Bạn có thể đặt mua tất cả các phụ tùng thay thế được liệt kê ở trang cuối cùng của hướng dẫn sử dụng từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Vì lý do an toàn, các bộ phận khác chỉ có thể được thay thế bởi các đối tác dịch vụ được đào tạo của chúng tôi. Các đối tác dịch vụ của chúng tôi có quyền truy cập vào danh sách phụ tùng thay thế và có thể tư vấn cho bạn tại chỗ.

Nếu bạn muốn thay thế một phụ tùng được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng theo chế độ bảo hành, vui lòng gửi email cho chúng tôi với mô tả ngắn gọn về lỗi và bằng chứng mua hàng. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá xem việc giải quyết bảo hành có khả thi hay không.

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