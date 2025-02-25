Máy lau kính không dây

Tiết kiệm thời gian và công sức của bạn với máy lau kính dùng pin Kärcher. Chức năng hút của máy mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội cùng bề mặt kính sáng bóng – không để lại vệt hằn hay cặn bẩn. Thêm vào đó, thiết kế tiện dụng và công thái học của máy lau kính dùng pin Kärcher giúp quá trình vệ sinh trở nên an toàn và sạch sẽ hơn, hoàn toàn không phải tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Thiết bị này phù hợp cho mọi bề mặt nhẵn như gương, mặt bếp, cửa ra vào, gạch men và mặt bàn.