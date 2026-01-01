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    Kärcher All Brands Service – Service pentru toate brandurile

    Toate mărcile, un singur service. Dorești service complet pentru toate mașinile dintr-o singură sursă, dar ai echipamente de la alți producători decât Kärcher în flotă? Beneficiază de Kärcher All Brands Service pentru repararea mașinilor de la alți producători.

    Kärcher All Brands Service

    Service

    Indiferent de tipul echipamentelor și de mărcile din flota ta, ne ocupăm de toate - în deplină conformitate cu toate standardele în vigoare. Desigur, sunt incluse și inspecțiile de siguranță obligatorii. Cu expertiza Kärcher, tehnicienii noștri de service sunt pregătiți să ofere servicii la cele mai înalte standarde pentru întreaga flotă. În timp ce tu te concentrezi asupra afacerii, noi ne asigurăm că echipamentele funcționează în mod fiabil. Ai un singur partener de contact pentru tot: service și reparații, piese de schimb și consumabile, accesorii și agenți de curățare.

    Kärcher All Brands Service
    Kärcher All Brands Service

    Pentru că este nevoie ca întreaga flotă să funcționeze:

    Beneficiezi de serviciile noastre premium nu doar pentru echipamentele Kärcher, ci pentru toate echipamentele de curățare, indiferent de producător – de la mașini de măturat compacte până la mașini de spălat–uscat de mari dimensiuni.

    Totul dintr-o singură sursă:

    Economisești timp. Cu un singur punct de contact și o singură intervenție la fața locului, ne asigurăm că toate echipamentele tale de curățare sunt funcționale.

    Echipa noastră de service combină expertiza în mecanică și electronică și cunoaște în detaliu tehnologiile tuturor producătorilor. Acest lucru este valabil și pentru furnizarea pieselor de schimb și de uzură, de o calitate echivalentă cu piesele originale și cu cele OEM.

    Service-ul nostru are grijă de întreaga ta flotă de echipamente de curățare, cu expertiză de specialitate și atenție la detalii:

    • Implementare profesionistă, fiabilă și rapidă, în deplină conformitate cu toate standardele și cu inspecțiile de siguranță obligatorii.
    • Ai un singur punct de contact pentru tot: service și reparații, piese de schimb și consumabile, accesorii și agenți de curățare.
    • Beneficiezi de servicii la cele mai înalte standarde pentru toate echipamentele tale. Și ai siguranța că fiecare funcționează la performanță maximă, fără compromisuri.
    Kärcher All Brands Services
    Kärcher All Brands Service

    Promisiunea Kärcher

    Experți gata să te ajute: Primești suport rapid, prietenos și de specialitate pentru problemele echipamentelor tale, astfel încât acestea să fie din nou gata de utilizare în cel mai scurt timp posibil.

    Experți la fața locului: Tehnicienii noștri înalt calificați sunt instruiți nu doar pentru echipamentele Kärcher, ci și pentru echipamentele tuturor celorlalți producători.

    Ne asigurăm că: Primești echipamente de înlocuire cât mai rapid, pentru a menține timpii de nefuncționare la minimum.