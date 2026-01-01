K 4 Power Control Flex eco!Booster

Máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 4 Power Control Flex eco!Booster giúp đánh bay các vết bẩn vừa phải quanh nhà và xe cộ. Với động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, hiệu suất 30 m²/h cùng đầu phun eco!Booster, máy mang lại khả năng xịt rửa linh hoạt và tiết kiệm tối ưu.