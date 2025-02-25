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Máy hút bụi Kärcher kết hợp lực hút mạnh mẽ với khả năng di chuyển linh hoạt. Dù bạn bị dị ứng, sống độc thân, với gia đình hay nuôi thú cưng, Kärcher đều có máy hút bụi phù hợp cho mọi hoàn cảnh.
Máy hút bụi không dây VC 7 yourMax giúp việc hút bụi trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn bao giờ hết. Cảm biến bụi tiên tiến tự động phát hiện bụi và điều chỉnh công suất. Chức năng điều chỉnh công suất thông minh đảm bảo sử dụng pin hiệu quả, thời gian hoạt động lên đến 60 phút. Việc hút bụi chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thế!
Máy hút bụi không dây nổi bật so với các loại khác nhờ khả năng di chuyển tối đa, lực hút mạnh và trọng lượng nhẹ. Pin mạnh mẽ giúp việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn, đến tận những ngóc ngách cuối cùng. Thêm vào đó, nhiều phụ kiện đa dạng giúp máy hút bụi không dây trở nên linh hoạt hơn.
Công suất có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng để phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Nút khóa tiện dụng có nghĩa là bạn không cần phải giữ nút nguồn, trong khi chế độ tăng cường rất lý tưởng để làm sạch các điểm cần tập trung.
Con lăn có động cơ và khả năng di chuyển cực kỳ linh hoạt giúp hút bụi tối ưu và dễ dàng hút bụi dưới đồ nội thất.
Việc bổ sung đèn LED trên đầu hút sàn của máy hút bụi không dây VC 7 Cordless và VC 6 Cordless giúp chiếu sáng bụi bẩn, đảm bảo khả năng hút bụi hiệu quả.
Các tùy chọn lắp đặt thông minh cho nhiều loại phụ kiện, giúp máy hút bụi không dây trở nên đa năng hơn.
Hệ thống lọc ba giai đoạn, bao gồm lốc xoáy, cửa hút gió và bộ lọc HEPA* (VC 7 Cordless và VC 6 Cordless) đảm bảo không khí xả cực kỳ sạch.
Các bộ lọc dễ dàng làm sạch và thay thế, kéo dài tuổi thọ của máy hút bụi.
*EN 1822:1998.
Bụi bẩn được đổ ra dễ dàng và sạch sẽ chỉ bằng một nút bấm, vì vậy bạn không cần phải chạm vào nó.
Với giá treo tường, thiết bị có thể được cất giữ nhanh chóng và dễ dàng, sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần. Giá treo tường của VC 7 Cordless yourMax và VC 6 Cordless ourFamily cũng đồng thời đóng vai trò như một bộ sạc tiện lợi.
Biến việc hút bụi thành trải nghiệm làm sạch tuyệt vời: Máy hút bụi không dây VC 7 Cordless yourMax gây ấn tượng với công nghệ tiên tiến và trang bị toàn diện, đồng thời cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Cảm biến bụi cải tiến phát hiện bụi bẩn, điều chỉnh lực hút phù hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả thời gian hoạt động của pin lên đến 60 phút. Động cơ BLDC 350 wat mạnh mẽ và điện áp pin 25.2 V giúp việc hút bụi trở nên dễ dàng hơn. Chức năng tăng cường đảm bảo lực hút tối đa chỉ bằng một nút nhấn. Các lợi ích khác bao gồm việc đổ bụi dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột, thiết kế công thái học giúp làm sạch ngay cả những khu vực khó tiếp cận và đèn LED trên đầu hút sàn giúp dễ dàng nhìn thấy bụi bẩn. Việc làm sạch bộ lọc cũng vô cùng đơn giản nhờ dụng cụ và bộ lọc thay thế được cung cấp kèm theo. Nhờ các đầu hút đa dạng, việc làm sạch trở nên dễ dàng ở mọi vị trí: đầu hút khe hẹp loại bỏ bụi bẩn ở những ngóc ngách, đầu hút 2 trong 1 là công cụ hoàn hảo để làm sạch đồ nội thất và vải bọc, và bàn chải mềm phù hợp để làm sạch ngay cả những bề mặt mỏng manh. Các tính năng tiện dụng khác bao gồm đèn báo trạng thái pin và giá treo tường tích hợp chức năng sạc.
