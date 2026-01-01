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Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về sản phẩm, dịch vụ sửa chữa và bảo hành của chúng tôi. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời mình cần trên trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Bạn có thể tìm hiểu xem phụ kiện nào phù hợp với máy của mình bằng cách kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của chúng tôi. Xin lưu ý: các thiết bị thuộc dòng sản phẩm Gia dụng không tương thích với các máy thuộc dòng sản phẩm Chuyên nghiệp.
Kärcher cung cấp cho khách hàng cá nhân chế độ bảo hành hai năm kể từ ngày mua đối với các sản phẩm Gia dụng, bao gồm các lỗi về vật liệu và sản xuất. Bạn phải cung cấp bằng chứng mua hàng để chứng minh việc bảo hành.
Để biết thêm thông tin về sửa chữa theo bảo hành, vui lòng nhấp vào đây.
Kärcher cung cấp bảo hành hai năm cho các lỗi về vật liệu và sản xuất. Nếu máy của bạn đã hết hạn bảo hành, chúng tôi có thể sắp xếp sửa chữa với phí dịch vụ. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
Bạn có thể đặt mua tất cả các phụ tùng thay thế được liệt kê ở trang cuối cùng của hướng dẫn sử dụng từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
Vì lý do an toàn, các bộ phận khác chỉ có thể được thay thế bởi các đối tác dịch vụ được đào tạo của chúng tôi. Các đối tác dịch vụ của chúng tôi có quyền truy cập vào danh sách phụ tùng thay thế và có thể tư vấn cho bạn tại chỗ.
Nếu bạn muốn thay thế một phụ tùng được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng theo chế độ bảo hành, vui lòng gửi email cho chúng tôi với mô tả ngắn gọn về lỗi và bằng chứng mua hàng. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá xem việc giải quyết bảo hành có khả thi hay không.
Hãy liên hệ ngay!
Đúng vậy, chổi điện bao gồm hai bàn chải: một bàn chải tiêu chuẩn và một bàn chải chuyên dụng cho lông thú cưng. Bàn chải chuyên dụng cho lông thú cưng giúp loại bỏ lông một cách dễ dàng và hợp vệ sinh trên mọi loại sàn nhà.
Hãy sạc chổi điện, đảm bảo máy đã được tắt trong ít nhất 3 tiếng rưỡi. Nếu sau 14 tiếng sạc mà pin vẫn chưa được sạc đầy, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi kèm theo mô tả ngắn gọn về lỗi và bằng chứng mua hàng.
Sạc pin và làm sạch bàn chải để loại bỏ bụi bẩn chẳng hạn như sợi chỉ,...
Sạc pin, làm sạch bàn chải bằng cách loại bỏ bụi bẩn hoặc thay thế bàn chải nếu nó đã bị mòn.
Kiểm tra các con lăn, làm sạch chúng hoặc nếu cần thì thay thế.
Bạn có thể sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước và điều chỉnh lượng hơi nước mức thấp nhất để làm sạch sàn gỗ công nghiệp hoặc sàn gỗ ghép – với điều kiện là sàn không bị phủ dầu hoặc sáp! Sử dụng hai khăn lau (= 4 lớp) để hạn chế tối đa lượng hơi nước tiếp xúc với bề mặt. Không giữ vòi phun ở một vị trí quá lâu. Hãy đảm bảo không có vũng nước đọng, vì hơi ẩm còn lại sẽ khô nhanh chóng và cho kết quả không bị vệt.
Máy làm sạch bằng hơi nước có thể được sử dụng cho nhiều công việc làm sạch khác nhau, ví dụ như làm sạch phòng tắm, nhà bếp, các khe hở, cống rãnh, bộ tản nhiệt và nhiều hơn nữa.
Nhiệt độ của hơi nước tại vòi phun khoảng 100°C và khoảng 84°C trên vật cần làm sạch.
Mỗi máy làm sạch bằng hơi nước đều được trang bị hai thanh phun hơi nước theo tiêu chuẩn. Thanh phun hơi nước có thể dễ dàng được kéo dài bằng một thanh nối thêm.
Nước khử khoáng loại bỏ các khoáng chất khỏi nồi hơi và làm hỏng nồi hơi. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước máy. Vui lòng đảm bảo làm sạch thiết bị thường xuyên.
