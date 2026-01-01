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    Làm sạch nhà tắm: Bụi bẩn và cặn vôi không có cơ hội nào.

    Không có phòng nào trong nhà mà sự sạch sẽ và làm sạch lại quan trọng như trong phòng tắm. Có nhiều ý kiến khác nhau về cách làm sạch đúng cách cho nhà làm sạch, gạch men, bồn tắm, vòi sen, chậu rửa mặt và các thiết bị khác. Với những mẹo chuyên nghiệp này, bụi bẩn và cặn vôi cứng đầu trong nhà tắm sẽ không còn là vấn đề.

    Tips on cleaning bathrooms with a Kärcher device

    Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng: Những mẹo hay để có một phòng tắm sạch sẽ

    Dù bạn có một phòng tắm ướt tiện nghi hay một spa gia đình rộng lớn, việc giữ cho phòng tắm của mình luôn sạch sẽ là ưu tiên hàng đầu của nhiều người. Ngoài ấn tượng thị giác tổng thể, việc làm sạch nhà tắm còn có những lý do làm sạch: Việc làm sạch không đủ khiến vi khuẩn và nấm mốc dễ dàng phát triển và nấm mốc hình thành. Độ ẩm cao và nhiệt độ cao tạo điều kiện lý tưởng cho điều này, vì vậy việc làm sạch thường xuyên các bề mặt, phòng tắm, nhà làm sạch và gạch men là rất quan trọng.

    Bạn nên làm sạch nhà tắm bao lâu một lần?

    Về cơ bản, tần suất làm sạch nhà tắm phụ thuộc vào tần suất sử dụng của nó. Một hộ gia đình chỉ có một người sẽ tạo ra ít bụi bẩn hơn so với một gia đình có nhiều người, do đó tần suất làm sạch nên được điều chỉnh cho phù hợp. Nếu có thể, toàn bộ phòng tắm nên được làm sạch kỹ lưỡng ít nhất một lần mỗi tuần. Nên loại bỏ cặn xà phòng và kem đánh răng khỏi bồn rửa mặt càng sớm càng tốt, và lau chùi các phụ kiện mỗi vài ngày để ngăn ngừa vết cặn vôi. Tốt nhất là lau các phụ kiện sáng bóng bằng một chiếc khăn mềm mỗi lần rửa tay – điều này giúp ngăn ngừa vết bẩn hình thành ngay từ đầu.

    Rửa sạch và lau khô bề mặt sau mỗi lần sử dụng giúp giữ cho buồng tắm và bồn tắm của bạn luôn sạch sẽ trong thời gian dài nhất có thể. Để loại bỏ lông và bụi trên sàn nhà, việc hút bụi mỗi vài ngày thường là đủ. Ngoài ra, gạch nên được lau chùi bằng cây lau nhà mỗi 1–2 tuần để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu.

    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    Mẹo

    Hơi nước có thể ngưng tụ trên cửa sổ trong phòng tắm sau khi tắm hoặc tắm vòi sen, điều này có nghĩa là nấm mốc sẽ hình thành theo thời gian. Hãy đảm bảo thông gió phòng tắm thường xuyên để hơi ẩm có thể thoát ra ngoài. Các cửa sổ nên được lau chùi mỗi vài tháng.

    Các công việc làm sạch và đặc điểm của việc làm sạch nhà tắm

    Mặc dù gạch men và bề mặt gốm sứ thường dễ làm sạch hơn, nhưng có một số điều cần lưu ý trong nhà tắm. Các chất hữu cơ như tế bào da chết, tóc, phân và cặn xà phòng tích tụ cùng với các chất bẩn khoáng như cặn vôi, cặn nước tiểu, vết ố trên bồn cầu và rỉ sét. Việc lau chùi thông thường thường không đủ để loại bỏ vết bẩn này, do đó thường phải sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, như chất tẩy rửa toilet hoặc chất tẩy rửa axit, cũng như các quá trình vật lý mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể gây hư hỏng cho các vật liệu bề mặt nhạy cảm.

    Với các phương pháp làm sạch và mẹo vặt gia đình phù hợp, cùng với các mẹo sử dụng và thiết bị hỗ trợ, bạn có thể có một phòng tắm sạch sẽ trong nháy mắt – mà không cần phải chà rửa mệt mỏi.

