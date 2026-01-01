Làm sạch máy rửa chén

Ngoài việc làm sạch các bộ phận liên quan, bạn cũng nên tẩy cặn cho máy rửa chén định kỳ. Về cơ bản, bạn có thể loại bỏ cặn bẩn bằng cách chạy một chu trình với máy rửa chén trống. Có những loại chất tẩy rửa chuyên dụng, nhưng việc tẩy cặn cũng dễ dàng không kém với các phương pháp dân gian phù hợp. Để làm điều này, phun rải 1–2 muỗng canh baking soda hoặc bột nở lên đáy máy rửa chén khi máy đang trống. Đổ khoảng 20 ml giấm tinh chất vào ngăn chứa bột, sau đó cài đặt máy rửa chén chạy chương trình ở nhiệt độ cao nhất có thể mà không cần rửa sơ bộ. Nếu chế độ giặt sơ bộ không thể tắt, tinh chất giấm cũng có thể được thêm trực tiếp vào máy đã được làm nóng trước sau khi hoàn thành chế độ giặt sơ bộ. Điều quan trọng là baking soda và giấm không nên trộn trực tiếp với nhau vì chúng có thể phát huy tác dụng hiệu quả hơn khi được sử dụng riêng biệt. Các thành phần này không chỉ giúp loại bỏ cặn bẩn trong máy rửa chén mà còn có tác dụng kháng khuẩn. Bạn cũng có thể sử dụng một cốc giấm thay vì tinh chất giấm, để thêm vào máy sau khi máy đã được làm nóng. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy tắt máy rửa chén trong 1 giờ sau khi thêm giấm để tăng thời gian tiếp xúc. Khi quá trình hoàn tất, hãy đợi cho đến khi máy rửa chén nguội hẳn để tránh hơi giấm nồng nặc thoát ra.