Kärcher All Brands Service – Service pentru toate brandurile

Beneficiezi de serviciile noastre premium nu doar pentru echipamentele Kärcher, ci pentru toate echipamentele de curățare, indiferent de producător – de la mașini de măturat compacte până la mașini de spălat–uscat de mari dimensiuni.

Totul dintr-o singură sursă:

Economisești timp. Cu un singur punct de contact și o singură intervenție la fața locului, ne asigurăm că toate echipamentele tale de curățare sunt funcționale.

Echipa noastră de service combină expertiza în mecanică și electronică și cunoaște în detaliu tehnologiile tuturor producătorilor. Acest lucru este valabil și pentru furnizarea pieselor de schimb și de uzură, de o calitate echivalentă cu piesele originale și cu cele OEM.