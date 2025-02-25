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Bạn còn nhớ cảm giác khi chiếc xe của bạn còn mới tinh và con đường vào nhà vừa được trải nhựa mới không? Khi bộ bàn ghế sân vườn của bạn lần đầu tiên được đưa ra ngoài trời và tường sân vườn của bạn còn chưa có rêu? Đây thực sự là những khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Nhưng bụi bẩn, đất cát và các loại rêu mốc không thể làm khó bạn và máy phun rửa áp lực cao Kärcher của bạn. Vậy nên, sự WOW không bao giờ biến mất... Bạn chỉ cần mang nó trở lại! Bạn và chiếc máy Kärcher của bạn – một cách vui vẻ và mạnh mẽ để đối phó với bụi bẩn! Biến những công việc không sạch sẽ này thành niềm vui thực sự. Hãy mang lại sự WOW. Dù bạn cần sự chăm sóc nhẹ nhàng hay khả năng làm sạch mạnh mẽ – máy phun rửa áp cao Kärcher luôn mang đến giải pháp hoàn hảo cho mọi công việc làm sạch.
Khi nói đến việc làm sạch và bảo dưỡng, máy phun rửa áp lực cao của chúng tôi luôn là lựa chọn đáng tin cậy. Nhưng đó không phải là tất cả những gì họ có thể cung cấp. Một thiết kế cực kỳ gọn nhẹ? Hoặc một thiết kế nhẹ nhàng, thoải mái, gọn nhẹ và không dây? Mỗi dòng sản phẩm đều có những ưu điểm riêng. Được điều chỉnh hoàn hảo theo yêu cầu cá nhân.
Những máy phun rửa áp lực cao áp lực công nghệ cao này có thể xử lý mọi công việc. Tích hợp ứng dụng Home & Garden, Bluetooth và các chi tiết thiết bị thông minh, bao gồm súng kích hoạt điều khiển thông minh, vòi phun đa tia 3 trong 1 và ống cao áp PremiumFlex.
Việc làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả chưa bao giờ dễ dàng đến thế nhờ sức mạnh vượt trội của các thiết bị này cùng sự hỗ trợ từ ứng dụng Home & Garden và các phụ kiện hiệu quả như súng phun điều khiển công suất có màn hình hiển thị, vòi phun Vario Power hoặc ống cao áp PremiumFlex.
Tất cả những gì bạn cần cho việc làm sạch hiệu quả: thao tác đơn giản, công suất đủ mạnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ làm sạch khác nhau và các tùy chọn lưu trữ thông minh cho các phụ kiện đi kèm.
Người dùng ưa chuộng sự gọn nhẹ và tiện lợi sẽ tìm thấy trợ thủ hoàn hảo cho mình tại đây. Yêu cầu không gian tối thiểu, dễ dàng lưu trữ và luôn sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Với hệ thống lưu trữ ống nước thông minh và tích hợp.
Đối với các vị trí không có ổ cắm điện. Không dây, tiện lợi, di động và linh hoạt. Và có sức mạnh đáng kể khi bạn cần.
Đây là hạng cao cấp! Các thiết bị Kärcher Smart Control là những máy phun rửa áp lực cao áp lực đầu tiên có khả năng điều khiển qua ứng dụng. Dù bạn cần làm sạch gì, đầu làm sạch phù hợp sẽ hiển thị cài đặt chính xác và gửi trực tiếp từ điện thoại thông minh của bạn đến sản phẩm Kärcher. Luôn đảm bảo áp suất phù hợp, luôn có phụ kiện phù hợp, để đạt được kết quả làm sạch tối ưu.
Kärcher là thiết bị làm sạch bằng áp lực cao. Chúng tôi đặc biệt tự hào về các máy phun rửa áp lực cao áp lực thông minh Smart Control của mình. Từ kết nối và điều khiển thông qua ứng dụng thông minh, đến súng kích hoạt và vòi phun đa tia 3 trong 1 trong các thiết bị, kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi được áp dụng vào việc phát triển các máy phun rửa áp lực cao áp lực này.
Dòng sản phẩm Smart Control bao gồm các thiết bị thuộc lớp K 5 và K 7.