Việc dọn dẹp thực sự có thể đơn giản đến thế: với máy hút bụi không dây VC 6 Cordless ourFamily, việc hút bụi trở thành một niềm vui thực sự. Nhiều tính năng thông minh bao gồm việc đổ bụi chỉ bằng một cú nhấp chuột, chức năng tăng lực, thiết kế tiện dụng để làm sạch ở những khu vực khó tiếp cận và đèn LED trên đầu hút sàn giúp dễ dàng nhìn thấy bụi và đảm bảo hút sạch bụi bẩn hiệu quả.
Các lợi ích khác bao gồm thời gian hoạt động ấn tượng của pin lên đến 50 phút, độ ồn khi hoạt động thấp, dụng cụ làm sạch bộ lọc riêng biệt và màn hình hiển thị trạng thái pin dễ đọc, hiển thị trạng thái pin và các thông báo liên quan mọi lúc.
Sự tự do di chuyển tối đa kết hợp với sự thoải mái tối đa: máy hút bụi không dây VC 4 Cordless myHome với thời gian hoạt động lên đến 30 phút giúp người dùng không phải mang vác một thiết bị cồng kềnh. Nhiều tính năng thông minh của nó biến việc hút bụi trở nên dễ dàng hơn: đổ bụi chỉ bằng một cú nhấp chuột, chức năng tăng lực, hoạt động êm ái, thiết kế tiện dụng và đầu hút sàn chủ động đảm bảo hút sạch bụi bẩn trên sàn cứng và thảm.
Máy hút bụi dạng hộp nhỏ gọn VC 2 của Kärcher rất lý tưởng để sử dụng trong căn hộ hoặc những ngôi nhà nhỏ. Nó có thể được cất giữ ở những không gian nhỏ và mang lại hiệu quả làm sạch cực kỳ đáng tin cậy. Hơn nữa, VC 2 gây ấn tượng với nhiều tính năng tiện lợi như chức năng tự động thu dây cáp, cho phép thu gọn dây cáp nhanh chóng sau khi sử dụng, tay cầm có thể gập lại, giúp dễ dàng mang lên xuống cầu thang, điều khiển công suất vô cấp trên thiết bị và ngăn chứa phụ kiện.
Máy hút bụi Kärcher có túi đựng bụi rất sạch sẽ vì bụi bẩn được giữ lại hiệu quả trong túi. Khi túi đầy, có thể nhanh chóng tháo ra khỏi máy và vứt bỏ mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn hoặc tạo ra bụi. Tính năng này đặc biệt được những người bị dị ứng đánh giá cao.
Sau khi sử dụng, dây điện có thể được thu về nhanh chóng và tiện lợi.
Tay cầm có thể gập lại giúp dễ dàng mang máy hút bụi đi khắp nơi, ngay cả khi lên xuống cầu thang.
Công suất thích ứng: công suất hút của thiết bị có thể được điều chỉnh đến bất kỳ mức nào phù hợp với nhu cầu của bạn.
Các phụ kiện có thể được lưu trữ ngay trên thiết bị, vì vậy chúng luôn nằm trong tầm tay.
Máy hút bụi đa lốc xoáy VC 3 mới của Kärcher rất phù hợp cho căn hộ và nhà nhỏ nhờ kích thước nhỏ gọn. Không chỉ làm sạch sàn cứng và thảm, mà nhờ đầu hút khe hẹp và bàn chải mềm, máy còn cho hiệu quả tuyệt vời ngay cả ở những khe hẹp và trên các bề mặt dễ hư hỏng. Những ưu điểm khác bao gồm bộ lọc HEPA, có khả năng lọc sạch bụi bẩn nhỏ nhất như phấn hoa hoặc các hạt gây dị ứng khác, và vị trí đỗ tiện dụng.
Máy hút bụi Kärcher với công nghệ đa lốc không thu gom bụi bẩn vào túi lọc mà vào một hộp chứa chất thải trong suốt. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mua và lắp đặt các bộ lọc thay thế đắt tiền mà còn cho phép bạn dễ dàng nhận biết khi nào cần đổ rác.
Tính năng vị trí đỗ tiện dụng cho phép bạn đỗ thiết bị nhanh chóng và an toàn trong thời gian gián đoạn công việc.
Không chỉ hiển thị khi nào cần đổ bụi, thùng chứa bụi còn cho phép xử lý rác thải một cách nhanh chóng.