Kiểm tra dây nguồn và cầu chì, cũng như bộ điều nhiệt và công tắc áp suất. Châm thêm nước. Nếu đèn báo thiếu nước không tắt, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Nếu khóa an toàn bị kẹt hoặc quay tròn, hãy để máy nguội bớt và nếu cần thì xả áp suất bằng cách kéo cần gạt hơi nước trên ống dẫn hơi nước cho đến khi khóa mở ra. Nếu không thể mở khóa khi máy nguội, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Tẩy cặn cho máy. Nếu bộ phận gia nhiệt bị hỏng, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Bộ điều chỉnh nhiệt độ báo thiếu nước có thể bị lỗi. Vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Bật chế độ đun, cắm bàn ủi hơi nước vào ổ điện, kiểm tra công tắc trên bàn ủi hơi nước và thay thế nếu cần. Nếu van điện từ không mở, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Vui lòng tham khảo ý kiến của một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Hãy để bàn ủi nóng hoàn toàn, chuyển bộ điều khiển sang chế độ hơi nước và đổ nước vào bình chứa đến khoảng ¾ dung tích.
Đổ hết lượng dung dịch tẩy rửa đậm đặc (20 ml) được cung cấp vào bình xịt kèm theo và đổ đầy nước. Tùy thuộc vào độ bẩn của kính cửa sổ, bạn có thể phải lau chùi nhiều lần. Không được để dung dịch tẩy rửa khô trên bề mặt trong quá trình lau. Giữ máy hút bụi cửa sổ sao cho lưỡi gạt nước vuông góc với kính cửa sổ và không dùng quá nhiều lực. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên vệ sinh lưỡi gạt nước thường xuyên, loại bỏ cặn bẩn. Có thể kéo lưỡi gạt nước ra từ bên cạnh. Nếu lưỡi gạt nước bị mòn, bạn nên thay thế. Xịt nước lên toàn bộ kính cửa sổ để làm ẩm.
Hãy đảm bảo rằng bình chứa nước bẩn không bị quá đầy, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng thiết bị ở vị trí nằm ngang hoặc phía trên đầu.
Nếu màn hình hoạt động tắt hoặc nhấp nháy chậm, hãy sạc pin. Nếu màn hình nhấp nháy nhanh, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Đổ đầy chất tẩy rửa vào. Nếu cơ chế bơm bị lỗi, vui lòng gửi email cho chúng tôi kèm theo mô tả ngắn gọn về lỗi và bằng chứng mua hàng.
Liên hệ ngay!
Tùy thuộc vào từng mẫu máy, máy phun rửa áp lực cao Kärcher dùng trong gia đình có lưu lượng nước từ 230 đến 600 lít/giờ (khoảng 3.500 lít nước chảy qua vòi tưới vườn mỗi giờ). Do đó, máy phun rửa áp lực cao vừa tiết kiệm chi phí vừa thân thiện với môi trường.
Trong máy phun rửa áp lực cao, một máy bơm điện sẽ tăng áp suất nước lên nhiều lần, đạt tới 150 bar. Với áp suất này, nước được dẫn qua ống dẫn áp lực cao đến vòi phun, nơi nó được phun ra thành một tia nước mạnh, tập trung từ vòi phun, tạo ra sức mạnh làm sạch cực lớn. Nếu súng phun không được kích hoạt, máy bơm sẽ tự động tắt. Máy phun rửa áp lực cao cho phép bạn thực hiện các công việc làm sạch nhanh hơn so với các phương pháp thông thường, đồng thời sử dụng ít nước hơn.
Vâng, bạn nên sử dụng ống hút có bộ lọc cho việc này (mã sản phẩm: 4.400-238.0). Gắn ống hút vào đường cấp nước trên thiết bị. Cắm đầu còn lại vào thùng chứa nước. Kết nối dây dẫn áp lực với thiết bị. Trước khi bật thiết bị, hãy tháo ống thép khỏi súng phun. Nhấn cần gạt trên súng phun để mở và bật thiết bị. Điều này sẽ cho phép không khí bên trong thiết bị thoát ra nhẹ nhàng khi máy rửa áp lực bắt đầu hút nước. Thiết bị không nên được đặt cao hơn 0,5 m so với điểm sử dụng.
Đơn giản chỉ cần xịt nước áp lực cao lên xe để loại bỏ bụi bẩn thô. Sử dụng dung dịch tẩy rửa RM 555 để làm sạch kỹ hơn. Dung dịch tẩy rửa được xịt nhẹ nhàng lên xe với áp lực thấp. Bạn cũng có thể sử dụng bàn chải rửa xe.