Súng phun điều khiển thông minh với điều chỉnh áp suất và chất tẩy rửa, bao gồm kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Dễ dàng chuyển đổi giữa ba loại tia phun mà không cần thay đổi vòi phun nhờ vào vòi phun đa năng 3-in-1.
Nhờ có hệ thống dẫn ống thông minh qua thiết bị.
Bảo vệ chống lật đổ. Dễ dàng nâng và xếp.
Dễ dàng vận chuyển và không chiếm nhiều diện tích lưu trữ.
Để giúp việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa Kärcher trở nên dễ dàng hơn.
Giữ làm sạch – nhanh chóng cuộn ống nước áp lực cao bằng cuộn ống.
Ống PremiumFlex siêu linh hoạt cho sự tiện lợi tối đa.
Khu vực Khám phá trong ứng dụng Home & Garden cung cấp các mẹo và thủ thuật thực tế cho nhiều tình huống làm sạch, chẳng hạn như mức áp suất tối ưu cho vật cần làm sạch, và gửi cài đặt chính xác đến thiết bị.
Các thiết bị điều khiển thông minh có chế độ Boost để tăng công suất. Áp lực được tăng cường trong 30 giây, có nghĩa là ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất cũng không còn là vấn đề. Chế độ tăng cường có thể được kích hoạt thông qua súng kích hoạt hoặc ứng dụng.
Với các chi tiết thiết bị thông minh như súng phun điều khiển thông minh, vòi phun đa tia 3 trong 1 và hệ thống chất tẩy rửa Plug ’n’ Clean, bạn có thể tự tin đối mặt với bất kỳ thách thức làm sạch nào và giải quyết chúng một cách bình tĩnh.
Khi làm sạch, bạn cần công nghệ phù hợp. Và các thiết bị trong dòng sản phẩm Power Control cung cấp rất nhiều tính năng đó. Công suất tối đa, mẹo thông minh và phụ kiện mạnh mẽ. Giống như súng phun điều khiển áp suất, hiển thị áp suất cài đặt trực tiếp trên màn hình và có thể dễ dàng chuyển đổi từ chế độ áp suất sang chế độ chất tẩy rửa bằng cách xoay vòi phun. Hoặc ứng dụng Home & Garden giúp bạn biết công nghệ nào sẽ làm cho máy phun rửa áp lực cao của bạn trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
Máy phun rửa áp lực cao Power Control cung cấp một bộ tính năng ấn tượng. Tay cầm kéo dài dạng ống lồng giúp việc vận chuyển và lưu trữ các thiết bị trở nên dễ dàng và tiện lợi. Tùy thuộc vào mẫu máy, máy phun rửa áp lực cao có các giải pháp khác nhau để thêm chất tẩy rửa, bao gồm bồn chứa hoặc hệ thống Plug 'n' Clean của chúng tôi. Trên các mẫu K 3 trở lên, áp suất cài đặt có thể được đọc trên súng phun. Điều này giúp việc làm sạch nhẹ nhàng và hiệu quả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các mẫu K 4 và các mẫu cao hơn được trang bị ống cao áp PremiumFlex siêu linh hoạt. Dòng sản phẩm Power Control bao gồm các thiết bị thuộc các loại K 2, K 3, K 4 và K 5.
Giúp việc vận chuyển trở nên dễ dàng và có thể dễ dàng đẩy trở lại sau khi sử dụng.
Hệ thống tích hợp, tiết kiệm thời gian cho phép nhanh chóng kết nối và ngắt kết nối ống cao áp với thiết bị và súng phun.
Để lưu trữ an toàn các phụ kiện (ở phía sau của thiết bị).
Thông minh và đơn giản: Khi công việc hoàn thành, ống cao áp được cuộn trực tiếp vào cuộn ống trên thiết bị.
Bình chứa chất tẩy rửa tích hợp giúp việc sử dụng chất tẩy rửa trở nên dễ dàng.
Khe hở ở phía dưới được sử dụng làm tay cầm thứ hai.
Rất dễ dàng để di chuyển và vận chuyển nhờ có bánh xe.