Sau khi sử dụng, dây có thể được cuộn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Có thể gắn thêm các phụ kiện để làm sạch tối ưu mọi khu vực trong nhà.
Bụi bẩn không có cơ hội chống lại máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin của chúng tôi: CVH 2 nhẹ, nhỏ gọn, dễ sử dụng và đặc biệt phù hợp làm trợ thủ đắc lực cho việc dọn dẹp hàng ngày trong nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ và xe hơi của bạn. Ngũ cốc dưới gầm bàn? Cát cho mèo trong phòng tắm? Bụi bẩn cứng đầu trên thảm? Người giải quyết vấn đề mạnh mẽ này sẽ biến tất cả những điều đó thành dĩ vãng. Máy hút bụi cầm tay sạc điện này kết hợp thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất mạnh mẽ, cho phép hút sạch những vụn bẩn lớn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và với tính di động tối đa.
Khả năng giữ bụi hoàn hảo: Nhờ bộ lọc sơ cấp bằng lưới kim loại mịn, hệ thống lọc hai bước giữ lại hiệu quả các hạt bụi lớn hơn. Một tính năng đặc biệt là bộ lọc HEPA (EN 1822:1998), đảm bảo không khí thải sạch, giữ lại thành công ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất và cũng có thể dễ dàng làm sạch và thay thế giúp kéo dài tuổi thọ của máy hút bụi cầm tay hơn nữa.
Dễ sử dụng kết hợp với lực hút mạnh mẽ: Máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin làm sạch các bề mặt, bảng táp lô, ghế xe và thảm, cũng như các khu vực khó tiếp cận một cách nhanh chóng, khôi phục nội thất xe của bạn về trạng thái ban đầu.
Từ giá sách và bàn phím máy tính đến các khớp nối và kẽ hở: Đầu hút kết hợp có thể gập lại đặc biệt thích hợp cho các bề mặt mỏng manh và những khu vực khó tiếp cận.
Vặn nắp, tháo bộ lọc và đổ bụi: Hộp chứa bụi bằng nhựa có thể dễ dàng tháo rời và rửa sạch bằng nước sạch.
Động cơ BLDC gây ấn tượng nhờ công nghệ động cơ không chổi than, giúp thiết bị nhẹ hơn, bền hơn và mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là nó có thể loại bỏ bụi bẩn nhanh chóng và không để lại cặn.
Cất giữ gọn gàng, sạc hiệu quả. Sử dụng đế sạc nhỏ gọn, hiện đại để cất giữ và sạc máy hút bụi cầm tay một cách tiết kiệm không gian. Điều này có nghĩa là thiết bị luôn nằm trong tầm tay và sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.
Máy hút bụi DS 6 với bộ lọc nước không chỉ đảm bảo sàn nhà sạch sẽ mà còn đảm bảo không khí xả ra trong lành hơn, loại bỏ đến 99,95% bụi. Điều này cải thiện đáng kể chất lượng không khí và nhờ đó, cải thiện môi trường trong nhà. Tốt cho tất cả mọi người, không chỉ riêng người bị dị ứng.
Không giống như các máy hút bụi dùng túi lọc thông thường, máy hút bụi DS 6 Waterfilter hoạt động bằng sức mạnh tự nhiên của nước. Nước trong bộ lọc được xoáy với tốc độ cao nhờ lực hút mạnh. Bụi bẩn được hút vào sẽ được lọc rất hiệu quả khỏi không khí nhờ dòng nước xoáy này và ngay lập tức được giữ lại trong bể nước. Kết quả là không khí xả ra cực kỳ trong lành, đủ sạch ngay cả đối với người bị dị ứng. Vì không còn túi lọc nơi các chất gây dị ứng có thể sinh sôi, ngay cả chất thải của mạt bụi cũng được rửa trôi cùng với nước sau khi sử dụng. Một lợi ích khác đối với người bị dị ứng là không còn bụi được tạo ra khi đổ bụi.
Hệ thống lọc chính hiệu quả nằm trong bộ lọc nước trong suốt. Tất cả bụi bẩn thô đều được giữ lại an toàn ở đây. Không còn bụi được tạo ra và lực hút được duy trì.
Bộ lọc trung gian có thể giặt được và do đó có tuổi thọ cao. Nó lọc các hạt nhỏ trong không khí từ không khí ẩm ngưng tụ.
