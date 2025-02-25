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    Máy lau sàn

    Bạn đơn giản chỉ muốn việc lau sàn nhanh chóng và tiện lợi hơn? Hay muốn hoàn tất quy trình làm sạch sàn chỉ trong một lần duy nhất, tốt nhất là không cần phải hút bụi trước? Chúng tôi có các giải pháp ấn tượng cho mọi nhu cầu – và sự lựa chọn là ở bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu máy gọn nhẹ linh hoạt, FC 2-4 với pin rời chính là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một phiên bản cao cấp nhất với nhiều chế độ làm sạch, hãy chọn FC 8 tích hợp màn hình LCD bắt mắt và kết nối ứng dụng.

    FC 8 Smart Signature Line – Điểm nhấn thông minh của chúng tôi

    FC 8 Smart Signature Line xóa bỏ nhanh gọn quy tắc làm việc nhà truyền thống "Hút bụi trước, lau sàn sau", hệt như cách nó xử lý mọi loại vết bẩn khô và ướt thường ngày. Hai cặp con lăn xoay ngược chiều sẽ lập tức làm việc, trả lại vẻ sáng bóng như mới cho sàn nhà bạn chỉ với một nửa thời gian. Nay được trang bị màn hình LCD bắt mắt và kết nối ứng dụng: chọn một trong mười chế độ làm sạch tối ưu cho từng loại sàn để truyền vào thiết bị, hoặc tự cài đặt các chế độ tùy chỉnh nhằm mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo nhất.

    detail image of the LED display at the Floor Cleaner

    Màn hình LCD bắt mắt và hỗ trợ qua ứng dụng

    Hướng dẫn hoàn hảo xuyên suốt toàn bộ quy trình làm sạch nhờ các chỉ dẫn từng bước và cảnh báo trong trường hợp có lỗi sử dụng.

    Cleaning bathroom tiles with the floor cleaner

    Vô vàn tùy chọn chế độ làm sạch

    Hai chế độ làm sạch tiêu chuẩn với lưu lượng nước và tốc độ con lăn khác nhau, cùng chức năng tăng cường cho vết bẩn cứng đầu được cài sẵn trên thiết bị. Với kết nối ứng dụng: các chế độ làm sạch cho 10 loại sàn với lưu lượng nước và tốc độ con lăn khác nhau có thể được truyền vào máy, và bạn cũng có thể thiết lập các chế độ tùy chỉnh.

    Cleaning stairs with the cordless floor cleaner

    Pin mạnh mẽ

    Tự do di chuyển tối đa khi dọn dẹp nhờ pin lithium-ion mạnh mẽ với thời gian hoạt động khoảng 60 phút, đủ sức làm sạch diện tích lên đến 230 m².

    Extremely quiet floor cleaner with only 59dB(A)

    Cực kỳ êm ái

    Âm lượng vô cùng dễ chịu chỉ ở mức 59 dB(A).

    Filling up the fresh water tank of the floor cleaner

    Bình nước sạch có thể tháo rời

    Lau sàn thật nhẹ nhàng – không còn cảnh kéo lê xô chậu, không cần dùng tay vắt giẻ lau sàn và cũng không cần chà xát mệt nhọc.

    Cleaning the floor under the couch with the floor cleaer signature line

    Đặc quyền dòng Signature Line

    Chữ ký của nhà sáng lập công ty Alfred Kärcher chính là dấu ấn khẳng định đây là thiết bị Kärcher tốt nhất trong phân khúc. Hỗ trợ qua ứng dụng và gia hạn thời gian bảo hành là những đặc quyền độc quyền được bổ sung.

    detail image of the LED display at the Floor Cleaner

    Tính năng tự làm sạch System!Clean

    Chức năng tự làm sạch System!Clean giúp làm sạch hệ thống ống và các con lăn một cách nhanh chóng với tốc độ 400 vòng quay mỗi phút.

    Floor cleaner cleaning under furniture

    Dễ dàng điều khiển

    Lướt nhẹ nhàng trên mặt sàn và dễ dàng len lỏi vào sâu dưới gầm nội thất nhờ vào bốn con lăn xoay ngược chiều cùng khớp nối xoay cực kỳ linh hoạt.

    Floor cleaner with integrated LED

    Đầu lau sàn tích hợp đèn LED

    Giúp chiếu sáng các không gian dưới gầm nội thất hoặc trong những hốc và góc tối.