Các máy phun rửa áp lực cao trong dòng sản phẩm Standard của chúng tôi không chỉ có thiết kế đơn giản, gọn gàng mà còn mang lại hiệu suất cao và tập trung vào những tính năng thiết yếu. Dòng sản phẩm bao gồm các thiết bị đáp ứng mọi nhu cầu, từ các mẫu nhẹ nhàng và gọn nhẹ dành cho những người mới bắt đầu sử dụng máy phun rửa áp lực cao, đến các mẫu công suất cao với động cơ làm mát bằng nước dành cho các tác vụ làm sạch đòi hỏi khắt khe. Điều đó có nghĩa là ai cũng có thể trải nghiệm yếu tố WOW.
Tất cả những gì bạn cần cho việc làm sạch hiệu quả: thao tác đơn giản, công suất đủ mạnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ làm sạch khác nhau và các tùy chọn lưu trữ thông minh cho các phụ kiện đi kèm.
Để dễ dàng sử dụng và bảo quản ống dẫn một cách tiện lợi.
Dây cáp có thể được cất gọn ở phía sau của thiết bị.
Súng kích hoạt được thiết kế để dễ dàng tiếp cận và gắn vào thiết bị nhằm tiết kiệm không gian.
Cơ chế cấp nước tích hợp cho phép sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng.
Rất dễ dàng để di chuyển và vận chuyển nhờ có bánh xe.
Để kết nối và ngắt kết nối ống cao áp một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Ống dẫn, vòi phun, súng bắn và dây cáp có thể được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị.
Máy phun rửa áp lực cao Classic của chúng tôi là minh chứng cho thấy bạn không cần phải lớn để đạt được những điều lớn lao. Đơn giản mà nói, những mẫu máy này làm đúng chức năng của chúng, đó là làm sạch một cách tuyệt vời. Để đảm bảo điều đó, chúng được thiết kế một cách thông minh và gọn nhẹ đến mức có thể vận chuyển đến bất kỳ đâu bạn cần, đồng thời được lưu trữ một cách tiết kiệm không gian – dù là trong cốp xe hay, sau khi hoàn thành công việc, trên kệ trong hầm. Và chúng cũng vô cùng dễ sử dụng. Tóm lại, đây là những máy phun rửa áp lực cao áp lực hoàn hảo dành cho bất kỳ ai chỉ muốn làm sạch bằng áp lực cao.
Bạn sẽ có một sân hiên sạch sẽ hoặc một chiếc xe sáng bóng chỉ trong chốc lát, nhờ vào sức mạnh và độ chính xác đặc trưng của Kärcher. Máy phun rửa áp lực cao Classic của chúng tôi dễ dàng vận chuyển và lưu trữ, và rất hiệu quả trong việc làm sạch.
Dòng sản phẩm Classic bao gồm các thiết bị thuộc các dòng K 2, K 3, K 4 và K 5.
Lưu trữ tiện lợi và tiết kiệm không gian.
Tay cầm bằng nhôm có thể kéo dài để vận chuyển và thu gọn lại để lưu trữ.
Ống có thể được treo một cách tiện lợi trên nắp trước.
Ống hút dùng cho việc sử dụng chất tẩy rửa.
Thiết bị này dễ dàng di chuyển nhờ vào bánh xe lớn, vận hành êm ái và tay cầm kéo dài.
Để kết nối và ngắt kết nối ống cao áp một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Sáng rực rỡ ngay cả khi không có điện: Máy phun rửa áp lực cao chạy bằng pin phù hợp cho nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau như xe ô tô nhỏ, xe máy, xe đạp, thuyền và các công việc làm sạch nhỏ khác trong gia đình. Nhờ thời lượng pin lên đến 14 phút, bạn có thể làm sạch hoàn toàn độc lập mà không cần kết nối nguồn điện. Khi bạn làm sạch, màn hình analog của súng phun áp lực cao sẽ luôn hiển thị chế độ đã chọn.
Không có kết nối nguồn điện? Không sao! Máy phun rửa áp lực cao pin K 2 từ nền tảng pin 36 V Kärcher Battery Power mang lại sự linh hoạt cho các tác vụ làm sạch. Dù là đồ nội thất sân vườn, thùng rác, xe hơi nhỏ hay thậm chí là thuyền – thiết bị chạy bằng pin là công cụ lý tưởng cho bất kỳ công việc dọn dẹp quy mô nhỏ nào trong nhà.
Giúp thiết bị dễ dàng di chuyển.