Các chất tẩy rửa của Kärcher được pha chế đặc biệt dành cho các thiết bị của chúng tôi. Chế độ bảo hành của bạn sẽ không còn hiệu lực nếu bạn sử dụng các chất tẩy rửa không phải do Kärcher cung cấp.
Thiết bị chống chảy ngược ngăn chất tẩy rửa xâm nhập vào nước uống.
Dung dịch làm sạch bề mặt T 250 có thể sử dụng cho tất cả các thiết bị từ phân khúc 2 đến 7. Dung dịch làm sạch bề mặt T 400 chỉ phù hợp với các thiết bị từ loại K5 đến K7.
Kết nối thiết bị với nguồn nước và mở vòi. Tháo bộ lọc khỏi đầu ống nước và làm sạch. Bật máy phun rửa áp lực cao mà không có dây và để máy chạy cho đến khi không còn không khí thoát ra từ súng phun. Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng phụ kiện hay không. Nếu van áp suất và van hút bị rò rỉ và có nước chảy ra khỏi vỏ máy, hoặc nếu thiết bị bị rung giật, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Nếu van tràn bị kẹt, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Làm sạch đầu phun. Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng loại phun không. Kiểm tra xem lượng nước chảy ra có đủ không.
Kiểm tra nguồn điện và cầu chì chính. Kiểm tra công tắc chính và súng phun. Đối với dây nối dài từ 10 m trở lên, đường kính phải ít nhất là 2,5 mm². Tháo hết dây cáp ra khỏi guồng cuốn.
Trong các trường hợp sau, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
Công tắc áp suất hoặc piston điều khiển bị kẹt; Động cơ quá nóng; Công tắc chính bị lỗi.
Vui lòng tham khảo ý kiến của một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Đổ đầy bình chứa chất tẩy rửa. Rửa sạch bộ lọc bằng nước sạch. Sau khi làm sạch xong bằng dung dịch vệ sinh, bạn nên rửa sạch thiết bị bằng nước sạch để tránh bộ lọc bị tắc nghẽn. Kiểm tra ống hút xem có bị hư hỏng không. Lắp ống dẫn dung dịch vệ sinh vào thiết bị và dùng một vật mỏng đẩy van trên đầu nối ống để nó di chuyển trơn tru. Mở van và đặt áp suất thấp.
Hãy xem video để tìm hiểu cách bạn có thể làm cho máy phun rửa áp lực cao của mình hoạt động tốt trong mùa đông.
Nếu con lăn hoặc chổi bị mòn, chúng phải được thay thế. Nếu bộ truyền động con lăn chổi bị mòn, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Kiểm tra xem mép và gioăng trên thùng chứa rác còn trong tình trạng tốt hay không và thay thế nếu cần.
Hãy kiểm tra xem chổi lăn đã được điều chỉnh đúng độ cao chưa: chỉ có đầu lông chổi mới chạm vào sàn. Nếu bộ phận điều chỉnh độ cao hoặc hệ thống truyền động bánh xe bị lỗi, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Bạn có thể dùng máy hút bụi đa năng để hút từng chiếc lá khô riêng lẻ, nhưng không thể dùng cho số lượng lớn lá. Lá cứng hoặc lá ướt có thể nhanh chóng gây tắc nghẽn ống hút hoặc đầu vào của thùng chứa.
Mức độ 2 chỉ được sử dụng để vận hành các dụng cụ điện. Máy hút bụi sẽ khởi động khi dụng cụ điện được bật và tiếp tục hoạt động trong khoảng 15-20 giây sau khi dụng cụ điện đã được tắt.
Khi hút bụi mịn, bạn luôn nên sử dụng túi lọc.
Kiểm tra xem ống hút đã được lắp đúng cách và không có lỗi gì không. Kiểm tra xem bộ lọc đã được đặt đúng vị trí và không bị hỏng. Hãy sử dụng túi lọc.
Thay túi lọc, làm sạch bộ lọc dạng hộp/lọc xếp phẳng, vòi phun, cổ hút và ống hút. Thay thế các gioăng nếu cần.
Thiết bị sẽ tự động tắt khi ngăn chứa bụi quá đầy. Nếu đầu dò mức chất lỏng và vỏ máy bị ướt, điều này có thể tạo ra đường dẫn hơi ẩm. Hãy để thiết bị khô ráo và làm sạch đầu dò mức chất lỏng.