    Floor cleaning the living room

    Thu gom bụi bẩn hoàn hảo

    Loại bỏ mọi loại vết bẩn khô và ướt thường ngày chỉ trong một bước – không cần bận tâm hút bụi trước và luôn làm sạch sát đến tận mép cạnh. Quá trình làm sạch kỹ lưỡng giúp loại bỏ tới 99,9% các loại vi khuẩn thông thường khỏi mọi bề mặt sàn cứng phổ biến trong gia đình.****

    Floor cleaner standing alone during breaks

    Tự đứng vững

    Lý tưởng khi bạn cần tạm nghỉ – thiết bị có thể tự đứng thẳng một cách vững vàng.

    The Home & Garden app

    Khám phá cách đạt hiệu quả làm sạch hoàn hảo với dòng máy FC 8 Smart Signature Line của bạn. Qua kết nối Bluetooth, bạn có thể dễ dàng liên kết máy lau sàn với điện thoại thông minh bằng ứng dụng Home & Garden. Hãy tận hưởng các mẹo hay từ chuyên gia cùng đa dạng chế độ làm sạch được khuyên dùng cho từng loại sàn khác nhau, hoặc tự tạo các chế độ tùy chỉnh của riêng bạn.

    Man sitting on his couch using the Home & Garden App

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    Cleaning kitchen tiles with the Kärcher floor cleaner

    Hai chế độ làm sạch tiêu chuẩn và chức năng tăng cường

    Cài đặt phù hợp cho mọi loại bụi bẩn. Hai chế độ làm sạch tiêu chuẩn với lưu lượng nước và tốc độ con lăn khác nhau, cùng một chức năng tăng cường cho vết bẩn cứng đầu, được thiết lập sẵn trên thiết bị. Nhờ đó, mọi bề mặt sàn đều có thể được làm sạch một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

    Cleaning tiles with the Kärcher floor cleaner

    10 chế độ làm sạch cho 10 loại sàn thông qua ứng dụng

    Điều chỉnh quy trình làm sạch để phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Thông qua ứng dụng, bạn có thể truyền cố định tùy chọn 10 chế độ làm sạch vào thiết bị – mỗi chế độ cung cấp lưu lượng nước và tốc độ con lăn khác nhau cho từng loại sàn riêng biệt. Điều này đồng nghĩa với việc bạn luôn đạt được kết quả làm sạch tốt nhất cho mọi bề mặt sàn.

    Special cleaning mode for bathroom cleaning for the Kärcher floor cleaner

    25 tổ hợp khả thi cho các chế độ làm sạch tùy chỉnh

    Tự thiết lập các chế độ làm sạch của riêng bạn bằng cách tùy chỉnh lưu lượng nước và tốc độ con lăn theo 5 cấp độ, từ đó tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất cho sàn nhà của bạn.

    Floor cleaner displays warning directly on the display at the product

    Hướng dẫn từng bước và cảnh báo

    Các chỉ dẫn và cảnh báo trên cả ứng dụng lẫn màn hình hiển thị sẽ hướng dẫn bạn một cách hoàn hảo xuyên suốt toàn bộ quy trình làm sạch, đồng thời cung cấp những mẹo hữu ích.

    Using the kärcher app for the Floor cleaner settings

    Cài đặt cá nhân hóa

    Tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Các cài đặt tiện lợi như hiển thị vạch pin và tùy chọn 36 ngôn ngữ có thể được điều chỉnh trực tiếp thông qua màn hình trên thiết bị. Lời chào cá nhân hóa, hệ thống đèn LED, thời gian làm ẩm trước, thời gian tăng cường và việc hiển thị các thông báo đều có thể được thiết lập qua ứng dụng.

    Sitting on the couch using the app for the floor cleaner

    Cập nhật hệ thống

    Nếu có các bản cập nhật hệ thống mới cho thiết bị của bạn, một thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng và việc cập nhật thậm chí có thể được khởi chạy ngay từ ứng dụng.

    Signature Line floor cleaner

    Dòng sản phẩm Signature Line

    Khởi nguồn của sự kinh ngạc (WOW). Chỉ những sản phẩm xuất sắc và tiên tiến nhất thuộc ngành hàng Trong nhà mới mang chữ ký của Alfred Kärcher và trở thành một phần của dòng sản phẩm Signature Line.

