Bạn đơn giản chỉ muốn việc lau sàn nhanh chóng và tiện lợi hơn? Hay muốn hoàn tất quy trình làm sạch sàn chỉ trong một lần duy nhất, tốt nhất là không cần phải hút bụi trước? Chúng tôi có các giải pháp ấn tượng cho mọi nhu cầu – và sự lựa chọn là ở bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu máy gọn nhẹ linh hoạt, FC 2-4 với pin rời chính là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một phiên bản cao cấp nhất với nhiều chế độ làm sạch, hãy chọn FC 8 tích hợp màn hình LCD bắt mắt và kết nối ứng dụng.