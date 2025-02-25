Phòng khách và phòng ngủ

Bụi bẩn tích tụ rất nhanh, đặc biệt là ở những căn phòng bạn dành nhiều thời gian. Dòng máy lọc không khí AF nhỏ gọn lọc hiệu quả bụi mịn, phấn hoa và vi khuẩn khỏi không khí mà không chiếm quá nhiều diện tích.

Nhà bếp

Bạn biết vấn đề này mà — mùi thức ăn từ bữa trưa vẫn còn vương vấn hàng giờ sau đó. Hệ thống lọc không khí của dòng AF sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng này.

Khu vực làm việc

Nếu bạn làm việc tại nhà trong không gian văn phòng riêng, bạn cần một môi trường dễ chịu. Máy lọc không khí Kärcher đảm bảo luồng khí trong phòng luôn sạch sẽ, từ đó giúp tăng cường sự tập trung.

Gara

Có một góc tự chế tác (DIY) riêng trong gara là một điều tuyệt vời — nhưng điều đó thường đồng nghĩa với việc sẽ có bụi và hơi hóa chất. Với máy lọc không khí AF, những người đam mê DIY có thể thoải mái hít thở trở lại.

Tầng hầm và gác mái

Tầng hầm và gác mái vốn nổi tiếng là những nơi nhiều bụi bẩn. Nếu bạn muốn phơi quần áo hoặc bảo quản thực phẩm ở đây, bạn sẽ phải thầm cảm ơn các bộ lọc hiệu quả được tích hợp trong máy lọc không khí Kärcher.