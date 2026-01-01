Phụ kiện máy phun rửa áp lực cao Home & Garden
Trợ thủ đắc lực cho mọi thử thách ngay tại nhà bạn: với phụ kiện Kärcher, bạn có thể mở rộng khả năng ứng dụng của máy phun rửa áp lực cao một cách chính xác và tiện lợi.
Với các phụ kiện chính hãng của Kärcher, bạn có thể tối ưu hóa công suất và mở rộng phạm vi sử dụng của thiết bị làm sạch. Bộ phụ kiện là giải pháp lý tưởng cho các công việc đặc biệt, chẳng hạn như phun cát bằng máy làm sạch áp lực cao.
Trợ thủ đắc lực cho mọi thử thách ngay tại nhà bạn: với phụ kiện Kärcher, bạn có thể mở rộng khả năng ứng dụng của máy phun rửa áp lực cao một cách chính xác và tiện lợi.
Các phụ kiện này được phát triển đặc biệt dành cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher. Khi kết hợp với máy, chúng phát huy hiệu quả làm sạch ấn tượng và mở rộng phạm vi ứng dụng.