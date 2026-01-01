La Kärcher, reparațiile sunt efectuate la prețuri fixe (în funcție de lista de prețuri "Reparații la preț fix" clik aici).

Avantaje:

Colectare și returnare convenabilă.

Procesare rapidă.

Nu este nevoie de estimarea costurilor.

Aparatul beneficiază de o garanție completă de 12 luni după efectuarea reparției în cazul persoanelor fizice și o garanție de 3 luni în cazul persoanelor juridice.

Prețuri fixe.



Vrei sa beneficiezi de reparațiile noastre la preț fix? Atunci ambalează mașina și accesoriile sale într-o cutie de carton, atașează o scurtă descriere a defecțiunii și contactează serviciul nostru de pick-up service. Pachetul va fi preluat de la dumneavoastră de acasă în termen de 48 de ore.

Dacă, din orice motiv, nu este rentabil să reparam mașina, va vom oferi o mașină de aceeași valoare la un preț redus.

Poți accesa broșura ce conține toate informațiile importante și prețurile aici: