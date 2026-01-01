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    Làm sạch nhà bếp: Giữ tủ lạnh và các bề mặt sạch sẽ

    Bếp là trái tim của nhiều gia đình và được sử dụng rất nhiều mỗi ngày. Việc làm sạch do đó không nên bị bỏ qua, vì theo thời gian, mọi loại bụi bẩn và vi khuẩn sẽ tích tụ trong tủ lạnh, trên mặt bàn bếp và các bề mặt khác nhau. Giữ cho nhà bếp của bạn luôn sạch sẽ với những mẹo sau.

    Kärcher tips for cleaning the kitchen

    Mẹo để có một căn bếp sạch sẽ

    Ngày nay, nhà bếp không chỉ là không gian dành cho việc nấu nướng và ăn uống mà đã trở thành nơi sum họp của gia đình và bạn bè. Đó là nơi bạn thưởng thức trà, nơi bạn cùng nhau nướng bánh, thư giãn trong khi nấu nướng và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống với nhau. Do đó, nhà bếp được sử dụng rất nhiều: Nấu ăn để lại những vết bẩn mỡ và cặn thức ăn, thức ăn để lại vết bẩn trong tủ lạnh, và cặn vôi tích tụ theo thời gian trên bồn rửa và vòi nước, cũng như trong máy rửa chén và máy pha cà phê. Tất cả bụi bẩn này cần được làm sạch thường xuyên để đảm bảo nhà bếp luôn sạch sẽ.

    Một thách thức khác là sự đa dạng của các vật liệu có trong nhà bếp: Các công trình hiện đại thường kết hợp các bề mặt mịn màng và bóng bẩy như thép không gỉ và kính với các vật liệu tự nhiên tinh tế như đá và gỗ. Việc làm sạch do đó cần được điều chỉnh phù hợp với loại bề mặt cũng như mức độ bẩn. Điều tương tự cũng áp dụng khi sử dụng chất tẩy rửa.

    Các công việc làm sạch nhà bếp

    Kärcher tips for cleaning the oven

    Làm sạch lò nướng và bếp từ

    Kärcher tips for cleaning the dishwasher

    Làm sạch máy rửa chén

    Kärcher tips for descaling taps

    Làm sạch vòi nước

    Kärcher tips for cleaning drains

    Làm sạch cống rãnh

    Cleaning tiles with a Kärcher steam cleaner

    Làm sạch gạch

    Cleaning joints with a Kärcher steam cleaner

    Làm sạch các khớp

    Kärcher tips for cleaning windows

    Làm sạch cửa sổ

    Cleaning PVC and linoleum

    Làm sạch PVC và Linoleum

    Kärcher tips for cleaning natural stone

    Làm sạch mặt bàn

    Mặt bàn bếp có lẽ là bề mặt được sử dụng nhiều nhất trong nhà bếp và thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm. Đó là nơi bạn thái rau, lọc cá và cán bột. Điều này có nghĩa là khu vực này bị ô nhiễm bởi vi khuẩn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hàng ngày. Để đảm bảo sự sạch sẽ, bề mặt làm việc này nên được lau bằng khăn ẩm sau mỗi lần sử dụng, đồng thời được dọn dẹp gọn gàng và làm sạch kỹ lưỡng một lần mỗi tuần. Đối với vết bẩn cứng đầu hơn, có thể sử dụng thiết bị làm sạch bề mặt kiềm trên các bề mặt chống nước và cồn để loại bỏ vết bẩn như vết bẩn thức ăn và dầu mỡ. Trước khi lau chùi hoặc chỉ đơn giản là giữa các lần lau, bụi bẩn lỏng như vụn bánh mì có thể dễ dàng được thu gom bằng một... Máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin.

    Cần thận trọng khi sử dụng đá tự nhiên, chẳng hạn như mặt bàn bếp làm từ đá granite hoặc đá cẩm thạch, vì các chất tẩy rửa có tính axit hoặc chứa dung môi có thể làm hỏng vật liệu. Tại đây, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt cho bề mặt đá từ các cửa hàng chuyên bán đồ chuyên dụng, tốt nhất là loại chất tẩy rửa trung tính. Ngoài ra, các loại chất tẩy rửa không chứa chất hoạt động bề mặt được khuyến nghị. Về cơ bản, bụi bẩn trên mặt bàn đá tự nhiên nên được làm sạch càng sớm càng tốt. Sử dụng một chiếc khăn mềm, ẩm để lau chùi. Một chiếc khăn khô kết hợp với bụi bẩn có thể gây ra những vết xước nhỏ. Sau khi sử dụng chất tẩy rửa, luôn rửa sạch bằng nước sạch, sau đó lau khô khu vực đó bằng một chiếc khăn sạch để ngăn ngừa vết bẩn hình thành.

