Những máy phun rửa áp lực cao áp lực đầu tiên có điều khiển qua ứng dụng

Đây là hạng cao cấp! Các thiết bị Kärcher Smart Control là những máy phun rửa áp lực cao áp lực đầu tiên có khả năng điều khiển qua ứng dụng. Dù bạn cần làm sạch gì, đầu làm sạch phù hợp sẽ hiển thị cài đặt chính xác và gửi trực tiếp từ điện thoại thông minh của bạn đến sản phẩm Kärcher. Luôn đảm bảo áp suất phù hợp, luôn có phụ kiện phù hợp, để đạt được kết quả làm sạch tối ưu.

Tiêu chuẩn ngành công nghiệp

Kärcher là thiết bị làm sạch bằng áp lực cao. Chúng tôi đặc biệt tự hào về các máy phun rửa áp lực cao áp lực thông minh Smart Control của mình. Từ kết nối và điều khiển thông qua ứng dụng thông minh, đến súng kích hoạt và vòi phun đa tia 3 trong 1 trong các thiết bị, kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi được áp dụng vào việc phát triển các máy phun rửa áp lực cao áp lực này.

Dòng sản phẩm Smart Control bao gồm các thiết bị thuộc lớp K 5 và K 7.