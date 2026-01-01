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Kärcher: Sức mạnh làm sạch chuẩn Đức
Kärcher Professional: Giải pháp làm sạch tối ưu cho doanh nghiệp
K 4 Power Control Flex eco!Booster
Máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 4 Power Control Flex eco!Booster giúp đánh bay các vết bẩn vừa phải quanh nhà và xe cộ. Với động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, hiệu suất 30 m²/h cùng đầu phun eco!Booster, máy mang lại khả năng xịt rửa linh hoạt và tiết kiệm tối ưu.
K 5 Comfort Premium *EU
Máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 5 Comfort Premium *EU giúp đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu quanh nhà và xe cộ. Với động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, hiệu suất 40 m²/h cùng thiết kế tối ưu, máy mang lại sức mạnh vượt trội và trải nghiệm xịt rửa thoải mái, nhẹ nhàng.
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