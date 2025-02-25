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Quốc gia: Việt Nam
Không gian trong nhà chính là thế giới bên ngoài mới. Dù làm việc tại nhà, thư giãn hay ngủ: chúng ta luôn dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Do đó, việc đảm bảo không khí trong nhà luôn trong lành là một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, không hiếm trường hợp không khí bên ngoài lại ô nhiễm hơn cả bên trong. Đây là lý do tại sao các dòng máy lọc không khí Kärcher AF mạnh mẽ lại là giải pháp hoàn hảo, vì chúng không chỉ lọc sạch phấn hoa và bụi mịn lọt vào khi bạn mở cửa sổ một cách đáng tin cậy, mà còn loại bỏ hiệu quả và êm ái các loại virus, bụi bẩn trong nhà và mùi hôi khó chịu khỏi không khí trong phòng. Không khí trong lành và sạch sẽ đặc biệt quan trọng đối với những người dễ bị dị ứng. Máy lọc không khí thực sự tạo ra sự khác biệt — và bạn có thể cảm nhận điều đó qua từng hơi thở.
Nếu bạn đã từng tự hỏi không khí quan trọng như thế nào, hãy thử nín thở trong vài giây. Để chúng ta cảm thấy khỏe mạnh và có thể làm việc, học tập hoặc phục hồi năng lượng hiệu quả, không khí chúng ta hít thở cần phải sạch sẽ. Kärcher cung cấp nhiều dòng máy lọc không khí phù hợp cho các không gian sống khác nhau, và với chế độ tự động thông minh, thiết bị sẽ luôn tự điều chỉnh hiệu suất hoạt động theo chất lượng không khí hiện tại.
Máy lọc không khí Kärcher hoạt động với hệ thống lọc HEPA 13 hiệu quả cao, kết hợp cùng than hoạt tính tự nhiên và lớp phủ kháng khuẩn. Hệ thống này giúp lọc sạch 99,95% tất cả các hạt có kích thước lớn hơn 0,3 µm khỏi không khí trong phòng. Nhờ đó, máy lọc không khí của chúng tôi giúp ngăn chặn mùi hôi khó chịu hoặc bào tử nấm mốc và loại bỏ vi khuẩn, giọt bắn khí dung, hơi hóa chất, bụi mịn, phấn hoa cùng các chất gây dị ứng.
Dòng máy lọc không khí AF được trang bị quạt và động cơ chất lượng cao, vận hành đặc biệt êm ái cùng hệ thống luồng khí được tối ưu hóa tiếng ồn. Tóm lại: Bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống mà không bị phân tâm bởi bất kỳ tiếng ồn nào.
Các động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao nhưng vẫn êm ái đảm bảo hiệu năng vượt trội và khả năng trao đổi không khí nhanh chóng. Bạn hoàn toàn có thể an tâm hít thở tự do.
Các mức công suất khác nhau và chế độ tự động tích hợp khóa trẻ em, chống chạm vô tình đều được điều khiển dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng.
Sau khi hết thời gian cài đặt, thiết bị sẽ tự động tắt.
Mọi thông tin về chất lượng không khí (tính bằng µm/m³) và trạng thái thiết bị đều được hiển thị trực quan thông qua hệ thống đèn màu cảnh báo. Đi kèm là màn hình hiển thị độ ẩm tương đối và nhiệt độ.
Màn hình hiển thị sẽ cho biết thời điểm cần thay thế bộ lọc. Tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và tần suất sử dụng, bộ lọc có thể được sử dụng lên đến 12 tháng và sau đó có thể dễ dàng thay mới.
Giúp luồng khí lưu thông đặc biệt hiệu quả và làm sạch không khí nhanh hơn.
Nhờ bộ lọc HEPA 13 và than hoạt tính kháng khuẩn, máy lọc không khí Kärcher của chúng tôi có thể lọc được nhiều loại chất ô nhiễm khác nhau trong mọi không gian kín:
Phòng khách và phòng ngủ
Bụi bẩn tích tụ rất nhanh, đặc biệt là ở những căn phòng bạn dành nhiều thời gian. Dòng máy lọc không khí AF nhỏ gọn lọc hiệu quả bụi mịn, phấn hoa và vi khuẩn khỏi không khí mà không chiếm quá nhiều diện tích.
Nhà bếp
Bạn biết vấn đề này mà — mùi thức ăn từ bữa trưa vẫn còn vương vấn hàng giờ sau đó. Hệ thống lọc không khí của dòng AF sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng này.
Khu vực làm việc
Nếu bạn làm việc tại nhà trong không gian văn phòng riêng, bạn cần một môi trường dễ chịu. Máy lọc không khí Kärcher đảm bảo luồng khí trong phòng luôn sạch sẽ, từ đó giúp tăng cường sự tập trung.
Gara
Có một góc tự chế tác (DIY) riêng trong gara là một điều tuyệt vời — nhưng điều đó thường đồng nghĩa với việc sẽ có bụi và hơi hóa chất. Với máy lọc không khí AF, những người đam mê DIY có thể thoải mái hít thở trở lại.
Tầng hầm và gác mái
Tầng hầm và gác mái vốn nổi tiếng là những nơi nhiều bụi bẩn. Nếu bạn muốn phơi quần áo hoặc bảo quản thực phẩm ở đây, bạn sẽ phải thầm cảm ơn các bộ lọc hiệu quả được tích hợp trong máy lọc không khí Kärcher.
Việc thay thế bộ lọc HEPA 13 thường xuyên đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy luôn ở mức cao, từ đó mang lại chất lượng không khí tuyệt vời nhất.
Các dòng máy lọc không khí chuyên dụng của Kärcher phù hợp cho những cơ sở có diện tích lớn hơn như văn phòng khép kín, cơ sở giáo dục, nhà hàng và quán cà phê, vì chúng có khả năng mang lại luồng không khí trong lành, sạch sẽ cho các căn phòng có diện tích lên đến 100 mét vuông.