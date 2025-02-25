FC 8 Smart Signature Line – Điểm nhấn thông minh của chúng tôi
FC 8 Smart Signature Line xóa bỏ nhanh gọn quy tắc làm việc nhà truyền thống "Hút bụi trước, lau sàn sau", hệt như cách nó xử lý mọi loại vết bẩn khô và ướt thường ngày. Hai cặp con lăn xoay ngược chiều sẽ lập tức làm việc, trả lại vẻ sáng bóng như mới cho sàn nhà bạn chỉ với một nửa thời gian. Nay được trang bị màn hình LCD bắt mắt và kết nối ứng dụng: chọn một trong mười chế độ làm sạch tối ưu cho từng loại sàn để truyền vào thiết bị, hoặc tự cài đặt các chế độ tùy chỉnh nhằm mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo nhất.