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    Máy hút bụi khô và ướt

    Máy hút bụi xưởng hay máy hút bụi ô tô, hút bụi khô hay ướt, bụi thô hay bụi mịn đều không thành vấn đề! Máy hút bụi khô và ướt Kärcher mang đến nhiều ứng dụng đa dạng, cả trong nhà và ngoài trời. Chúng nổi bật so với các sản phẩm khác nhờ lực hút mạnh mẽ, hiệu suất năng lượng cao và thiết kế chắc chắn. Các thiết bị đa chức năng này có nhiều ứng dụng và bộ phụ kiện đầy đủ, biến chúng thành trợ thủ đắc lực giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong nhà, vườn và gara.

    DÙ CÓ CHUYỆN GÌ. THÌ VẪN WOW.

    Khô hay ướt không quan trọng: Những chiếc máy dòng WD mạnh mẽ sẽ hút sạch mọi loại bụi bẩn. Khám phá dòng máy hút bụi Kärcher đa năng. Lực hút mạnh mẽ và khả năng làm sạch nhanh chóng, không để lại cặn bẩn trên mọi bề mặt sàn sẽ mang lại sự sạch sẽ tuyệt vời cho ngôi nhà của bạn. Dù là bụi ướt hay bụi khô, dòng WD với nhiều phụ kiện đi kèm đều là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

    Khả năng ứng dụng đa dạng

    Tính đa năng đã ăn sâu vào ADN của máy hút bụi khô và ướt của chúng tôi. Những thiết bị đa năng mạnh mẽ này giúp bạn dọn dẹp mọi nơi, từ tầng hầm, nhà để xe, xưởng làm việc hay khu vườn. Chúng cũng hữu ích cho công việc sửa chữa, hút bụi xe hơi, loại bỏ mảnh vỡ hoặc nước bị đổ. Không quan trọng bụi bẩn khô, ướt, thô hay mịn, những thiết bị mạnh mẽ này thậm chí còn xử lý hiệu quả lượng nước lớn.

    Kärcher wet and dry vacuum cleaners
    Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

    Hiệu suất làm sạch và lực hút vượt trội

    Trong khi các máy hút bụi gia dụng thông thường gặp khó khăn, máy hút bụi khô và ướt Kärcher lại hoạt động rất hiệu quả. Với lực hút mạnh mẽ kết hợp với hiệu suất năng lượng vượt trội, máy hút bụi khô và ướt mang đến khả năng hút bụi lý tưởng nhờ các thiết bị và phụ kiện được phối hợp hoàn hảo, giúp làm sạch nhanh chóng và triệt để. Sử dụng dụng cụ hút khi cưa, chà nhám và nhiều công việc khác giúp giảm tiếp xúc với bụi bẩn, giữ cho không gian làm việc của bạn luôn sạch sẽ.

    Thêm nhiều tiện ích

    Sự tiện lợi vượt trội: thiết kế nhỏ gọn chiếm ít không gian lưu trữ. Cho phép cất giữ ống hút và phụ kiện trực tiếp trên thiết bị. Thiết kế bộ lọc cải tiến giúp máy hút bụi khô và ướt dễ sử dụng, hoàn toàn không tiếp xúc với bụi bẩn. Hơn nữa, tuổi thọ cao nhờ chất lượng và độ bền vượt trội đã tạo nên sự khác biệt của máy hút bụi khô và ướt.

    Compact wet and dry vacuum cleaners

    Tính năng của WD 6 P

    Wet and dry vacuum cleaners with integrated filter cleaning

    Làm sạch bộ lọc vượt trội

    Chỉ cần nhấn nút làm sạch bộ lọc trên đầu thiết bị và bộ lọc bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng và hiệu quả.

    Blowing away leaves with wet and dry vacuum cleaner blower function

    Tính năng thổi tiện dụng

    Chỉ cần sử dụng chức năng thổi khí để làm sạch những khu vực khó tiếp cận.

    Detail image power outlet wet and dry vacuum cleaner

    Ổ cắm điện có công tắc tự động bật/tắt dành cho dụng cụ điện

    Bụi bẩn sinh ra từ việc bào, cưa hoặc chà nhám sẽ được hút trực tiếp. Máy hút bụi được bật và tắt tự động thông qua dụng cụ điện.

    Vacuuming car interiour with ergonomic handle

    Tay cầm có thể tháo rời với khả năng chống tĩnh điện.

