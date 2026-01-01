Làm sạch nhà tắm: Bụi bẩn và cặn vôi không có cơ hội nào.

Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng: Những mẹo hay để có một phòng tắm sạch sẽ
Dù bạn có một phòng tắm ướt tiện nghi hay một spa gia đình rộng lớn, việc giữ cho phòng tắm của mình luôn sạch sẽ là ưu tiên hàng đầu của nhiều người. Ngoài ấn tượng thị giác tổng thể, việc làm sạch nhà tắm còn có những lý do làm sạch: Việc làm sạch không đủ khiến vi khuẩn và nấm mốc dễ dàng phát triển và nấm mốc hình thành. Độ ẩm cao và nhiệt độ cao tạo điều kiện lý tưởng cho điều này, vì vậy việc làm sạch thường xuyên các bề mặt, phòng tắm, nhà làm sạch và gạch men là rất quan trọng.