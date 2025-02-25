1. Danh mục sản phẩm

WD = Máy hút bụi khô và ướt với vỏ màu vàng

KWD = Máy hút bụi khô và ướt với vỏ màu đen

2. Dòng sản phẩm

WD 6 = Cho chuyên gia

WD 5 = Cho người tinh tế

WD 4 = Cho người cấp độ trung cấp

WD 3 = Cho người tham vọng

WD 2 = Cho người mới bắt đầu

3. Chi tiết trang bị

P = Ổ cắm cho dụng cụ điện

S = Thùng chứa bằng thép không rỉ

B = Có cản trước nhưng không có bánh xe

W = Có bánh xe nhưng không có cản trước

4. Phiên bản

5. Dung tích thùng chứa

30 = 30 l

25 = 25 l

20 = 20 l

19 = 19 l

17 = 17 l

15 = 15 l

12 = 12 l