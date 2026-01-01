Máy phun rửa áp lực cao eco!Booster thể hiện sự tiến bộ thực sự trong việc làm sạch bằng áp lực cao. Không chỉ mang lại hiệu suất được nâng cao mà còn tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian hơn. Nhưng việc tăng 50% hiệu quả năng lượng và nước cùng với hiệu suất làm sạch cao hơn 50% thực sự có nghĩa là gì? Chúng tôi đã thực hiện các tính toán và sử dụng một vài ví dụ để cho bạn thấy tác động của eco!Booster đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Để chứng minh những lợi ích của eco!Booster, chúng tôi đã khảo sát một khu vực cần làm sạch có tổng diện tích 380 m². Điều đó có nghĩa là gì trong thực tế? Dưới đây là một số ví dụ*:
Nước: với eco!Booster, bạn tiết kiệm được lượng nước quý giá mỗi lần sử dụng. Trong ví dụ của chúng tôi, lượng nước này đủ để đổ đầy 24 bồn tắm để tắm khoảng 50 lần.
Năng lượng: eco!Booster không chỉ tiết kiệm nước mà còn tiết kiệm năng lượng. Lượng năng lượng tiết kiệm được nhờ eco!Booster đủ cho 57 chu kỳ giặt của máy giặt.
Thời gian: thời gian là một thứ quý giá. Công việc làm sạch được hoàn thành nhanh hơn tới 50% với eco!Booster. Thời gian tiết kiệm được có thể dùng cho những việc thú vị hơn trong cuộc sống và đủ để xem khoảng 12 tập phim yêu thích của bạn.
* Lượng nước giả định khi đổ đầy bồn tắm: 150 lít, tắm vòi sen 6 phút: 72 lít. Mức tiêu thụ điện năng giả định mỗi chu kỳ giặt: 0,34 kWh. Thời lượng mỗi tập phim giả định: 45 phút. Dựa trên mức tiêu thụ năng lượng và nước trung bình, cũng như thời gian tiết kiệm được của máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 4 - K 7 sử dụng vòi phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher so với eco!Booster.
Diện tích giả định làm cơ sở tính toán (mét vuông): sân hiên: 50 mét vuông, tường đá: 60 mét vuông, lối đi trong vườn: 35 mét vuông, lối vào: 30 mét vuông, hàng rào: 75 mét vuông, mặt tiền: 100 mét vuông, gara ô tô/nhà di động: 30 mét vuông