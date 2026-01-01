Kärcher Service – Reparații Service Professional

1. Echipamentul tău Kärcher are nevoie de o reparație?

Nicio problemă! Contactează-ne prin telefon sau e-mail. Echipamentul tău Kärcher va fi reparat cât mai repede, astfel încât să fie din nou gata de utilizare în cel mai scurt timp.

2. Te ținem la curent

Imediat după preluarea solicitării, vei primi o confirmare prin e-mail. Cu echipa de service clienți Kärcher, echipamentul tău este pe mâini bune.

3. Programare rapidă

Stabilim împreună o programare. Datorită sistemului nostru eficient de planificare a intervențiilor, ajungem la tine în cel mai scurt timp posibil. Programarea va fi confirmată prin e-mail sau fax.

4. Reparație la fața locului

Un inginer de service specializat va interveni direct la sediul tău pentru efectuarea reparației. Pe baza descrierii defecțiunii furnizate, ne asigurăm că piesele de schimb necesare sunt disponibile la momentul intervenției, pentru o reparație realizată la standarde Kärcher.

5. Raport de service imediat

După finalizarea intervenției, vei primi un raport de service prin e-mail sau fax. Acesta va include piesele de schimb utilizate și lucrările efectuate asupra echipamentului.

6. Proces simplu și transparent

Dacă reparația nu este acoperită de un pachet Kärcher Service sau de garanție, vei primi factura prin poștă. Simplu, clar și fără complicații. Servicii de calitate, gândite pentru tine.

CONTACT:

Telefon: +40 372 245 415

E-mail: service.ro@karcher.com