    Một giải pháp làm sạch bề mặt bếp không chứa hóa chất và nhẹ nhàng là một máy làm sạch bằng hơi nước. Áp suất hơi nước và dầu mỡ loại bỏ 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình, trong khi dầu mỡ và vết bẩn cứng đầu như cặn thức ăn bám chặt cũng có thể được loại bỏ dễ dàng. Máy làm sạch bằng hơi nước cũng là lựa chọn lý tưởng để làm sạch Máy hút mùi, bếp từ và lò nướng.

    Steam cleaning the countertop

    Làm sạch mặt trước tủ bếp và ngăn kéo

    Sử dụng bếp hàng ngày có nghĩa là mặt trước của tủ bếp và ngăn kéo không thể tránh khỏi việc bị hư hỏng theo thời gian. Bạn sẽ sớm thấy vết dầu mỡ và vết tay trên mặt trước của tủ bếp và ngăn kéo, đặc biệt là những loại có bề mặt bóng loáng. Nhưng các vết bắn của nước sốt hoặc các chất lỏng khác cũng cần được lau sạch ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa hòa tan trong nước có bán sẵn trên thị trường hoặc chỉ cần nước và chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch tất cả các loại mặt trước tủ bếp và ngăn kéo. Sau khi làm sạch, luôn rửa lại bằng nước sạch và lau khô cẩn thận, đặc biệt là xung quanh các đường viền, góc và cạnh. Tùy thuộc vào chất liệu, chỉ nên sử dụng một miếng vải ẩm nhẹ khi lau chùi. Nên tránh sử dụng các loại chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính mài mòn cho mặt trước của tủ bếp và ngăn kéo, vì chúng có thể gây trầy xước hoặc làm hỏng bề mặt. Điều tương tự cũng áp dụng cho vải mài mòn hoặc bọt biển.

    Cleaning the oven

    Dấu vân tay và cặn vôi nhanh chóng xuất hiện trên Tủ bếp và mặt trước ngăn kéo làm bằng kính. Cặn vôi có thể được loại bỏ bằng giấm hoặc axit citric. Chất tẩy rửa kính có sẵn trên thị trường hoặc nước pha với một ít nước rửa chén là những phương pháp hữu ích để loại bỏ vết tay.

    Tủ gỗ và mặt trước của ngăn kéo Có thể làm sạch bằng chất tẩy rửa hòa tan trong nước và một miếng vải ẩm nhẹ hoặc bàn chải mềm. Đối với các bề mặt có lớp ván lạng gỗ, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt cho đồ nội thất, đồng thời giúp bảo vệ bề mặt. Theo nguyên tắc chung, không nên làm ướt mặt trước của tủ và ngăn kéo bằng gỗ, luôn làm việc theo hướng vân gỗ và lau khô kỹ sau đó.

    Bề mặt thép không gỉ Có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa đặc biệt cho thép không gỉ nếu chúng bị bẩn nặng. Tuy nhiên, lau bằng khăn microfiber ẩm thường là đủ, vì bề mặt thép không gỉ thường dễ dàng bảo dưỡng. Các sản phẩm chăm sóc da tạo lớp không được khuyến nghị.

    Bạn có biết không? Ổ sinh sôi của vi khuẩn trong nhà bếp

    • Thớt: Thớt có những vết cắt sâu là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, vì chúng đặc biệt thích nghi với việc bám vào các khe rãnh. Điều này có nghĩa là chỉ rửa thớt bằng nước ấm là chưa đủ. Đặt chúng vào máy rửa chén sẽ hiệu quả hơn, hoặc rửa chúng bằng nước rửa chén đủ lượng và một miếng bọt biển.
    • Bọt biển nhà bếp: Bọt biển nhà bếp thường là nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Trên một chiếc khăn lau bát đĩa có thể tìm thấy hơn 300 loại vi khuẩn. Do đó, bọt biển nên được thay thế mỗi tuần một lần.
    • Hộp đựng dao: Các hộp đựng dao có khe cắm cũng là nơi lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Dao ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, vì vậy bạn nên làm sạch khay đựng dao bằng bàn chải nhỏ và nước xà phòng mỗi tháng một lần. Điều quan trọng ở đây là bạn luôn phải để nó khô hoàn toàn trước khi cất dao trở lại.
    • Có vô số chất gây ô nhiễm vi mô có thể được tìm thấy trên sàn, đặc biệt là trước bồn rửa, tủ bếp và tủ lạnh. Các khu vực này cần được làm sạch kỹ lưỡng định kỳ.

