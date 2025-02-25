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Máy hút bụi xưởng hay máy hút bụi ô tô, hút bụi khô hay ướt, bụi thô hay bụi mịn đều không thành vấn đề! Máy hút bụi khô và ướt Kärcher mang đến nhiều ứng dụng đa dạng, cả trong nhà và ngoài trời. Chúng nổi bật so với các sản phẩm khác nhờ lực hút mạnh mẽ, hiệu suất năng lượng cao và thiết kế chắc chắn. Các thiết bị đa chức năng này có nhiều ứng dụng và bộ phụ kiện đầy đủ, biến chúng thành trợ thủ đắc lực giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong nhà, vườn và gara.
Khô hay ướt không quan trọng: Những chiếc máy dòng WD mạnh mẽ sẽ hút sạch mọi loại bụi bẩn. Khám phá dòng máy hút bụi Kärcher đa năng. Lực hút mạnh mẽ và khả năng làm sạch nhanh chóng, không để lại cặn bẩn trên mọi bề mặt sàn sẽ mang lại sự sạch sẽ tuyệt vời cho ngôi nhà của bạn. Dù là bụi ướt hay bụi khô, dòng WD với nhiều phụ kiện đi kèm đều là người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Tính đa năng đã ăn sâu vào ADN của máy hút bụi khô và ướt của chúng tôi. Những thiết bị đa năng mạnh mẽ này giúp bạn dọn dẹp mọi nơi, từ tầng hầm, nhà để xe, xưởng làm việc hay khu vườn. Chúng cũng hữu ích cho công việc sửa chữa, hút bụi xe hơi, loại bỏ mảnh vỡ hoặc nước bị đổ. Không quan trọng bụi bẩn khô, ướt, thô hay mịn, những thiết bị mạnh mẽ này thậm chí còn xử lý hiệu quả lượng nước lớn.
Trong khi các máy hút bụi gia dụng thông thường gặp khó khăn, máy hút bụi khô và ướt Kärcher lại hoạt động rất hiệu quả. Với lực hút mạnh mẽ kết hợp với hiệu suất năng lượng vượt trội, máy hút bụi khô và ướt mang đến khả năng hút bụi lý tưởng nhờ các thiết bị và phụ kiện được phối hợp hoàn hảo, giúp làm sạch nhanh chóng và triệt để. Sử dụng dụng cụ hút khi cưa, chà nhám và nhiều công việc khác giúp giảm tiếp xúc với bụi bẩn, giữ cho không gian làm việc của bạn luôn sạch sẽ.
Sự tiện lợi vượt trội: thiết kế nhỏ gọn chiếm ít không gian lưu trữ. Cho phép cất giữ ống hút và phụ kiện trực tiếp trên thiết bị. Thiết kế bộ lọc cải tiến giúp máy hút bụi khô và ướt dễ sử dụng, hoàn toàn không tiếp xúc với bụi bẩn. Hơn nữa, tuổi thọ cao nhờ chất lượng và độ bền vượt trội đã tạo nên sự khác biệt của máy hút bụi khô và ướt.
Chỉ cần nhấn nút làm sạch bộ lọc trên đầu thiết bị và bộ lọc bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng và hiệu quả.
Chỉ cần sử dụng chức năng thổi khí để làm sạch những khu vực khó tiếp cận.
Bụi bẩn sinh ra từ việc bào, cưa hoặc chà nhám sẽ được hút trực tiếp. Máy hút bụi được bật và tắt tự động thông qua dụng cụ điện.
Tay cầm được thiết kế công thái học giúp bảo vệ đáng tin cậy khỏi hiện tượng phóng tĩnh điện và có thể dễ dàng tách rời khỏi ống hút, cho phép gắn thêm các phụ kiện khác (ví dụ: bàn chải).
Công nghệ được cấp bằng sáng chế giúp tháo lắp và làm sạch bộ lọc nhanh chóng, dễ dàng mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian hơn nữa khi lưu trữ.
Để xử lý nước đã hút một cách tiện lợi.
Bạn có thể điều chỉnh đầu hút phù hợp với tình huống làm sạch (hút bụi khô hoặc ướt) bằng công tắc. Giúp hút sạch bụi bẩn tối ưu.
Bộ lọc không cần thay thế giữa chế độ sử dụng ướt và khô.
Chỉ cần sử dụng chức năng thổi khí để làm sạch những khu vực khó tiếp cận.
Bụi bẩn sinh ra từ việc bào, cưa hoặc chà nhám sẽ được hút trực tiếp. Máy hút bụi được bật và tắt tự động thông qua dụng cụ điện.
Tay cầm được thiết kế tiện dụng có thể dễ dàng tháo rời khỏi ống hút để gắn các phụ kiện khác (ví dụ: bàn chải).
Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian hơn nữa khi cất giữ.
Các đầu hút sàn, được phát triển nội bộ, dễ dàng và nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với bụi ướt hoặc khô và đảm bảo khả năng hút bụi hoàn hảo.
Máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ của Kärcher không hề e dè. Chúng loại bỏ bụi khô hiệu quả như bụi ướt, và ngay cả lượng chất lỏng lớn cũng không thành vấn đề.
Làm sạch xe của bạn một cách kỹ lưỡng với máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Bộ phụ kiện đa dạng cho phép bạn làm sạch giữa các ghế và những nơi khó tiếp cận.
Máy hút bụi khô và ướt Kärcher cũng có thể xử lý các mảnh vụn lớn. Hệ thống lọc cải tiến và lực hút mạnh mẽ ổn định giúp đơn giản hóa quá trình làm sạch và cho phép hoạt động với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Ngay cả mảnh vụn ướt hoặc ẩm cũng không thành vấn đề.
Loại bỏ bụi tiện lợi cho công việc chế biến gỗ và làm việc trong xưởng. Trên các mẫu có ổ cắm điện tích hợp, các thiết bị điện có thể được cắm trực tiếp vào máy hút bụi khô và ướt, máy sẽ tự động hút vụn gỗ ngay khi bạn bắt đầu cưa.
Với máy hút bụi khô và ướt của chúng tôi, tên gọi đã nói lên tất cả. Chai nước vỡ, vũng nước nhỏ hay bụi bẩn ẩm ướt đều không thành vấn đề, nhờ vào lực hút mạnh mẽ, thùng chứa chắc chắn và tùy chọn hút bụi không cần túi lọc.
Những vũng nước lớn có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp đều có thể được loại bỏ triệt để bằng máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Thùng chứa lớn đảm bảo bạn có thể hút bụi trong thời gian dài, cũng như thu gom lượng nước lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Máy hút bụi khô và ướt thực sự hữu ích, ngay cả trong vườn. Dễ dàng hút sạch cành cây nhỏ, sỏi, lá cây, hoặc thổi chúng đi bằng chức năng thổi.
Với máy hút bụi khô và ướt, sân hiên, nhà để xe, lối vào nhà và cầu thang sẽ sạch sẽ trở lại chỉ trong tích tắc.
Máy hút bụi khô và ướt có thể được sử dụng giống như máy hút bụi thông thường để hút bụi trong không gian sống, mang lại hiệu quả làm sạch tốt nhất nhờ các phụ kiện đặc biệt, chẳng hạn như đầu hút thảm.
1. Danh mục sản phẩm
WD = Máy hút bụi khô và ướt với vỏ màu vàng
KWD = Máy hút bụi khô và ướt với vỏ màu đen
2. Dòng sản phẩm
WD 6 = Cho chuyên gia
WD 5 = Cho người tinh tế
WD 4 = Cho người cấp độ trung cấp
WD 3 = Cho người tham vọng
WD 2 = Cho người mới bắt đầu
3. Chi tiết trang bị
P = Ổ cắm cho dụng cụ điện
S = Thùng chứa bằng thép không rỉ
B = Có cản trước nhưng không có bánh xe
W = Có bánh xe nhưng không có cản trước
4. Phiên bản
5. Dung tích thùng chứa
30 = 30 l
25 = 25 l
20 = 20 l
19 = 19 l
17 = 17 l
15 = 15 l
12 = 12 l
6. Chiều dài dây cáp
10 = 10 m
8 = 8 m
6 = 6 m
4 = 4 m
2 = 2 m
7. Chiều dài ống dây
35 = 3,5 m
22 = 2,2 m
20 = 2,0 m
18 = 1,8 m
8. Vật liệu ống hút/loại bộ lọc
T = Ống bằng thép không rỉ
9. Tính năng hút bụi cụ thể
Car = Bao gồm phụ kiện đặc biệt cho làm sạch ô tô
Home = Bao gồm phụ kiện đặc biệt cho dọn dẹp nhà cửa
Renovation = Bao gồm phụ kiện đặc biệt để làm sạch khi cải tạo
Workshop = Bao gồm phụ kiện đặc biệt cho các xưởng sản xuất
Máy hút bụi khô và ướt chạy bằng pin mạnh mẽ của Kärcher đảm bảo làm sạch triệt để ở những nơi mà máy hút bụi khô và ướt có dây không thể tiếp cận hoặc ở những khu vực khó tiếp cận. Dù là trong xe hơi, dưới mái hiên, trong nhà nghỉ mùa hè hay trên lối đi trong vườn; đồng thời vẫn cung cấp chức năng tương tự như thiết bị có dây. Không dây, không giới hạn: với máy hút bụi khô và ướt chạy bằng pin 18V và 36V của Kärcher.
Xem thêm máy hút bụi khô và ướt chạy bằng pin
Các phụ kiện này được phát triển đặc biệt dành cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Khi kết hợp với máy, chúng phát huy hiệu quả làm sạch ấn tượng và mở rộng phạm vi ứng dụng.
Phụ kiện WD