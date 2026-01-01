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    Built For Life

    Đầu tư một lần - Bền bỉ cả đời

    • Độ bền bỉ: Vật liệu chịu lực chuẩn Đức, máy vận hành bền bỉ.
    • Tính đồng hành: Linh kiện dồi dào, dễ bảo trì, đồng hành dài lâu.
    • Tính bền vững: Tiết kiệm điện nước, nhựa tái chế, phát triển bền vững.
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    Kärcher: Sức mạnh làm sạch chuẩn Đức

    • Hiệu suất vượt trội, tối ưu thời gian
    • An toàn tuyệt đối, bảo vệ sức khỏe
    • Vận hành êm ái, thao tác nhẹ nhàng
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    Kärcher Professional: Giải pháp làm sạch tối ưu cho doanh nghiệp

      • Công suất cực đại, xử lý nhanh chóng diện tích rộng
      • Động cơ bền bỉ, đáp ứng cường độ hoạt động liên tục
      • Tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm nhân lực làm sạch
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    K 4 Power Control Flex eco!Booster

    Máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 4 Power Control Flex eco!Booster giúp đánh bay các vết bẩn vừa phải quanh nhà và xe cộ. Với động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, hiệu suất 30 m²/h cùng đầu phun eco!Booster, máy mang lại khả năng xịt rửa linh hoạt và tiết kiệm tối ưu.

    • Màn hình hiển thị áp lực, hiệu suất làm sạch 30 m²/h
    • Dây áp lực PremiumFlex 8 m
    • Hệ thống chất tẩy rửa Plug 'n' Clean, tay cầm kéo dài
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    K 5 Comfort Premium *EU

    Máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 5 Comfort Premium *EU giúp đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu quanh nhà và xe cộ. Với động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, hiệu suất 40 m²/h cùng thiết kế tối ưu, máy mang lại sức mạnh vượt trội và trải nghiệm xịt rửa thoải mái, nhẹ nhàng.

    • Đầu phun 4 trong 1: Xoay đổi chế độ xịt rất nhanh
    • Dây phun chống xoắn: Kèm guồng cuốn giúp thu gọn dễ dàng.
    • Súng phun COMFORT!Hold: Bóp cò cực nhẹ, không lo mỏi tay.
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