Kiểm tra cầu chì và ổ cắm, kiểm tra dây dẫn và phích cắm xem có hư hỏng gì không. Nếu công tắc nguồn, chổi than hoặc ổ cắm điện bị lỗi, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Tháo bộ lọc dạng hộp và đổ hết nước trong bình chứa. Nếu có nước trong bộ lọc, hãy để cho bộ lọc khô.
Hãy kiểm tra ổ cắm điện và vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Lưu lượng phụ thuộc vào chiều cao cột nước và các thiết bị khác được kết nối với bơm. Hãy lưu ý chiều cao cột nước tối đa.
Đổ đầy nước vào bơm trước khi vận hành và nhấn nút thông gió. Rút phích cắm điện và làm sạch đường ống hút. Rút phích cắm điện và làm sạch bộ lọc sơ cấp.
Kiểm tra cầu chì và các kết nối điện. Nếu công tắc bảo vệ nhiệt bị kích hoạt do quá nhiệt, hãy rút phích cắm điện, để bơm nguội, làm sạch khu vực hút và tránh chạy khô. Rút phích cắm điện và làm sạch khu vực hút. Kiểm tra lưu lượng kế ở khu vực hút. Nếu công tắc mức khiến bơm dừng hoạt động, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi.
Rút phích cắm điện và làm sạch khu vực hút.
Kiểm tra nguồn. Gập tay cầm xuống khi đang làm việc. Nếu công tắc nhỏ trong bản lề bị hỏng hoặc động cơ có lỗi, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Thay thế túi lọc hoặc đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách. Loại bỏ mọi vật cản trong đường dẫn khí. Nếu cánh quạt bị lỏng hoặc động cơ bị lỗi, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Nếu miếng pad đánh bóng bị bẩn hoặc mòn, hãy làm sạch hoặc thay thế chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng loại pad đánh bóng cho sàn nhà của mình. Kärcher cung cấp các pad đánh bóng chuyên dụng cho bề mặt cứng, bề mặt cứng được đánh bóng bằng sáp, bề mặt cứng được đánh vecni và sàn đá mờ. Nếu cơ chế ép của đĩa đánh bóng bị lỗi, vui lòng tham khảo ý kiến của một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Kiểm tra cầu chì và ổ cắm điện. Nếu cần, hãy liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Loại bỏ mọi vật cản khỏi vòi hút, ống hút, tay cầm và ống dẫn hút. Thay túi lọc giấy. Thay các gioăng.
Hãy đảm bảo rằng túi lọc được lắp đúng cách. Nếu túi lọc bị hỏng, hãy thay thế nó.
Kiểm tra bộ lọc HEPA, vòi hút, ống hút, túi lọc và bộ lọc bảo vệ động cơ xem có bị tắc nghẽn không.
Thay pin nếu cần. Đảm bảo máy phát và máy thu luôn có đường truyền tín hiệu trực tiếp bằng cách hướng phần cong của tay cầm về phía máy hút bụi.
Nếu dây/phích cắm hoặc công tắc nguồn bị lỗi, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi. Kiểm tra cầu chì trong ổ cắm điện. Nếu chổi than hoặc tuabin hút bị lỗi, vui lòng tham khảo ý kiến của một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Loại bỏ mọi vật cản khỏi vòi hút, ống hút, tay cầm hoặc ống dẫn hút. Thay thế các gioăng trong hệ thống hút chân không nếu chúng không kín khí. Đổ hết nước bẩn trong bình chứa. Đảm bảo nắp được lắp đúng cách.
Máy sẽ tự động tắt trong quá trình hút bụi ướt khi mực nước trong bình chứa quá cao. Hãy tắt máy và đổ hết nước trong bình chứa.
Tắc nghẽn ở túi lọc giấy, bộ lọc xếp ly phẳng, vòi phun, ống hút hoặc ống mềm hút (chỉ báo "đầy" màu đỏ). Bộ lọc xếp ly phẳng bị thiếu hoặc không được lắp đúng cách.
Hãy đảm bảo rằng ống hút được gắn đúng cách và bộ lọc xếp ly phẳng được lắp đúng vị trí hoặc thay thế nếu cần.
Đổ đầy bình chứa nước sạch. Làm sạch hoặc nếu cần thì thay thế công tắc phao. Làm sạch ống dẫn nước/vòi phun. Làm sạch bộ lọc chân không trong bình chứa nước sạch. Nếu bơm nước bị lỗi, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.