    Cleaning joints with a Kärcher steam cleaner

    Làm sạch các khớp

    Kärcher tips for descaling taps

    Làm sạch vòi nước

    Kärcher tips for cleaning drains

    Làm sạch cống rãnh

    Cleaning tiles with a Kärcher floor cleaner

    Làm sạch gạch

    Kärcher tips for cleaning the bathtub and shower

    Làm sạch bồn tắm và vòi sen

    Tips on cleaning the toilet with a Kärcher device

    Làm sạch nhà làm sạch

    Tips on cleaning mirrors with a Kärcher device

    Làm sạch gương

    Kärcher tips for cleaning washbasins and taps

    Làm sạch chậu rửa và vòi nước

    Tips on cleaning windows with a Kärcher device

    Làm sạch cửa sổ

    Loại bỏ cặn vôi trong nhà tắm

    Ở bất kỳ nơi nào các vật thể thường xuyên tiếp xúc với nước, cặn vôi sẽ hình thành theo thời gian. Không có gì ngạc nhiên khi nhà tắm thường là nơi dễ bị tích tụ cặn vôi nhất, phủ lên các thiết bị, gạch ốp lát và bồn rửa mặt. Tuy nhiên, với các vật liệu đơn giản và một số mẹo nhỏ, các vết cặn cứng đầu có thể được loại bỏ dễ dàng và ngăn chặn sự hình thành của cặn vôi mới.

    Removing limescale in the bathroom with Kärcher

    Cặn vôi hình thành như thế nào?

    Nước chứa vôi có hàm lượng canxi cacbonat đặc biệt cao, và được hình thành khi nước ngầm thấm qua đá vôi. Nồng độ càng cao, nước càng cứng và càng nhiều cặn vôi hình thành trên các bề mặt mà nó tiếp xúc. Các vết cặn vôi cứng đầu chủ yếu hình thành khi nước được đun nóng hoặc bay hơi, gây ra các vết trắng đặc biệt trên các thiết bị làm sạch, chậu rửa, gạch men và vòi nước trong nhà tắm.

    Descaling with a Kärcher steam cleaner
    Descaling with a Kärcher steam cleaner

    Loại bỏ vết cặn vôi bằng máy làm sạch bằng hơi nước

    Nếu lớp cặn vôi chưa quá dày, chúng có thể được loại bỏ một cách dễ dàng bằng máy làm sạch bằng hơi nước – mà không cần phải chà rửa thủ công vất vả. Để làm điều đó, nó cần vòi phun chi tiết và một Bàn chải tròn. Nên sử dụng vòi phun chi tiết để làm sạch các bề mặt nhạy cảm nhằm tránh làm trầy xước các phụ kiện bằng chrome và thép không gỉ. Giữ vòi phun trực tiếp vào các vùng bị cặn vôi và xịt hơi nước cho đến khi cặn vôi biến mất. Nếu phương pháp này không loại bỏ được vết cặn vôi cứng đầu hoặc vết cặn nằm ở vị trí khó tiếp cận, bạn có thể gắn một Bàn chải tròn vào vòi phun: Bạn có thể làm sạch khu vực đó bằng cách phun hơi nước mạnh. Ngay cả những vết cứng đầu nhất của vôi cũng có thể được loại bỏ bằng cách hấp trực tiếp và chà mạnh.

    Nếu lớp vôi quá dày, có thể sử dụng chất tẩy rửa chanh cho khu vực đó. Chờ trong vòng nửa giờ, sau đó sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để làm sạch khu vực đó. Bây giờ, cặn vôi sẽ dễ dàng loại bỏ hơn.

    Các phương pháp dân gian hiệu quả nhất để loại bỏ vết ố vôi

    Kärcher tip: Descaling with household remedies, bicarbonate of soda and vinegar

    Loại bỏ cặn vôi trên nhôm bằng bột nở

    Bột nở có nhiều công dụng trong gia đình, thậm chí có thể loại bỏ cặn vôi, ví dụ như trên bề mặt nhôm. Để làm điều đó, hãy trộn nước và bột nở để tạo thành một hỗn hợp đặc. Thoa hỗn hợp lên vùng da bị ảnh hưởng, để yên trong một thời gian ngắn rồi rửa sạch bằng nước sạch hoặc lau khô bằng khăn ẩm.

    Một tác dụng phụ tích cực của bột nở là nó cũng trung hòa mùi hôi khó chịu trong nhà tắm và thậm chí còn giúp... cống bị tắc.