    Tay cầm được thiết kế công thái học giúp bảo vệ đáng tin cậy khỏi hiện tượng phóng tĩnh điện và có thể dễ dàng tách rời khỏi ống hút, cho phép gắn thêm các phụ kiện khác (ví dụ: bàn chải).

    Wet and dry vacuum cleaners easy filter removal

    Tháo bộ lọc dễ dàng

    Công nghệ được cấp bằng sáng chế giúp tháo lắp và làm sạch bộ lọc nhanh chóng, dễ dàng mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.

    Top view of wet and dry vacuum cleaner showing the hose storage

    Lưu trữ ống hút tiện dụng

    Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian hơn nữa khi lưu trữ.

    Drain screw for easy water disposal for wet and dry vacs

    Ốc vặn xả

    Để xử lý nước đã hút một cách tiện lợi.

    Cleaning the floor with wet and dry vacuum cleaner with floor nozzle

    Đầu hút sàn có thể chuyển đổi giữa chế độ ướt và khô

    Bạn có thể điều chỉnh đầu hút phù hợp với tình huống làm sạch (hút bụi khô hoặc ướt) bằng công tắc. Giúp hút sạch bụi bẩn tối ưu.

    Tính năng của WD 3

    Wet and dry vacuum cleaners with cartridge filter

    Lọc lõi bụi cartridge filter

    Bộ lọc không cần thay thế giữa chế độ sử dụng ướt và khô.

    Blowing away leaves with wet and dry vacuum cleaner blower function

    Chế độ thổi tiện dụng

    Chỉ cần sử dụng chức năng thổi khí để làm sạch những khu vực khó tiếp cận.

    Wet and dry vacuum cleaners with power outlet

    Ổ cắm điện có công tắc tự động bật/tắt dành cho dụng cụ điện

    Bụi bẩn sinh ra từ việc bào, cưa hoặc chà nhám sẽ được hút trực tiếp. Máy hút bụi được bật và tắt tự động thông qua dụng cụ điện.

    Vacuuming car interiour with ergonomic handle

    Tay cầm có thể tháo rời

    Tay cầm được thiết kế tiện dụng có thể dễ dàng tháo rời khỏi ống hút để gắn các phụ kiện khác (ví dụ: bàn chải).

    Top view of wet and dry vacuum cleaner showing the hose storage

    Lưu trữ ống dây tiện lợi

    Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian hơn nữa khi cất giữ.

    Vacuuming patio deck with the wet and dry vacuum floor nozzle

    Đầu hút sàn dạng kẹp

    Các đầu hút sàn, được phát triển nội bộ, dễ dàng và nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với bụi ướt hoặc khô và đảm bảo khả năng hút bụi hoàn hảo.

    Khu vực ứng dụng

    Máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ của Kärcher không hề e dè. Chúng loại bỏ bụi khô hiệu quả như bụi ướt, và ngay cả lượng chất lỏng lớn cũng không thành vấn đề.

    Kärcher WD 5 P S

    Làm sạch ô tô

    Làm sạch xe của bạn một cách kỹ lưỡng với máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Bộ phụ kiện đa dạng cho phép bạn làm sạch giữa các ghế và những nơi khó tiếp cận.

    Kärcher WD 5 P S

    Cải tạo không gian

    Máy hút bụi khô và ướt Kärcher cũng có thể xử lý các mảnh vụn lớn. Hệ thống lọc cải tiến và lực hút mạnh mẽ ổn định giúp đơn giản hóa quá trình làm sạch và cho phép hoạt động với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Ngay cả mảnh vụn ướt hoặc ẩm cũng không thành vấn đề.

    Kärcher WD 3 P S

    Xưởng sản xuất

    Loại bỏ bụi tiện lợi cho công việc chế biến gỗ và làm việc trong xưởng. Trên các mẫu có ổ cắm điện tích hợp, các thiết bị điện có thể được cắm trực tiếp vào máy hút bụi khô và ướt, máy sẽ tự động hút vụn gỗ ngay khi bạn bắt đầu cưa.

    Tips for DIY
    Kärcher WD 2

    Chất lỏng và mảnh vỡ

    Với máy hút bụi khô và ướt của chúng tôi, tên gọi đã nói lên tất cả. Chai nước vỡ, vũng nước nhỏ hay bụi bẩn ẩm ướt đều không thành vấn đề, nhờ vào lực hút mạnh mẽ, thùng chứa chắc chắn và tùy chọn hút bụi không cần túi lọc.

    Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Nước bị rỏ rì và đổ

    Những vũng nước lớn có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp đều có thể được loại bỏ triệt để bằng máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Thùng chứa lớn đảm bảo bạn có thể hút bụi trong thời gian dài, cũng như thu gom lượng nước lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

    Wet and dry vacuum cleaners with blower function

    Sân vườn

    Máy hút bụi khô và ướt thực sự hữu ích, ngay cả trong vườn. Dễ dàng hút sạch cành cây nhỏ, sỏi, lá cây, hoặc thổi chúng đi bằng chức năng thổi.

    Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

    Khu vực ngoài trời

    Với máy hút bụi khô và ướt, sân hiên, nhà để xe, lối vào nhà và cầu thang sẽ sạch sẽ trở lại chỉ trong tích tắc.

    Tips for cleaning garages
    Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

    Khu vực trong nhà

    Máy hút bụi khô và ướt có thể được sử dụng giống như máy hút bụi thông thường để hút bụi trong không gian sống, mang lại hiệu quả làm sạch tốt nhất nhờ các phụ kiện đặc biệt, chẳng hạn như đầu hút thảm.

    Nguyên tắc đọc tên

    Naming convention of Wet and Dry Vacuum Cleaner

    1. Danh mục sản phẩm
    WD = Máy hút bụi khô và ướt với vỏ màu vàng
    KWD = Máy hút bụi khô và ướt với vỏ màu đen

    2. Dòng sản phẩm
    WD 6 = Cho chuyên gia
    WD 5 = Cho người tinh tế
    WD 4 = Cho người cấp độ trung cấp
    WD 3 = Cho người tham vọng
    WD 2 = Cho người mới bắt đầu

    3. Chi tiết trang bị
    P = Ổ cắm cho dụng cụ điện
    S = Thùng chứa bằng thép không rỉ
    B = Có cản trước nhưng không có bánh xe
    W = Có bánh xe nhưng không có cản trước

    4. Phiên bản

    5. Dung tích thùng chứa
    30 = 30 l
    25 = 25 l
    20 = 20 l
    19 = 19 l
    17 = 17 l
    15 = 15 l
    12 = 12 l

    6. Chiều dài dây cáp
    10 = 10 m
    8 = 8 m
    6 = 6 m
    4 = 4 m
    2 = 2 m

    7. Chiều dài ống dây
    35 = 3,5 m
    22 = 2,2 m
    20 = 2,0 m
    18 = 1,8 m

    8. Vật liệu ống hút/loại bộ lọc
    T = Ống bằng thép không rỉ

    9. Tính năng hút bụi cụ thể
    Car = Bao gồm phụ kiện đặc biệt cho làm sạch ô tô
    Home = Bao gồm phụ kiện đặc biệt cho dọn dẹp nhà cửa
    Renovation = Bao gồm phụ kiện đặc biệt để làm sạch khi cải tạo
    Workshop = Bao gồm phụ kiện đặc biệt cho các xưởng sản xuất

    Câu hỏi thường gặp (FAQs)

    Cơ chế làm sạch bộ lọc của máy hút bụi khô và ướt Kärcher hoạt động như thế nào?

    Làm thế nào để thay thế trụ lọc cartridge filter (WD 2 – WD 3)?

    Làm thế nào để thay thế bộ lọc xếp ly phẳng (WD 4 – WD 6)?

    Làm thế nào để lắp túi lọc vào máy hút bụi khô và ướt Kärcher (WD 2 – WD 6)?

    Cách bảo quản ống hút của máy hút bụi khô và ướt Kärcher (WD 3 – WD 6) như thế nào?

    Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

    Máy hút bụi khô và ướt không dây

    Máy hút bụi khô và ướt chạy bằng pin mạnh mẽ của Kärcher đảm bảo làm sạch triệt để ở những nơi mà máy hút bụi khô và ướt có dây không thể tiếp cận hoặc ở những khu vực khó tiếp cận. Dù là trong xe hơi, dưới mái hiên, trong nhà nghỉ mùa hè hay trên lối đi trong vườn; đồng thời vẫn cung cấp chức năng tương tự như thiết bị có dây. Không dây, không giới hạn: với máy hút bụi khô và ướt chạy bằng pin 18V và 36V của Kärcher.

    Xem thêm máy hút bụi khô và ướt chạy bằng pin

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    Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Phụ kiện máy hút bụi khô và ướt: tiện dụng hơn, kỹ lưỡng hơn

    Các phụ kiện này được phát triển đặc biệt dành cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Khi kết hợp với máy, chúng phát huy hiệu quả làm sạch ấn tượng và mở rộng phạm vi ứng dụng.

    Phụ kiện WD

    WD accessory