Làm sạch nhà tắm: Bụi bẩn và cặn vôi không có cơ hội nào.

Về cơ bản, tần suất làm sạch nhà tắm phụ thuộc vào tần suất sử dụng của nó. Một hộ gia đình chỉ có một người sẽ tạo ra ít bụi bẩn hơn so với một gia đình có nhiều người, do đó tần suất làm sạch nên được điều chỉnh cho phù hợp. Nếu có thể, toàn bộ phòng tắm nên được làm sạch kỹ lưỡng ít nhất một lần mỗi tuần. Nên loại bỏ cặn xà phòng và kem đánh răng khỏi bồn rửa mặt càng sớm càng tốt, và lau chùi các phụ kiện mỗi vài ngày để ngăn ngừa vết cặn vôi. Tốt nhất là lau các phụ kiện sáng bóng bằng một chiếc khăn mềm mỗi lần rửa tay – điều này giúp ngăn ngừa vết bẩn hình thành ngay từ đầu.

Rửa sạch và lau khô bề mặt sau mỗi lần sử dụng giúp giữ cho buồng tắm và bồn tắm của bạn luôn sạch sẽ trong thời gian dài nhất có thể. Để loại bỏ lông và bụi trên sàn nhà, việc hút bụi mỗi vài ngày thường là đủ. Ngoài ra, gạch nên được lau chùi bằng cây lau nhà mỗi 1–2 tuần để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu.