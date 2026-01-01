Với các phụ kiện chính hãng của Kärcher, bạn có thể tối ưu hóa công suất và mở rộng phạm vi sử dụng của thiết bị làm sạch. Bộ phụ kiện là giải pháp lý tưởng cho các công việc đặc biệt, chẳng hạn như phun cát bằng máy làm sạch áp lực cao.