    Loại bỏ cặn vôi bằng giấm

    Giấm cũng là một phương pháp dân gian hiệu quả để loại bỏ cặn vôi. Tinh chất giấm có thể được sử dụng nguyên chất cho các vết cặn vôi nặng hoặc pha loãng với nước cho các vết cặn vôi nhẹ. Axit citric có tác dụng tương tự, do đó có thể được sử dụng theo cách tương tự. Phương pháp tốt nhất là ngâm một miếng vải bông hoặc vải microfiber vào giấm hoặc axit citric, sau đó chà lên các bề mặt bị cặn vôi, chẳng hạn như các phụ kiện. Để nguyên như vậy trong một thời gian hoặc qua đêm, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh sạch. Sau đó, lau khô mọi thứ bằng một chiếc khăn sạch. Axit trong giấm cũng có tác dụng loại bỏ cặn nước tiểu cứng đầu.

    Mẹo: Sử dụng mẹo bong bóng để Loại bỏ cặn vôi cứng đầu trên bồn tắm.ps.

    Loại bỏ cặn vôi bằng kem đánh răng

    Bạn cũng có thể sử dụng kem đánh răng và một chiếc bàn chải đánh răng cũ để loại bỏ cặn vôi trên vòi nước. Bôi kem đánh răng lên các vết bẩn, để yên trong một thời gian ngắn, sau đó chà sạch bằng bàn chải đánh răng và rửa lại bằng nước. Kem đánh răng hoạt động như một chất mài mòn, giúp khôi phục độ bóng cho các bề mặt chrome và nhôm.

    Cảnh báo: Một số vật liệu nhạy cảm với axit, bao gồm đá cẩm thạch và đá tự nhiên. Do đó, không nên sử dụng giấm hoặc axit citric để làm sạch chúng. Bột nở là lựa chọn tốt hơn trong trường hợp này.

    Loại bỏ cặn vôi bằng chất tẩy rửa

    Nếu bạn muốn sử dụng chất tẩy rửa để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, bạn sẽ cần một Chất tẩy rửa axit có độ pH từ 1 đến 4. Chất tẩy rửa phù hợp nhất để sử dụng phụ thuộc vào bề mặt. Tốt nhất nên thử chất tẩy rửa trên một vùng nhỏ không dễ thấy trước khi sử dụng trên toàn bộ bề mặt. Axit mạnh (có độ pH thấp) có thể ăn mòn các bề mặt khác nhau như kim loại cơ bản, mối nối xi măng, nhôm anot hóa và nhựa. Do đó, hãy sử dụng các loại chất tẩy rửa nhẹ nhàng nhất có thể và thử nghiệm để xem liệu chúng có đạt được hiệu quả đủ tốt hay không. Cũng có sẵn các sản phẩm tẩy rửa làm sạch thương mại có chứng nhận môi trường, chẳng hạn như Chứng nhận Môi trường EU (EU Ecolabel). Những sản phẩm này không chỉ tốt hơn cho môi trường mà còn tốt hơn cho vật liệu so với các sản phẩm làm sạch không có chứng nhận.

    Removing limescale with Kärcher detergents

    Các mẹo để ngăn ngừa vết ố vôi hình thành ngay từ đầu:

    • Quá trình sấy khô giúp: Các phụ kiện trên bồn rửa mặt, trong buồng tắm hoặc bồn tắm, cũng như gạch men và bề mặt kính nên luôn được lau khô sau khi sử dụng, ví dụ như bằng một... Khăn lau sợi microfiber hoặc một miếng bọt biển mềm.
    • Nếu bạn đang vội và không có thời gian để làm khô bất cứ thứ gì, hãy rửa sạch buồng tắm, bồn tắm và các phụ kiện bằng nước lạnh. Điều này là do nước lạnh tạo ra ít cặn vôi hơn so với nước ấm.
    • Việc thường xuyên làm sạch các phụ kiện bằng máy làm sạch bằng hơi nước sẽ ngăn chặn sự hình thành của các cặn vôi trong tương lai, vì quá trình sản xuất hơi nước làm khử khoáng nước, nghĩa là hơi nước không để lại bất kỳ cặn vôi hay vết bẩn nào.

    Các sản phẩm phù hợp cho phòng tắm

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher floor cleaner

    Chất tẩy rửa sàn

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Cordless Vacuum Cleaner

    Máy hút bụi cầm tay

    Robo Cleaner

    Robot hút bụi

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Máy hút bụi

    Kärcher microfibre cloth

    Thiết bị làm sạch thủ công

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