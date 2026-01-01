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    Những câu hỏi thường được đặt cho Kärcher

    Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về sản phẩm, dịch vụ sửa chữa và bảo hành của chúng tôi. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời mình cần trên trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

    Câu hỏi và câu trả lời chung

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    Những câu hỏi về sản phẩm

    Chổi điện không dây

    Máy làm sạch bằng hơi nước/Bàn ủi

    Máy lau kính chạy bằng pin

    Máy phun rửa áp lực cao

    Máy quét

    Máy hút bụi đa năng

    Máy bơm

    Máy đánh bóng

    Máy hút bụi

    Máy làm sạch dạng phun