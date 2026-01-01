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    Làm sạch máy rửa chén

    Có một thời, việc sở hữu một chiếc máy rửa chén là một điều xa xỉ. Ngày nay, điều này đã trở thành một tiêu chuẩn cho nhiều hộ gia đình. Để đảm bảo máy rửa chén của bạn có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian dài nhất có thể, bạn nên làm sạch nó thường xuyên. Dưới đây là những mẹo và thủ thuật của Kärcher.

    Kärcher tips for cleaning the dishwasher

    Tại sao máy rửa chén của bạn nên được làm sạch định kỳ

    Máy rửa bát là một trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hàng ngày, thường hoạt động âm thầm trong nền. Tuy nhiên, theo thời gian, cặn thức ăn và cặn vôi bắt đầu để lại dấu vết. Do đó, vi khuẩn và nấm mốc có thể phát triển trong máy rửa chén, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe trong trường hợp xấu nhất. Nếu bát đĩa không còn được rửa sạch đúng cách, đây là dấu hiệu cho thấy máy rửa bát cần được làm sạch. Tối đa, bạn nên làm sạch máy rửa chén khi xuất hiện mùi hôi khó chịu và cặn bẩn bắt đầu hiện rõ.

    Kärcher tip: Removing the dishwasher filter
    Kärcher tip: Cleaning the dishwasher filter

    Làm sạch bộ lọc của máy rửa chén

    Điều đầu tiên cần làm là luôn tháo bộ lọc ở đáy máy rửa chén. Lọc bảo vệ bơm thoát nước, và đây là nơi thức ăn thừa và các vật thể lạ khác tích tụ, gây cản trở dòng chảy của nước theo thời gian. Để thực hiện điều này, hãy tháo bộ lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và vứt bỏ bụi bẩn lớn vào thùng rác. Bộ lọc thường có thể được làm sạch bằng tay bằng bàn chải rửa chén và một ít nước rửa chén hoặc giấm, sau đó có thể được lắp lại vào máy. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất khi tháo gỡ và lắp đặt lại bộ lọc. Một số máy rửa chén có nhiều bộ lọc.

    Kärcher tip: Cleaning the dishwasher spray arms

    Làm sạch cánh phun của máy rửa chén

    Các vòi phun nước trong máy rửa chén phân phối nước trong quá trình hoạt động và nên được kiểm tra một hoặc hai lần mỗi năm. Các vòi phun thường có thể tháo rời chỉ trong vài bước đơn giản, nhưng vẫn nên tham khảo nhanh hướng dẫn của nhà sản xuất. Các vòi phun có các vòi xả nhỏ, có thể bị tắc nghẽn do vụn thức ăn hoặc cặn vôi. Sử dụng tăm và nước chảy để làm sạch các lỗ cho đến khi nước có thể chảy qua các lỗ một cách thông suốt. Sau đó, đặt các vòi phun trở lại vào máy.

    Làm sạch các miếng đệm của máy rửa chén

    Các miếng đệm cao su của máy rửa chén đảm bảo không có nước rò rỉ trong quá trình hoạt động. Các khe hở trên các miếng đệm tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, do đó chúng cần được làm sạch thường xuyên. Các con dấu có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa có thành phần giấm. Làm sạch bằng máy làm sạch bằng hơi nước còn dễ dàng hơn. Hơi nước nóng loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn dầu mỡ một cách hiệu quả. Để tránh làm hỏng các miếng đệm, chỉ sử dụng hơi nước cách các miếng đệm vài centimet. Các mảnh vụn thức ăn mềm có thể được lau sạch bằng một chiếc khăn mềm, sạch.

    Kärcher tip: Cleaning the dishwasher seals
    Kärcher tip: Descaling the dishwasher with household remedies

    Làm sạch máy rửa chén bằng các phương pháp dân gian

    Ngoài việc làm sạch các bộ phận liên quan, bạn cũng nên tẩy cặn cho máy rửa chén định kỳ. Về cơ bản, bạn có thể loại bỏ cặn bẩn bằng cách chạy một chu trình với máy rửa chén trống. Có những loại chất tẩy rửa chuyên dụng, nhưng việc tẩy cặn cũng dễ dàng không kém với các phương pháp dân gian phù hợp. Để làm điều này, phun rải 1–2 muỗng canh baking soda hoặc bột nở lên đáy máy rửa chén khi máy đang trống. Đổ khoảng 20 ml giấm tinh chất vào ngăn chứa bột, sau đó cài đặt máy rửa chén chạy chương trình ở nhiệt độ cao nhất có thể mà không cần rửa sơ bộ. Nếu chế độ giặt sơ bộ không thể tắt, tinh chất giấm cũng có thể được thêm trực tiếp vào máy đã được làm nóng trước sau khi hoàn thành chế độ giặt sơ bộ. Điều quan trọng là baking soda và giấm không nên trộn trực tiếp với nhau vì chúng có thể phát huy tác dụng hiệu quả hơn khi được sử dụng riêng biệt. Các thành phần này không chỉ giúp loại bỏ cặn bẩn trong máy rửa chén mà còn có tác dụng kháng khuẩn. Bạn cũng có thể sử dụng một cốc giấm thay vì tinh chất giấm, để thêm vào máy sau khi máy đã được làm nóng. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy tắt máy rửa chén trong 1 giờ sau khi thêm giấm để tăng thời gian tiếp xúc. Khi quá trình hoàn tất, hãy đợi cho đến khi máy rửa chén nguội hẳn để tránh hơi giấm nồng nặc thoát ra.

    Kärcher tip: Descaling the dishwasher with citric acid

    Sử dụng axit citric như một giải pháp thay thế

    Nguyên tắc chung, máy rửa chén cũng có thể được tẩy cặn bằng axit citric, nhưng có một số điều cần lưu ý ở đây. Ở nhiệt độ cao, axit citric kết hợp với vôi để tạo thành canxi citrat, một hợp chất rất khó loại bỏ. Để tẩy cặn, hãy thêm khoảng 10 muỗng canh axit citric vào 2 lít nước lạnh. Bật máy rửa chén chưa có đồ ở nhiệt độ thấp nhất có thể. Ngay sau khi nước đã được phân phối trong máy rửa chén, hãy dừng chương trình và đổ hỗn hợp nước và axit citric vào. Đóng cửa máy rửa chén và để yên trong 1 giờ, sau đó khởi động lại chương trình. Ưu điểm so với giấm hoặc tinh chất giấm là mùi hương cam chanh dễ chịu.

    Ngăn ngừa cặn vôi

    Có những việc bạn có thể làm hàng ngày để ngăn chặn cặn vôi trở thành vấn đề trong máy rửa chén của bạn ngay từ đầu. Đặt một vài nửa quả chanh đã vắt nước vào ngăn đựng dao kéo trong chu trình rửa thông thường sẽ giúp giảm nguy cơ hình thành cặn vôi, đồng thời tạo ra mùi thơm dễ chịu khi bát đĩa sạch ra khỏi máy rửa chén.

    Các sản phẩm phù hợp cho máy rửa chén

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher microfibre cloth

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