Hiển thị chế độ làm sạch đã chọn.
Làm sạch mà không cần kết nối nguồn điện. Màn hình pin hiển thị thời gian sử dụng còn lại.
Chế độ tăng cường cho vết bẩn cứng đầu, chế độ tiêu chuẩn cho các ứng dụng khác nhau, thời lượng pin dài hơn và chế độ kết hợp khi sử dụng chất tẩy rửa.
Các vòi phun có thể được gài vào phía sau thiết bị để tiện cho việc lưu trữ.
Điều này cho phép các chất tẩy rửa của Kärcher được phân tán bằng máy phun rửa áp lực cao – mang lại hiệu quả làm sạch cao hơn.
Ống cao áp có thể được kết nối/ngắt kết nối với thiết bị và súng kích hoạt một cách đơn giản và nhanh chóng.
Cần thêm một chút linh hoạt? Với máy phun rửa áp lực cao áp lực thấp và trung bình Kärcher tiện dụng, bạn có thể làm sạch bụi bẩn ngay tại chỗ thay vì mang về nhà. Với pin và bình chứa nước hoặc ống hút, các giải pháp của chúng tôi hoàn toàn độc lập với nguồn nước và nguồn điện.
Dù là đi bộ đường dài, đạp xe hay dắt chó đi dạo, việc ở ngoài trời đơn giản là thú vị. Nhưng đôi khi mọi thứ có thể trở nên rất phức tạp. Với Máy làm sạch di động ngoài trời, bạn sẽ không còn lo lắng về bụi bẩn khi ra ngoài – và thiên nhiên vẫn ở đúng nơi của nó.
Máy phun rửa áp lực cao áp lực trung bình cầm tay của chúng tôi chỉ cần kết nối nước và pin để phát huy sức mạnh làm sạch ở bất kỳ đâu bạn cần.
Sức mạnh mà không có trí tuệ thì có ích gì? Hoàn toàn không có! Đó là lý do tại sao bạn có thể truy cập toàn bộ chuyên môn của Kärcher, tất cả được gói gọn trong ứng dụng Home & Garden của chúng tôi: các mẹo làm sạch, lời khuyên cho người dùng, hướng dẫn sử dụng và tổng quan nhanh về tất cả các phụ kiện tương thích với máy phun rửa áp lực cao của bạn. Các thiết bị trong dòng Smart Control thậm chí có thể kết nối qua Bluetooth với điện thoại thông minh để tự động điều chỉnh áp suất phù hợp với công việc đang thực hiện.
Tất cả đều phụ thuộc vào gói dịch vụ toàn diện! Với sự kết hợp đúng đắn giữa thiết bị, phụ kiện và chất tẩy rửa, ngay cả vết bẩn cứng đầu cũng không còn cơ hội. Sử dụng các phụ kiện hệ thống phù hợp sẽ giúp tăng đáng kể số lượng ứng dụng có thể thực hiện và làm cho việc làm sạch trở nên hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn.
Kärcher cung cấp một loạt sản phẩm phụ kiện và chất tẩy rửa rất đa dạng. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể giải quyết tất cả các vấn đề làm sạch của bạn, dù là vấn đề phức tạp đến đâu. Các phụ kiện của chúng tôi có thể dễ dàng kết nối với bất kỳ máy phun rửa áp lực cao nào nhờ hệ thống kết nối qua ngàm đơn giản.
Các chất tẩy rửa thế hệ mới của Kärcher sở hữu cơ chế tác động 3 trong 1 ấn tượng và độc đáo. Ngoài khả năng làm sạch hoàn hảo, các loại nước rửa đa năng mới còn mang lại sự chăm sóc nhẹ nhàng và bảo vệ đáng tin cậy – giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra, Kärcher đang tập trung mạnh mẽ hơn vào tính bền vững thông qua việc sử dụng nguyên liệu thô tái tạo và tự nhiên. Còn có khái niệm chai thông minh. Dù là để kết nối (Plug ’n’ Clean), đổ đầy bình chứa chất tẩy rửa hay làm bình chứa cho quá trình hút chất tẩy rửa qua ống hút chất tẩy rửa, các loại chất tẩy rửa mới đều tương thích với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher.
