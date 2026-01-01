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    Kärcher Service – Reparații Service Professional

    Parteneriat pentru profesioniști. Kärcher Service reprezintă încredere și o garanție de securitate. Acționăm rapid în cazul defecțiunilor sau al problemelor apărute în utilizare, în orice moment, zi de zi.

    Kärcher Service

    Tu îți conduci afacerea. Noi îți oferim siguranță.

    Siguranța înseamnă să fii prezent pentru ceilalți - nu doar prin intenție, ci prin implicare reală. Cu disponibilitate totală și o gamă completă de servicii. Acesta este standardul nostru. Pentru că ne considerăm un furnizor de soluții complete, care oferă și asigură un portofoliu integrat de produse și servicii.

    Beneficiezi de serviciile noastre pe întreaga durată de viață a echipamentului tău Kärcher. Oriunde ai nevoie de serviciile noastre, noi sau unul dintre partenerii noștri de service suntem prezenți la fața locului. La sediul tău. Acolo unde este utilizat echipamentul.

    Kärcher Service
    Kärcher Service Professional reparații

    Kärcher Service Professional

    Lucrezi cu echipamente profesionale de curățenie și ai nevoie ca întreaga flotă de utilaje să fie permanent operațională, fără compromisuri. Pentru asta, ai nevoie de un partener care oferă mai mult decât simple echipamente: utilaje și soluții de curățare fiabile, tehnologii avansate, consultanță de specialitate și instruire profesională. Toate completate de o gamă de servicii gândită până la cel mai mic detaliu. Service direct la fața locului, rapid și de încredere. Cu toate uneltele necesare, piese de schimb și consumabile. Cu pachete optim adaptate pentru nevoile tale: Inspect, Maintain și Full Service. Pe scurt: Kärcher Service. Un service care îți oferă siguranță și încredere.

    Service-ul nostru este unic:

    • Rețea națională de ingineri de service proprii, cu vehicule de intervenție complet echipate
    • Rețea extinsă de parteneri de service la nivel național
    • Aproximativ 250 de zile de pregătire profesională în fiecare an
    • Service asigurat pentru peste 1.900 de modele diferite de echipamente
    • 98% dintre piesele de schimb sunt disponibile în maximum 24 de ore

    Reparații la fața locului

    În cazul oricărei reparații, vei beneficia de un serviciu rapid, eficient și de primă clasă. Scopul nostru este să finalizăm fiecare solicitare cât mai repede și să răspundem pe deplin așteptărilor tale. Procesul de service descris mai jos arată cât de eficient funcționează sistemul nostru.

    Reparații la fața locului

    Procedura de reparații:

    1. Echipamentul tău Kärcher are nevoie de o reparație?
    Nicio problemă! Contactează-ne prin telefon sau e-mail. Echipamentul tău Kärcher va fi reparat cât mai repede, astfel încât să fie din nou gata de utilizare în cel mai scurt timp.

    2. Te ținem la curent
    Imediat după preluarea solicitării, vei primi o confirmare prin e-mail. Cu echipa de service clienți Kärcher, echipamentul tău este pe mâini bune.

    3. Programare rapidă
    Stabilim împreună o programare. Datorită sistemului nostru eficient de planificare a intervențiilor, ajungem la tine în cel mai scurt timp posibil. Programarea va fi confirmată prin e-mail sau fax.

    4. Reparație la fața locului
    Un inginer de service specializat va interveni direct la sediul tău pentru efectuarea reparației. Pe baza descrierii defecțiunii furnizate, ne asigurăm că piesele de schimb necesare sunt disponibile la momentul intervenției, pentru o reparație realizată la standarde Kärcher.

    5. Raport de service imediat
    După finalizarea intervenției, vei primi un raport de service prin e-mail sau fax. Acesta va include piesele de schimb utilizate și lucrările efectuate asupra echipamentului.

    6. Proces simplu și transparent
    Dacă reparația nu este acoperită de un pachet Kärcher Service sau de garanție, vei primi factura prin poștă. Simplu, clar și fără complicații. Servicii de calitate, gândite pentru tine.

    CONTACT:

    Telefon: +40 372 245 415
    E-mail: service.ro@karcher.com

    Echipate complet – vehiculele și atelierele noastre

    Obiectivul nostru principal este să reparăm echipamentul tău cât mai rapid în cazul unei defecțiuni. Dacă reparația nu poate fi realizată la fața locului, putem folosi atelierele noastre complet echipate. Tehnicienii noștri se ocupă de organizarea transportului, fără niciun efort suplimentar din partea ta. Dacă este necesar, îți putem pune la dispoziție un echipament de înlocuire prin serviciul de închiriere Kärcher.

    Vehiculele noastre de service – un atelier pe roți!

    Vehiculele de service Kärcher sunt echipate cu tot ce au nevoie tehnicienii pentru inspecții, întreținere și reparații. Pe lângă uneltele de măsurare necesare, sculele standard și cele specifice Kärcher, vehiculele conțin piesele de schimb și consumabilele cele mai importante, precum și accesorii și detergenți. Totul este completat de laptopuri, cu ajutorul cărora întreaga reparație este gestionată eficient. În plus, pentru fiecare echipament disponibil Kärcher, toate documentele tehnice sunt accesibile în format digital. Toate aceste resurse, pe care pentru noi sunt firești, ne permit să efectuăm reparația cât mai rapid posibil.

    Atelierele noastre

    Reparațiile echipamentelor mari sau recondiționarea mașinilor se realizează în atelierele noastre. Aici găsim, desigur, toate uneltele de măsurare necesare, sculele standard și cele specifice Kärcher, precum și piesele de schimb și consumabilele cele mai frecvente.

    Vehiculele Kärcher pentru reparații