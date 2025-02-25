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    Máy giặt thảm

    Làm sạch sâu đến tận sợi vải cho mọi nhu cầu. Cho dù đó là thiết bị đa năng để làm sạch sâu đến tận sợi vải trên diện tích lớn và bộ phụ kiện toàn diện cho mọi tình huống, bộ nguồn nhỏ gọn để làm sạch kỹ lưỡng ở mức độ trung bình hay sự tự do không dây cho khả năng di chuyển tối đa, máy giặt thảm Kärcher của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu. Ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất cũng không thể chống lại máy giặt thảm Kärcher của chúng tôi.

    Fibre-deep cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

    HOÀN HẢO CHO GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI YÊU THÚ CƯNG

    Bạn không còn phải lo lắng về đồ uống bị đổ hay dấu chân lấm bùn nữa. Hiệu quả làm sạch tuyệt vời của máy giặt thảm của chúng tôi đảm bảo tất cả các bề mặt vải được làm sạch nhanh chóng và loại bỏ mọi vết bẩn. Quá trình làm sạch sâu vào từng sợi vải giúp đồ nội thất và thảm của bạn trông như mới trở lại. Sản phẩm lý tưởng cho các gia đình, người bị dị ứng và các hộ gia đình nuôi thú cưng. Máy giặt thảm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để xử lý các vết bẩn cứng đầu, giúp bạn hoàn toàn yên tâm trong chính ngôi nhà của mình.

    Kärcher spray extraction cleaners for families and pet owner
    Remove stubborn dirt with Kärcher spray extraction cleaners

    SỰ SẠCH SẼ MỚI MẺ

    Giải pháp đặc biệt: Với máy giặt thảm của chúng tôi, bạn có thể loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất trên hầu hết các bề mặt vải. Từ ghế xe hơi và thảm, thảm chùi chân đến đồ nội thất sân vườn, bọc ghế hoặc vải phủ, máy giặt thảm của Kärcher mang đến nhiều ứng dụng trong nhà và ngoài trời. Dầu mỡ, bụi bẩn và mùi hôi? Chúng không còn cơ hội tồn tại nữa!

    SÂU VÀO TỪNG SỢI VẢI NHỎ NHẤT

    Làm sạch sâu đến tận sợi vải một cách thuyết phục: máy giặt thảm của chúng tôi mang lại kết quả sạch sẽ ở mọi nơi. Chúng cũng cho phép bạn loại bỏ bụi bẩn bám sâu ngay lập tức. Cho hiệu quả làm sạch mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng và luôn sạch sẽ. Đặc biệt, những người bị dị ứng có thể thở phào nhẹ nhõm. Máy giặt thảm của chúng tôi cũng gây ấn tượng với tuổi thọ cao, chất lượng cao và độ bền chắc.

    Deep fibre cleaning Kärcher spray extraction cleaner
    Kärcher spray extraction cleaner for every challenge

    VƯỢT MỌI THÁCH THỨC

    Mở rộng các lựa chọn làm sạch của bạn với nhiều loại phụ kiện đa dạng của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn từ đầu hút khe hẹp dạng phun sương cho những khu vực khó tiếp cận đến đầu hút bọc ghế dạng phun sương cho đồ nội thất bọc vải và đầu hút sàn dạng phun sương cho thảm và các khu vực dệt lớn. Tay cầm hỗ trợ cũng giúp việc sử dụng dễ dàng hơn khi làm sạch sàn nhà. Ngoài ra, hãy khám phá các phụ kiện toàn diện của chúng tôi để hút bụi sàn nhà, bề mặt dệt và các khe hẹp. Tất cả các phụ kiện đều tương thích với các phụ kiện máy hút bụi khô và ướt của chúng tôi.

    LÀM SẠCH NHANH CHÓNG VÀ KHÔNG NHIỄU GIỌT

    Dụng cụ làm sạch giày Shoe!Cleaner là phụ kiện hoàn hảo cho máy giặt thảm Kärcher, giúp làm sạch giày thể thao và giày thường ngày một cách kỹ lưỡng và tiện lợi. Giày được làm sạch nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy. Chỉ cần thay đổi bàn chải tròn sang bàn chải khe hở là có thể làm sạch toàn bộ giày từ đế đến mu bàn chân. Nhờ chức năng tự làm sạch tiên tiến, Shoe!Cleaner luôn sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng.

    Shoe cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

    SE 6 Signature Line

    Chỉ những sản phẩm tiên tiến và hiệu suất cao nhất của chúng tôi mới mang chữ ký của nhà tiên phong công nghệ và người sáng lập công ty, Alfred Kärcher. Chữ ký của người sáng lập công ty Alfred Kärcher đánh dấu sản phẩm là thiết bị Kärcher tốt nhất trong cùng phân khúc. Các lợi ích độc quyền khác bao gồm hỗ trợ ứng dụng và bảo hành mở rộng. Dòng sản phẩm SE 6 Signature Line thực sự là một thiết bị đa năng. Công nghệ hút phun đã được chứng minh của Kärcher đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời trên các bề mặt vải. Với nhiều phụ kiện đi kèm, nó có thể được biến đổi thành một thiết bị 3 trong 1 đa năng, có thể được sử dụng như một máy hút bụi khô và ướt hoàn chỉnh.

    height-adjustable handle for two-handed spray extraction cleaning

    Tay cầm hỗ trợ

    Tay cầm độc quyền, có thể điều chỉnh độ cao, giúp việc làm sạch bằng hai tay trên các bề mặt thảm lớn trở nên thoải mái hơn.

