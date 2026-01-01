Thử nghiệm so sánh trong phòng thí nghiệm do viện độc lập SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH thực hiện đã chứng minh hiệu suất làm sạch tăng 50% với đầu phun Kärcher eco!Booster**. Đầu phun Kärcher eco!Booster được so sánh với đầu phun phẳng tiêu chuẩn tương đương của Kärcher***, thuộc tất cả các phân khúc từ K4 đến K7. Ngoài việc tăng chiều rộng làm sạch, thử nghiệm so sánh trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy hiệu quả sử dụng nước và năng lượng tăng 50%.

Phương pháp thử nghiệm đa giai đoạn đã được áp dụng cho thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài thử nghiệm trên các tấm màu cần được làm sạch, việc làm sạch cũng được thực hiện trên sàn gỗ thật đã bị phong hóa. Khoảng cách làm sạch tối ưu thu được đã được chuyển đổi thành chiều rộng làm sạch có thể đo được bằng cảm biến chùm tia. Kết quả là hiệu suất làm sạch được cung cấp thêm của eco!Booster đã được chứng minh.

* So sánh đầu phun Kärcher eco!Booster với đầu phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher.

** Bao gồm Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180.

*** Tia nước phẳng tiêu chuẩn thay đổi tùy thuộc vào phạm vi phụ kiện của thiết bị (Vario Power Jet hoặc Multi Jet).