Trong công cụ tìm kiếm chất tẩy rửa của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại chất tẩy rửa phù hợp cho máy phun rửa áp lực cao áp lực Kärcher của mình.
Đây có thể là sản phẩm ấn tượng nhất của chúng tôi: máy phun áp lực siêu tiết kiệm năng lượng Kärcher eco!Booster. Với hiệu suất làm sạch cao hơn 50%, sản phẩm này mang lại hiệu quả làm sạch tuyệt vời cho các bề mặt nhạy cảm một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với vòi phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Điều đặc biệt ấn tượng là sản phẩm này mang lại hiệu suất sử dụng nước và năng lượng cao hơn 50%, giúp tiết kiệm các nguồn tài nguyên quý giá. Đối với vết bẩn cứng đầu, bạn có thể tháo phụ kiện để làm sạch từng vùng cụ thể.
Khái niệm về tính bền vững được coi là nền tảng vững chắc trong công ty gia đình Kärcher vì việc làm sạch đồng nghĩa với việc bảo tồn giá trị. Vì vậy, chúng tôi đặt sự quan trọng hàng đầu không chỉ vào kết quả làm sạch xuất sắc mà còn vào độ bền và khả năng sửa chữa của sản phẩm, cũng như quy trình sản xuất và đóng gói bền vững. Kärcher không ngừng nỗ lực để trở nên bền vững hơn nữa.
So với vòi tưới vườn, máy phun rửa áp lực cao Kärcher không chỉ sử dụng ít nước hơn mà còn bền bỉ, có tuổi thọ cao nhờ thiết kế thông minh và việc sử dụng vật liệu tái chế đặc biệt tiết kiệm tài nguyên. Với Kärcher, bạn có thể tin tưởng vào những máy phun rửa áp lực cao áp lực chất lượng cao, có thể sửa chữa được, sẽ luôn đáng tin cậy trong nhiều năm tới.
Việc khôi phục lại sự WOW cho những món đồ yêu thích của bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao Kärcher so với vòi nước trong vườn. Sự thật! Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết là máy phun rửa áp lực cao sử dụng ít hơn tới 80%* lượng nước quý giá. Việc làm sạch bằng ống hút tùy chọn cho phép lấy nước từ bể chứa hoặc nguồn nước thay thế khác, vì thế càng trở nên tiết kiệm tài nguyên hơn.
* máy phun rửa áp lực cao áp lực sử dụng ít hơn 80% lượng nước cho mỗi lần làm sạch. Hãy giả sử rằng lưu lượng nước của máy phun rửa áp lực cao áp lực bằng 40% so với vòi nước vườn và thời gian cần thiết chỉ bằng một nửa. Các giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng, loại thiết bị và lưu lượng nước của ống.
Các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được chọn lọc trong các dòng K 4, K 5 và K 7 được trang bị động cơ từ làm mát bằng nước, đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ và tuổi thọ đặc biệt lâu dài. Bí mật là gì? Trước khi nước được sử dụng để làm sạch, nó sẽ làm mát động cơ, từ đó đảm bảo hiệu suất tối ưu. Và vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của các máy phun rửa áp lực cao áp lực của mình, chúng tôi cung cấp cho quý khách tùy chọn gia hạn bảo hành lên đến 5 năm – chỉ cần đăng ký thiết bị và các bộ phận phụ kiện của quý khách.*
* Tại các quốc gia tham gia phân phối.
Các máy phun rửa áp lực cao áp lực mới Power Control Flex và Smart Control Flex không chỉ làm sạch mạnh mẽ với chất lượng tiêu chuẩn của Kärcher mà còn được sản xuất từ 20% vật liệu nhựa tái chế.* Ngoài các thiết bị, một số bộ phận của vòi phun áp lực của máy phun rửa áp lực cao áp lực** cũng được làm từ nhựa tái chế. Vật liệu tái chế được sử dụng được thu hồi từ vải túi khí tái chế và vật liệu thừa từ quá trình sản xuất của chúng.
* Chỉ gồm thiết bị, tất cả các bộ phận bằng nhựa, không bao gồm phụ kiện.
** Ống (không bao gồm vòi phun, bộ phận kết nối, v.v.) được sản xuất tại Đức. Sự sẵn có phụ thuộc vào biến động của nguồn cung trên thị trường.
