionale pentru frunze uscate individuale dar nu pentru cantitati mari de frunze. Frunzele grele sau umede pot bloca furtunul de aspirare sau intrarea containerului.
Nivelul 2 se foloseste doar pentru utilizarea uneltelor electrice. Aspiratorul porneste cand unealta electrica este pornita si sta pornit in jur de 15-20 de secunde dupa care unealta electrica trebuie oprita.
Cand aspiri praf fin trebuie sa folosesti un sac filtru.
Verifica daca furtunul de aspirare este introdus corect si asigura-te ca nu e deteriorat. Verifica daca filtrul este la locul lui si asigura-te cu nu e deteriorat. Foloseste un sac filtru.
Inlocuieste sacul filtru, curata cartusul filtrului/filtrul flexibil plat, duza, teava de aspirare si furtunul de aspirare. Inlocuieste garniturile de etansare daca este nevoie.
Aspiratorul se opreste singur cand recipientul de murdarie este prea plin. Daca sonda de nivel si carcasa sunt umede, se poate crea umezeala. Lasa dispozitivul sa se usuce si curata sonda de nivel.
Verifica siguranta si priza, cablul si stecherul si asigura-te ca nu sunt deteriorate. Daca intrerupatorul, peria din carbon sau priza sunt defecte, contacteaza unul din service-urile partenere sau contacteaza-ne direct.
Inlatura cartusul filtrului si goleste containerul. Daca este apa in cartusul filtrului, lasa-l sa se usuce.
Capacitatea depinde de inaltimea de distributie si de celelalte echipamente conectate la pompa. Respecta inaltimea maxima de distributie.
Scoate stecherul de alimentare si curata zona de aspirare.
Verifica siguranta si priza. Daca este nevoie, contacteaza unul din service-urile partenere sau contacteaza-ne direct.
Verifica daca sacul filtru este introdus corect. Daca sacul filtru este deteriorat, inlocuieste-l.
Verifica filtrul HEPA, duza de aspirare, teava de aspirare, sacul filtru si filtrul de protectie al motorului si asigura-te ca nu sunt blocate.
Inlocuieste bateriile daca este nevoie. Stabileste o linie dreapta fara obstacole intre transmitator si receptor, indreptand cotul manerului catre aspirator.
In timpul aspirarii umede, masina se opreste singura cand nivelul de apa din container este prea mare. Opreste masina si goleste containerul.
Verifica daca furtunul de aspirare este conectat corect si daca filtrul flexibil plat este introdus corect sau inlocuieste-l daca este cazul.