Không giống như các máy hút bụi dùng túi lọc thông thường, máy hút bụi DS 6 Waterfilter hoạt động bằng sức mạnh tự nhiên của nước. Nước trong bộ lọc được xoáy với tốc độ cao nhờ lực hút mạnh. Bụi bẩn được hút vào sẽ được lọc rất hiệu quả khỏi không khí nhờ dòng nước xoáy này và ngay lập tức được giữ lại trong bể nước. Kết quả là không khí xả ra cực kỳ trong lành, đủ sạch ngay cả đối với người bị dị ứng. Vì không còn túi lọc nơi các chất gây dị ứng có thể sinh sôi, ngay cả chất thải của mạt bụi cũng được rửa trôi cùng với nước sau khi sử dụng. Một lợi ích khác đối với người bị dị ứng là không còn bụi được tạo ra khi đổ bụi.

Hệ thống lọc chính hiệu quả nằm trong bộ lọc nước trong suốt. Tất cả bụi bẩn thô đều được giữ lại an toàn ở đây. Không còn bụi được tạo ra và lực hút được duy trì.

Bộ lọc trung gian có thể giặt được và do đó có tuổi thọ cao. Nó lọc các hạt nhỏ trong không khí từ không khí ẩm ngưng tụ.

Bộ lọc HEPA 13 đặc biệt giữ lại 99,95% phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và chất thải của mạt bụi.