    Sử dụng máy lau sàn FC 8 Smart Signature Line

    Những ưu điểm tạo nên sự khác biệt

    Công nghệ gạt nước độc quyền của Kärcher: 500 vòng quay con lăn mỗi phút mang lại hiệu quả vượt trội

    Nhờ công nghệ gạt nước độc quyền và tiên tiến, máy lau sàn Kärcher hoàn toàn không cần đến bộ hút độc lập. Các con lăn với chức năng tự làm sạch được làm ẩm liên tục bằng nước sạch và làm sạch sàn nhà một cách hiệu quả với tốc độ lên đến 500 vòng quay mỗi phút. Lượng nước bẩn phát sinh sẽ được gạt đi một cách hiệu quả và thu gom vào một bình chứa riêng biệt.

    Animation how the dirt and water is added to the dirty water tank and fresh water comes on the rollers
    Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

    Sàn nhà được làm sạch với thời gian ít hơn 50%**

    Nhờ công nghệ gạt nước độc quyền, bạn có thể đạt được hiệu quả làm sạch hoàn hảo với các dòng máy lau sàn 2 trong 1 của chúng tôi. Thiết bị thực hiện lau sàn và thu gom mọi loại vết bẩn khô lẫn ướt thường ngày chỉ trong một bước duy nhất – thậm chí là len lỏi vào sát các góc và mép cạnh một cách dễ dàng. Tóc và lông thú nuôi cũng được thu gom một cách đáng tin cậy nhờ vào lược gạt tóc tích hợp.

    Lau sàn nhẹ nhàng với công nghệ lướt êm

    Trải nghiệm sự nhẹ nhàng khi dọn dẹp với công nghệ lướt êm trên các dòng máy FC 7 và FC 8. Bốn con lăn xoay ngược chiều lướt nhẹ mượt mà trên mặt sàn, dễ dàng loại bỏ các vết bẩn và mảnh vụn. Hiệu ứng lướt êm giúp thiết bị tựa như đang bay trên sàn nhà theo đúng nghĩa đen, đồng nghĩa với việc bạn cần dùng ít lực hơn khi đẩy máy.

    Khớp nối xoay linh hoạt giúp việc điều khiển máy len lỏi qua đồ nội thất và các góc nhà trở nên vô cùng dễ dàng.

    Floor cleaners hovers over the floor
    Floor cleaner can bend 180° to clean under furniture

    Có thể hạ thấp 180° để len lỏi dưới gầm nội thất một cách dễ dàng

    Cuối cùng cũng có một thiết bị có thể làm sạch mọi nơi! Máy lau sàn Kärcher tiếp cận mọi góc ngách một cách dễ dàng. Thiết kế mỏng nhẹ cho phép thiết bị xoay góc 180° và lướt dưới gầm nội thất một cách dễ dàng, loại bỏ bụi bẩn và các vết ố ngay cả ở những nơi khó tiếp cận nhất.

    Việc dọn dẹp thực sự có thể êm ái đến thế

    Không còn cảnh làm việc nhà ồn ào! Nhờ công nghệ gạt nước độc quyền, máy lau sàn Kärcher vận hành mà không cần đến bất kỳ quạt hút nào mà vẫn làm sạch mạnh mẽ nhưng vô cùng yên tĩnh. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể dọn dẹp khi con trẻ đang ngủ hoặc đang chơi, và thú cưng của bạn cũng không bị kích động bởi tiếng ồn khi lau dọn.

    Silent floor cleaner cleaning tiles next to children reading

    Dung dịch làm sạch và phụ kiện

    Với hệ sinh thái phụ kiện đa dạng dành cho máy lau sàn Kärcher, quy trình làm sạch và bảo dưỡng có thể được tinh chỉnh để phù hợp hoàn hảo với sàn nhà của bạn. Chẳng hạn, dung dịch lau sàn đa năng thích hợp cho mọi loại sàn cứng, trong khi các loại dung dịch chuyên dụng cho mặt gỗ và đá sẽ tăng cường khả năng chăm sóc và bảo vệ những loại sàn này. Các con lăn dành cho sàn đá đặc biệt lý tưởng cho những bề mặt sàn có độ bền cao như sàn đá và gạch men.