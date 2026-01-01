Kärcher All Brands Service – Service pentru toate brandurile

Service
Indiferent de tipul echipamentelor și de mărcile din flota ta, ne ocupăm de toate - în deplină conformitate cu toate standardele în vigoare. Desigur, sunt incluse și inspecțiile de siguranță obligatorii. Cu expertiza Kärcher, tehnicienii noștri de service sunt pregătiți să ofere servicii la cele mai înalte standarde pentru întreaga flotă. În timp ce tu te concentrezi asupra afacerii, noi ne asigurăm că echipamentele funcționează în mod fiabil. Ai un singur partener de contact pentru tot: service și reparații, piese de schimb și consumabile, accesorii și agenți de curățare.