Trong hơn 70 năm qua, Kärcher đã không ngừng hoàn thiện công nghệ làm sạch áp lực cao và mang đến cho khách hàng trải nghiệm làm sạch đẳng cấp nhờ vào sự đổi mới liên tục. Có rất nhiều lý do để sử dụng máy phun rửa áp lực cao áp lực Kärcher – hãy tham gia cùng chúng tôi tại "Ngôi nhà của WOW".
Hiệu suất vượt trội giúp tiết kiệm thời gian, nước và năng lượng lên đến 50%.
Chất lượng thương hiệu đáng tin cậy, đã được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động và hiệu suất đúng chuẩn.
Nhà tiên phong và nhà lãnh đạo thị trường trong ngành công nghiệp làm sạch.
Chúng tôi ủng hộ nền kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu chất thải độc hại trên toàn bộ chuỗi giá trị.
Thiết bị phù hợp cho mọi nhu cầu, phụ kiện phù hợp cho mọi ứng dụng.
Máy phun rửa áp lực cao là những công cụ đa năng và rất dễ sử dụng trong gia đình. Chỉ cần kết nối thiết bị với ống nước và ổ cắm, mở vòi nước và máy phun rửa áp lực cao, và bắt đầu cuộc vui làm sạch! Bằng cách trang bị các phụ kiện chuyên dụng phù hợp, các thiết bị của chúng tôi có thể trở thành những công cụ đa năng thực sự, phù hợp cho việc làm sạch các khu vực như suối, ống dẫn, sân hiên hoặc máng xối – khả năng ứng dụng gần như vô tận. Các ứng dụng thông thường trong nhà và vườn bao gồm:
Chúng tôi đã chọn một số ví dụ thực tế để hướng dẫn bạn cách đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao áp lực. Phần "Kiến thức chuyên môn" của chúng tôi bao gồm các hướng dẫn chi tiết và thông tin về việc làm sạch và bảo dưỡng các khu vực ngoài trời.
Vì rêu không chỉ bám thành lớp dày trên bề mặt tấm đá mà còn len lỏi vào các lỗ rỗng của tấm đá và gạch lát, máy phun cát là công cụ lý tưởng để loại bỏ chúng. Nó tạo ra một tia xoáy, trong đó sức mạnh làm sạch của tia tập trung điểm được kết hợp với hiệu suất diện tích của tia phẳng.
Kính chắn gió, sơn xe, vành bánh xe... Xe cộ có nhiều bề mặt mà máy phun rửa áp lực cao là lựa chọn lý tưởng. Làm sạch định kỳ không chỉ giúp xe luôn sạch sẽ mà còn giúp duy trì giá trị của xe.
Sân hiên gỗ mang đến một không gian ngoài trời ấm cúng và thoải mái cho ngôi nhà của bạn. Sự phát triển tự nhiên và quá trình phong hóa có thể làm hỏng hiệu ứng này. Sử dụng các chất tẩy rửa bề mặt và chất tẩy rửa phù hợp đảm bảo rằng máy phun rửa áp lực cao áp lực cao giữ cho bề mặt gỗ sạch sẽ và bền bỉ theo thời gian.
Tạm biệt việc chà rửa! Bụi bẩn và sự phong hóa có thể được loại bỏ một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả khỏi gạch lát sân bằng đá bằng máy phun rửa áp lực cao áp lực Kärcher. Các máy làm sạch bề mặt T-Racer và máy chà sàn công suất cao của chúng tôi là lựa chọn lý tưởng cho ứng dụng này.
Xử lý các vết bẩn khó coi trên đồ nội thất sân vườn do ô nhiễm hoặc từ mùa đông năm ngoái bằng các phụ kiện máy phun rửa áp lực cao áp lực phù hợp. Đối với vết bẩn cứng đầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bàn chải rửa Kärcher kết hợp với chất tẩy rửa Kärcher.
Với loại chất tẩy rửa phù hợp và các phụ kiện như vòi phun kéo dài, việc làm sạch bề mặt kính chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Loại bỏ mọi thứ từ phấn hoa đến ô nhiễm không khí, mang đến cho bạn tầm nhìn rõ ràng chỉ trong chốc lát.