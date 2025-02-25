Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Máy lau kính không dây

    Không để lại vệt. Nhanh chóng. Đa năng. Máy lau kính không dây đảm bảo kết quả không để lại vệt và không có nước bẩn nhỏ giọt. Máy lau kính không chỉ làm sạch cửa kính nhanh chóng và hiệu quả mà còn thích hợp sử dụng trên tất cả các bề mặt nhẵn như gương, bếp, cửa ra vào, gạch và bàn.

    Sự WOW trở lại. Trên những bề mặt nhẵn.

    Cordless window cleaners

    Sạch bóng không tì vết. Nhanh hơn gấp 3 lần. Không chỉ dành riêng cho cửa kính.

    Tiết kiệm thời gian và công sức của bạn với máy lau kính dùng pin Kärcher. Chức năng hút của máy mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội cùng bề mặt kính sáng bóng – không để lại vệt hằn hay cặn bẩn. Thêm vào đó, thiết kế tiện dụng và công thái học của máy lau kính dùng pin Kärcher giúp quá trình vệ sinh trở nên an toàn và sạch sẽ hơn, hoàn toàn không phải tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Thiết bị này phù hợp cho mọi bề mặt nhẵn như gương, mặt bếp, cửa ra vào, gạch men và mặt bàn.

    Clean windows 3 times faster

    Nhanh hơn gấp 3 lần

    Làm sạch kính nhanh hơn gấp 3 lần với máy lau kính Kärcher so với các phương pháp thủ công.

    Clean windows streak-free

    Không để lại vệt hằn

    Sạch bóng không tì vết nhờ lưỡi gạt cao su chất lượng cao và chức năng hút cải tiến.

    Clean windows without any dripping dirty water

    Không nhỏ giọt

    Máy lau kính hút nước khỏi mặt kính một cách nhanh chóng và triệt để – hoàn toàn không làm nhỏ giọt nước bẩn.

    Original Kärcher cordless window cleaner

    Sản phẩm nguyên bản

    Chất lượng Kärcher chính gốc từ nhà phát minh ra dòng máy lau kính dùng pin.

    Máy lau kính dùng pin Kärcher cho mọi bề mặt nhẵn

    Thiết bị đa năng toàn diện: Ngoài cửa kính, máy lau kính dùng pin từ Kärcher làm sạch hầu hết mọi bề mặt nhẵn như kính chắn gió, gương, vách kính buồng tắm, mặt bếp, bàn kính và mặt kệ bếp.

    Cleaning windows

    Lau kính

    Việc lau kính chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Sử dụng máy lau kính dùng pin của chúng tôi để có kết quả sạch bóng không tì vết chỉ trong vài giây.

    Cleaning shower cabins

    Làm sạch vách kính buồng tắm

    Hút sạch nước trên vách kính buồng tắm và tường ốp gạch trong phòng tắm một cách nhanh chóng và dễ dàng.

    Vacuuming liquids

    Hút chất lỏng

    Sử dụng máy lau kính Kärcher để hút một lượng nhỏ chất lỏng bị tràn trên các bề mặt.

    Absorbing condensation

    Hút hơi nước ngưng tụ

    Với máy lau kính dùng pin từ Kärcher, bạn có thể nhanh chóng hút sạch lượng hơi ẩm thừa trên các tấm kính.

    Làm sạch sơ bộ đơn giản

    Khâu chuẩn bị là chìa khóa: Để có kết quả làm sạch tối ưu, mặt kính hoặc bề mặt cần được làm sạch sơ bộ và làm ẩm. Chỉ sau đó, máy lau kính WV mới được sử dụng để hút sạch lượng nước bẩn. Có 2 tùy chọn giúp việc làm sạch sơ bộ đạt mức tối ưu: Bình xịt Tiêu chuẩn và Bình xịt Extra.

    Sprühflasche WV 2

    Bình xịt Tiêu chuẩn

    Đi kèm khăn lau vi sợi. Giúp việc lau chùi mọi bề mặt nhẵn trở nên dễ dàng hơn.

    WV 5 spray bottle

    Bình xịt Extra

    Đi kèm khăn lau vi sợi và đầu lau có thể điều chỉnh để thay đổi lượng nước sử dụng – lý tưởng cho cả các loại cửa sổ chia ô.

    Kết quả sạch bóng không tì vết qua 3 bước cùng bình xịt và máy lau kính dùng pin

    Spray spray bottle onto glass pane.

    1. Xịt dung dịch

    Đầu tiên, xịt dung dịch làm sạch lên mặt kính.

    Clean glass pane with the spray bottle attachment.

    2. Lau chùi

    Sau đó, tiến hành lau cửa kính.

    Suction glass pane using Kärcher window vac.

    3. Hút sạch

    Tiếp theo, hút sạch lượng nước bẩn. Hoàn tất.

    Đa dạng sự lựa chọn: Các dòng máy lau kính dùng pin từ Kärcher

    Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

    WV 6 – Dòng máy hiệu năng vượt trội. Máy lau kính với thời lượng pin dài và lưỡi gạt cao su cải tiến.

    > Xem chi tiết WV 6 Plus

    Phụ kiện tương thích

    Hệ sinh thái phụ kiện là sự bổ sung hoàn hảo, giúp trải nghiệm làm sạch kính của bạn trở nên thoải mái và tối ưu hơn nhờ vào các thiết kế sản phẩm đầy tinh tế.

    Đến tìm kiếm phụ kiện