Bộ lọc HEPA 13 đặc biệt giữ lại 99,95% phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và chất thải của mạt bụi.
Bộ lọc nước không chỉ đảm bảo không khí thải ra đặc biệt sạch mà còn dễ dàng đổ bỏ chất thải và giữ sạch nhờ thiết kế tiện dụng.
Ống hút có thể điều chỉnh độ dài, cho phép người dùng điều chỉnh chiều cao sao cho phù hợp, mang lại sự thoải mái tối đa khi hút bụi.
Sau khi sử dụng, dây có thể được cuộn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Thiết bị có thể được đặt tại một chỗ nhanh chóng và dễ dàng khi bạn nghỉ giải lao trong giờ làm việc.
Bộ lọc nước tháo rời có thể lấp đầy và làm sạch.
DS 6 cũng có thể được cất giữ theo chiều dọc để tiết kiệm không gian.
Tất cả các phụ kiện đều có thể được cất giữ gọn gàng và dễ dàng lấy ra trong ngăn chứa phụ kiện.
Tay cầm tiện dụng trên DS 6 giúp bạn dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Bộ lọc trung gian có thể giặt được, đảm bảo tuổi thọ hoạt động lâu dài và hiệu quả làm sạch tối ưu.
Bụi bẩn này từ đâu mà đến? Chắc hẳn ai cũng từng tự hỏi câu hỏi đó khi nhìn quanh nhà mình. Nhà cửa vừa được dọn dẹp sạch sẽ, thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, một lớp bụi mỏng lại bám vào đồ đạc, cây cảnh, sách vở và sàn nhà. Thực tế là bụi liên tục bị khuấy động trong không gian sống và lan rộng ra một diện tích lớn. Điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất nó có thể được khắc phục nhanh chóng. Với các mẫu máy hút bụi không dây mới, bạn có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn khó chịu trong nhà mọi lúc mọi nơi, với khả năng di chuyển tối đa.
Từ tế bào da chết và sợi thảm đến phấn hoa và lông thú cưng, bụi là một hỗn hợp các hạt có kích thước khác nhau, chúng trộn lẫn và kết hợp với nhau. Tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của các hạt, bụi sẽ bị không khí lưu thông cuốn đến mọi ngóc ngách hoặc liên tục xoáy quanh mà không lắng xuống đâu cả. Chúng ta mang phần lớn bụi bẩn vào nhà trên giày dép. Do đó, việc sử dụng thảm lưới, thảm xơ dừa hoặc thảm vải hoặc các tấm cao su để giữ lại bụi bẩn là rất hữu ích.
Khi sống cùng chó, mèo, chuột lang hoặc thỏ, việc dọn dẹp nhà cửa một lần mỗi tuần là không đủ: dấu chân lấm bùn trên sàn nhà, thức ăn vương vãi quanh bát ăn và lông thú cưng khó chịu sẽ vương vãi khắp nhà. Bạn cần sử dụng máy hút bụi thường xuyên, cũng như nhanh chóng cho những lần dọn dẹp giữa kỳ, để giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ. Máy hút bụi không dây của chúng tôi luôn sẵn sàng và có thể giải quyết mọi thách thức dọn dẹp, ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận, giúp bạn dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của mình.
Nếu bạn nuôi thú cưng, bạn sẽ quen thuộc với vấn đề này: lông của người bạn bốn chân nhanh chóng lan khắp nhà, ngay cả khi bạn vừa quét và lau dọn xong. Lông thú cưng đặc biệt cứng đầu trên thảm và thảm chùi chân. Chổi thông thường không giúp ích gì trong trường hợp này, vì nó không loại bỏ được những sợi lông nhỏ một cách hiệu quả. Vậy giải pháp là gì? Máy hút bụi không dây Kärcher mới. Đầu hút sàn chủ động rất hiệu quả trong việc loại bỏ lông thú cưng khỏi các loại thảm trải sàn bằng vải. Mèo thường chôn chất thải của chúng, nhưng điều đó có nghĩa là cát vệ sinh thường bị vương vãi ra ngoài hộp. Đó là một công việc dọn dẹp mà máy hút bụi của chúng tôi có thể làm rất nhanh chóng. Các hạt nhỏ có thể được hút sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này rất được khuyến khích vì các hạt nhỏ có thể làm trầy xước thảm trải sàn nếu vô tình giẫm phải.