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Không để lại vệt. Nhanh chóng. Đa năng. Máy lau kính không dây đảm bảo kết quả không để lại vệt và không có nước bẩn nhỏ giọt. Máy lau kính không chỉ làm sạch cửa kính nhanh chóng và hiệu quả mà còn thích hợp sử dụng trên tất cả các bề mặt nhẵn như gương, bếp, cửa ra vào, gạch và bàn.
Tiết kiệm thời gian và công sức của bạn với máy lau kính dùng pin Kärcher. Chức năng hút của máy mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội cùng bề mặt kính sáng bóng – không để lại vệt hằn hay cặn bẩn. Thêm vào đó, thiết kế tiện dụng và công thái học của máy lau kính dùng pin Kärcher giúp quá trình vệ sinh trở nên an toàn và sạch sẽ hơn, hoàn toàn không phải tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Thiết bị này phù hợp cho mọi bề mặt nhẵn như gương, mặt bếp, cửa ra vào, gạch men và mặt bàn.
Làm sạch kính nhanh hơn gấp 3 lần với máy lau kính Kärcher so với các phương pháp thủ công.
Sạch bóng không tì vết nhờ lưỡi gạt cao su chất lượng cao và chức năng hút cải tiến.
Máy lau kính hút nước khỏi mặt kính một cách nhanh chóng và triệt để – hoàn toàn không làm nhỏ giọt nước bẩn.
Chất lượng Kärcher chính gốc từ nhà phát minh ra dòng máy lau kính dùng pin.
Thiết bị đa năng toàn diện: Ngoài cửa kính, máy lau kính dùng pin từ Kärcher làm sạch hầu hết mọi bề mặt nhẵn như kính chắn gió, gương, vách kính buồng tắm, mặt bếp, bàn kính và mặt kệ bếp.
Việc lau kính chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Sử dụng máy lau kính dùng pin của chúng tôi để có kết quả sạch bóng không tì vết chỉ trong vài giây.
Hút sạch nước trên vách kính buồng tắm và tường ốp gạch trong phòng tắm một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Sử dụng máy lau kính Kärcher để hút một lượng nhỏ chất lỏng bị tràn trên các bề mặt.
Với máy lau kính dùng pin từ Kärcher, bạn có thể nhanh chóng hút sạch lượng hơi ẩm thừa trên các tấm kính.
Khâu chuẩn bị là chìa khóa: Để có kết quả làm sạch tối ưu, mặt kính hoặc bề mặt cần được làm sạch sơ bộ và làm ẩm. Chỉ sau đó, máy lau kính WV mới được sử dụng để hút sạch lượng nước bẩn. Có 2 tùy chọn giúp việc làm sạch sơ bộ đạt mức tối ưu: Bình xịt Tiêu chuẩn và Bình xịt Extra.
Đi kèm khăn lau vi sợi. Giúp việc lau chùi mọi bề mặt nhẵn trở nên dễ dàng hơn.
Đi kèm khăn lau vi sợi và đầu lau có thể điều chỉnh để thay đổi lượng nước sử dụng – lý tưởng cho cả các loại cửa sổ chia ô.
Đầu tiên, xịt dung dịch làm sạch lên mặt kính.
Sau đó, tiến hành lau cửa kính.
Tiếp theo, hút sạch lượng nước bẩn. Hoàn tất.
WV 6 – Dòng máy hiệu năng vượt trội. Máy lau kính với thời lượng pin dài và lưỡi gạt cao su cải tiến.
Hệ sinh thái phụ kiện là sự bổ sung hoàn hảo, giúp trải nghiệm làm sạch kính của bạn trở nên thoải mái và tối ưu hơn nhờ vào các thiết kế sản phẩm đầy tinh tế.