    Làm sạch tủ lạnh

    Tủ lạnh cũng có thể là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Làm sạch ở đây đặc biệt quan trọng vì đây là nơi lưu trữ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Để làm sạch tủ lạnh, trước tiên hãy rút phích cắm hoặc tắt nguồn và lấy hết thức ăn ra khỏi bên trong. Hầu hết vi khuẩn trong tủ lạnh có thể được tìm thấy trong ngăn đựng rau củ, vì đây là nơi có nhiệt độ cao hơn. Tất cả các kệ và ngăn kéo phải được tháo ra và làm sạch kỹ lưỡng trong máy rửa chén hoặc bồn rửa. Sau đó, lau sạch bên trong tủ lạnh và các miếng đệm từ trên xuống dưới bằng khăn và chất tẩy rửa đa năng. Các khu vực khó tiếp cận có thể được làm sạch cẩn thận bằng que tre. Ví dụ, sử dụng dây buộc cáp hoặc que tăm để làm sạch lỗ thoát nước. Điều này sẽ ngăn ngừa hơi nước ngưng tụ tích tụ bên trong tủ lạnh. Sau đó, lau khô tủ lạnh, đặt tất cả các vật dụng trở lại và cắm điện. Làm sạch tủ lạnh thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa mùi hôi khó chịu.

    Cleaning the fridge

    Sau khi làm sạch kỹ lưỡng bên trong tủ lạnh, bạn cũng nên làm sạch bên ngoài thường xuyên. Nếu có thể, hãy đẩy tủ lạnh ra phía trước một chút để có thể lau chùi bụi bẩn ở phía sau. A máy hút bụi Hoặc cây chổi lông vũ có thể hữu ích ở đây. Ngoài ra, sàn nhà dưới thiết bị nên được lau sạch. Lau sạch tất cả các bức tường bên ngoài bằng nước và nước rửa chén, sau đó lau khô bằng một chiếc khăn mềm, không có sợi bông.

    Mẹo 1: Nếu tủ lạnh của bạn đã đầy, hãy điều chỉnh nhiệt độ xuống một chút để không khí lạnh lưu thông ít hơn và vi khuẩn không thể sinh sôi nảy nở hiệu quả.

    Mẹo 2: Hãy rã đông tủ đông ngang hoặc ngăn kéo tủ đông trong tủ lạnh ít nhất một lần mỗi năm, vì tủ đông càng bị đóng băng nhiều thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng để làm lạnh. Hơn nữa, quá nhiều đá có thể làm hỏng thực phẩm vì nhiệt độ tối thiểu cần thiết là -15°C không còn được duy trì ổn định. Để rã đông ngăn kéo tủ đông, hãy tắt nguồn và đặt một hộp chứa nước nóng vào bên trong để giúp băng tan chảy. Sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước có vòi phun áp lực cao có thể giúp quá trình diễn ra nhanh hơn.

    Làm sạch nhà bếp bằng các phương pháp dân gian

    Nếu bạn muốn làm sạch nhà bếp bằng các phương pháp đơn giản tại nhà, bạn chỉ cần một số nguyên liệu sau:

    • Một hỗn hợp bột nở và nước giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên lò nướng hoặc khay nướng: Thoa hỗn hợp lên vùng da bị ảnh hưởng và, tốt nhất là để qua đêm. Ngày hôm sau, chỉ cần loại bỏ bụi bẩn, ví dụ bằng cách sử dụng một cái cạo nhựa, và lau sạch bằng một chiếc khăn ẩm.
    • Để loại bỏ dầu mỡ trên bề mặt và tủ bếp, thường chỉ cần nước ấm pha với một ít nước rửa chén là đủ.
    • Bề mặt thép không gỉ có thể được làm sạch dễ dàng bằng một chiếc khăn microfiber ẩm. Bột tartar có tác dụng loại bỏ vết gỉ sét và bụi bẩn cứng đầu: Trộn với một ít nước để tạo thành hỗn hợp sệt, thoa lên vùng da bị ảnh hưởng và nhẹ nhàng chà xát bằng miếng bọt biển mềm. Sau đó, lau sạch và đánh bóng bằng một chiếc khăn ẩm.
    • Giấm hoặc axit citric giúp loại bỏ cặn vôi. Cả hai phương pháp dân gian này cũng phù hợp để làm sạch ống thoát nước và loại bỏ mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, không nên sử dụng axit để làm sạch các bề mặt được anot hóa hoặc mạ crôm.
    • Gỗ có thể được làm sạch bằng soda. Đối với vết bẩn nặng, hãy pha một muỗng canh baking soda vào một lít nước, sau đó dùng hỗn hợp này để lau chùi mặt trước của tủ gỗ, ngăn kéo hoặc thớt gỗ bằng một bàn chải lông mềm.
    Kärcher tip: Cleaning the kitchen with household remedies

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    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

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    Máy lau kính không dây

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Máy hút bụi

    Cordless Vacuum Cleaner

    Máy hút bụi cầm tay

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