    Long and flexible spray hose with ergonomic handle for spray extraction cleaners

    Đầu phun 2 trong 1

    Vòi phun dài và linh hoạt với tay cầm tiện dụng tích hợp và nút khóa để phun liên tục đảm bảo sự thoải mái tối đa khi làm sạch.

    Cleanin a carpet with the ergonomic floor nozzle for spray extraction cleaners

    Phụ kiện công thái học

    Việc gắn và tháo phụ kiện rất đơn giản chỉ với một thao tác bấm, cùng với khả năng ứng dụng đa dạng nhờ vào một loạt các phụ kiện toàn diện dành cho việc giặt thảm cũng như hút bụi khô và ướt.

    Separate on and off switch for spray extraction cleaner

    Nút bật tắt

    Hai công tắc lớn riêng biệt cho chế độ hút bụi và giặt thảm được thiết kế đẹp mắt.

    Spray extraction Cleaner with carrying handle for an easy transport

    Quay xách công thái học

    Giúp việc thao tác dễ dàng và vận chuyển sản phẩm thuận tiện.

    Product view of SE 6 Signature Line

    Thư Signature Line

    Chữ ký của Alfred Kärcher khẳng định sản phẩm này là thiết bị Kärcher tốt nhất trong cùng phân khúc.

    Flat pleated filter detail view for spray extraction cleaner

    Bộ lọc xếp nếp phẳng

    Hút bụi khô và ướt tiện lợi mà không bị gián đoạn và tháo bộ lọc nhanh chóng mà không tiếp xúc với bụi bẩn nhờ van lọc riêng biệt.

    Accessory storage at the back of the Spray Extraction cleaner

    Lưu trữ phụ kiện

    Tất cả các phụ kiện và ống hút phun đều được cất giữ gọn gàng ở phía sau và luôn sẵn sàng sử dụng.

    Spray extraction Cleaner with separate fresh and dirty water tank

    Hệ thống 2 bình chứa

    Hai bình chứa riêng biệt cho nước sạch và nước bẩn giúp dễ dàng đổ đầy và xả nước mà không tiếp xúc với chất bẩn.

    Máy giặt thảm chạy bằng pin

    Làm sạch với hiệu quả vượt trội: Máy giặt thảm không dây SE 3-18 Compact kết hợp công nghệ phun sương tiên tiến của Kärcher với nền tảng pin 18V mạnh mẽ của Kärcher. Kết quả là làm sạch hiệu quả, tiện lợi và sâu đến từng sợi vải chỉ trong một bước. Điều này có nghĩa là bạn có thể loại bỏ bụi bẩn khỏi ghế xe, đồ nội thất sân vườn hoặc vải bọc nội thất bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, ngay cả ở những nơi khó tiếp cận. Thiết bị làm sạch mạnh mẽ như các máy giặt thảm có dây của chúng tôi và cực kỳ linh hoạt.

    Easy carrying the SE battery

    Tay cầm tiện lợi

    Để vận chuyển nhanh chóng và thoải mái đến nơi sử dụng.

    Clean the spray extraction cleaner easily with the hose after use

    Tính năng làm sạch hệ thống

    Giúp việc làm sạch ống dẫn và thiết bị trở nên dễ dàng và hợp vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.

    Accessory and hose can be easily stored at the spray extraction cleaner

    Lưu trữ phụ kiện và ống dây

    Mọi thứ đều được cất giữ gọn gàng bên trong hoặc trên thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào.

    Storage area for accessories for spray extraction cleaner

    Khu vực lưu trữ

    Các linh kiện nhỏ và phụ tùng thay thế luôn có sẵn ở đây.

    Cleaning a deck chair with the spray extraction cleaner

    Công nghệ phun sương đã được chứng minh

    Chỉ cần bật máy và bắt đầu làm sạch sâu đến từng sợi vải trên bề mặt mà không ảnh hưởng đến hiệu quả.

    Cleaning a car interiour with the battery spray extraction cleaner

    Phụ kiện làm sạch

    Lý tưởng để làm sạch nội thất xe hơi: Đầu hút chuyên dụng cho ghế ngồi và khe hẹp với chức năng phun và hút chân không, cùng ống hút có khớp nối giúp di chuyển linh hoạt hơn.

    Exchanging the battery of the Spray extraction Cleaner

    Pin Kärcher 18V có thể thay thế

    Có thể sử dụng ở bất cứ đâu và tương thích với hệ thống pin 18V của Kärcher.

    Spray extraction Cleaner with separate fresh and dirty water tank

    Hệ thống 2 bình chứa

    Có hai bình chứa nước sạch và nước bẩn riêng biệt để dễ dàng đổ đầy và xả nước mà không bị dính bẩn.

    Cleaning car interiour with long, flexible suction hose of spray extraction cleaner

    Vòi phun hút 2 trong 1

    Ống hút dài, linh hoạt với vòi phun bên trong giúp làm sạch thuận tiện ngay cả ở những nơi hẹp và khó tiếp cận trong xe.

    Phụ kiện

    Với đầy đủ các phụ kiện đi kèm, máy giặt thảm của chúng tôi rất đa năng và với chất tẩy rửa phù hợp, đảm bảo hiệu quả làm sạch tốt nhất. Các phụ kiện có thể được gắn và tháo nhanh chóng chỉ với một thao tác nhấp chuột.

    18 V Battery Power

    Bạn có thể tìm thấy tất cả các thiết bị thuộc nền tảng pin Kärcher 18V tại đây.

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