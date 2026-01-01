Mặt bàn bếp có lẽ là bề mặt được sử dụng nhiều nhất trong nhà bếp và thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm. Đó là nơi bạn thái rau, lọc cá và cán bột. Điều này có nghĩa là khu vực này bị ô nhiễm bởi vi khuẩn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hàng ngày. Để đảm bảo sự sạch sẽ, bề mặt làm việc này nên được lau bằng khăn ẩm sau mỗi lần sử dụng, đồng thời được dọn dẹp gọn gàng và làm sạch kỹ lưỡng một lần mỗi tuần. Đối với vết bẩn cứng đầu hơn, có thể sử dụng thiết bị làm sạch bề mặt kiềm trên các bề mặt chống nước và cồn để loại bỏ vết bẩn như vết bẩn thức ăn và dầu mỡ. Trước khi lau chùi hoặc chỉ đơn giản là giữa các lần lau, bụi bẩn lỏng như vụn bánh mì có thể dễ dàng được thu gom bằng một... Máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin.

Cần thận trọng khi sử dụng đá tự nhiên, chẳng hạn như mặt bàn bếp làm từ đá granite hoặc đá cẩm thạch, vì các chất tẩy rửa có tính axit hoặc chứa dung môi có thể làm hỏng vật liệu. Tại đây, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt cho bề mặt đá từ các cửa hàng chuyên bán đồ chuyên dụng, tốt nhất là loại chất tẩy rửa trung tính. Ngoài ra, các loại chất tẩy rửa không chứa chất hoạt động bề mặt được khuyến nghị. Về cơ bản, bụi bẩn trên mặt bàn đá tự nhiên nên được làm sạch càng sớm càng tốt. Sử dụng một chiếc khăn mềm, ẩm để lau chùi. Một chiếc khăn khô kết hợp với bụi bẩn có thể gây ra những vết xước nhỏ. Sau khi sử dụng chất tẩy rửa, luôn rửa sạch bằng nước sạch, sau đó lau khô khu vực đó bằng một chiếc khăn sạch để ngăn ngừa vết bẩn hình thành.

Một giải pháp làm sạch bề mặt bếp không chứa hóa chất và nhẹ nhàng là một máy làm sạch bằng hơi nước. Áp suất hơi nước và dầu mỡ loại bỏ 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình, trong khi dầu mỡ và vết bẩn cứng đầu như cặn thức ăn bám chặt cũng có thể được loại bỏ dễ dàng. Máy làm sạch bằng hơi nước cũng là lựa chọn lý tưởng để làm sạch Máy hút mùi, bếp từ và lò nướng.