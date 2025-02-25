Máy giặt thảm

Chỉ những sản phẩm tiên tiến và hiệu suất cao nhất của chúng tôi mới mang chữ ký của nhà tiên phong công nghệ và người sáng lập công ty, Alfred Kärcher. Chữ ký của người sáng lập công ty Alfred Kärcher đánh dấu sản phẩm là thiết bị Kärcher tốt nhất trong cùng phân khúc. Các lợi ích độc quyền khác bao gồm hỗ trợ ứng dụng và bảo hành mở rộng. Dòng sản phẩm SE 6 Signature Line thực sự là một thiết bị đa năng. Công nghệ hút phun đã được chứng minh của Kärcher đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời trên các bề mặt vải. Với nhiều phụ kiện đi kèm, nó có thể được biến đổi thành một thiết bị 3 trong 1 đa năng, có thể được sử dụng như một máy hút bụi khô và ướt hoàn chỉnh.