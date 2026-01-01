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    eco!Booster

    Đây có thể là sản phẩm mang đến hiệu ứng "WOW" lớn nhất từ ​​trước đến nay: siêu hiệu quả với Kärcher eco!Booster. Hiệu suất làm sạch cao hơn 50%, giúp làm sạch các bề mặt mỏng manh một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với đầu phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Điều đặc biệt ấn tượng là nó tiết kiệm nước và năng lượng hơn 50%, giúp tiết kiệm tài nguyên quý giá. Đối với những vết bẩn bám sâu, bạn có thể tháo rời đầu phun để làm sạch từng khu vực riêng lẻ.

    Save water with the Kärcher eco!Booster
    50% higher cleaning performance

    Làm sạch hiệu quả hơn 50%

    Để có hiệu quả WOW nhanh hơn: đầu phun eco!Booster thiết lập tiêu chuẩn mới khi nói đến việc làm sạch các bề mặt mỏng manh. Nó loại bỏ bụi bẩn một cách đồng đều trên diện tích rộng hơn nhiều so với đầu phun phẳng trước đây. Điều này có nghĩa là bụi bẩn được loại bỏ thực sự hiệu quả.

    50% higher energy efficiency

    Sử dụng năng lượng hiệu quả hơn 50%

    Hiệu suất làm sạch cao hơn với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn: bộ tăng áp eco!Booster cho phép bạn làm sạch cùng một diện tích với cùng một máy phun rửa áp lực cao, nhưng trong thời gian ngắn hơn nhiều, do đó sử dụng ít năng lượng hơn.

    50% higher water efficiency

    Tiết kiệm nước hơn 50%

    Mạnh mẽ trong việc đánh bay bụi bẩn nhưng tiết kiệm tài nguyên: thiết bị làm sạch eco!Booster nhanh chóng và triệt để làm sạch các khu vực mà đồng thời vẫn tiết kiệm nước.

    eco!Booster_LP_Noise

    Êm ái hơn tới 25%

    Hiệu suất làm sạch được nâng cao mà vẫn êm ái hơn: thiết kế đặc biệt của eco!Booster giúp giảm tiếng ồn lên đến 25%*** khi sử dụng với máy phun rửa rửa áp lực cao gia dụng và 15% khi sử dụng với các thiết bị công nghiệp của chúng tôi.

    * So sánh với hiệu suất làm sạch của vòi phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher.

    ** Dựa trên khả năng làm sạch diện tích lớn hơn 50% so với vòi phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher với cùng lượng năng lượng và nước. Được xác minh bởi một viện kiểm nghiệm độc lập.

    *** So sánh với việc sử dụng vòi phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Giá trị chính xác có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng.

    Tìm kiếm phù hợp với bạn tại đây

    Kärcher eco!Booster có sẵn cho nhiều dòng máy phun rửa áp lực cao, phù hợp cho nhu cầu cá nhân và thương mại

    Dòng gia dụng

    eco!Booster trong máy phun rửa áp lực cao dòng gia dụng càng khiến cho việc làm sạch trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

    Home & Garden
    eco!Booster for Home & Garden Pressure Washers

    Dòng công nghiệp

    Sự bổ sung hoàn hảo cho máy phun rửa áp lực cao dòng chuyên nghiệp của chúng tôi: eco!Booster dành cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp.

    Professional
    eco!Booster for Professional Pressure Washers

    Đơn giản là không thể thiếu

    Khả năng làm sạch mạnh mẽ và hiệu quả ngay cả những bề mặt mỏng manh khiến eco!Booster trở thành một sản phẩm đa năng thực sự.

    Làm sạch mặt tiền

    Bụi bẩn trong các kẽ hở của bề mặt tường gồ ghề đặc biệt khó tẩy sạch. Hiệu suất làm sạch cao của eco!Booster cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ không chỉ bụi mịn và các hạt muội than, mà còn cả các loại bám bẩn như rêu và địa y.

    eco!Booster facade cleaning
    eco!Booster wooden surfaces

    Bề mặt gỗ

    Đầu phun eco!Booster là tiêu chuẩn mới cho việc làm sạch hiệu quả các bề mặt gỗ. Cho dù là làm sạch đồ nội thất bằng gỗ hay hàng rào gỗ trong vườn hoặc làm sạch chuyên nghiệp toàn bộ mặt tiền, vách ốp, lối đi bằng gỗ: với hiệu suất diện tích cao hơn 50% so với vòi phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, đầu phun eco!Booster mạnh mẽ giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực và tiền bạc ở bất cứ nơi nào được sử dụng.

    Rửa xe cộ

    Khi làm sạch xe không chỉ đơn thuần là cải thiện vẻ ngoài. Thường xuyên loại bỏ bụi bẩn như phấn hoa, cặn côn trùng, muối đường, v.v., giúp duy trì giá trị của xe. Mặc dù hiệu quả cao hơn, eco!Booster thực hiện điều này theo cách đặc biệt tiết kiệm tài nguyên.

    eco!Booster vehicle cleaning

    Dòng gia dụng

    SẠCH SẼ HƠN TRƯỚC. TIẾT KIỆM NƯỚC BẤT NGỜ

    Đầu phun eco!Booster siêu hiệu quả mới từ Kärcher. Đạt hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với đầu phun tia phẳng Kärcher đồng thời tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian. Đây có thể là sản phẩm gây ấn tượng mạnh nhất từ ​​trước đến nay.

    Đầu phun eco!Booster phù hợp với tất cả các máy rửa áp lực Kärcher dòng gia dụng (Home & Garden) như dòng K 2, K 3, K 4, K 5 và K 7. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy mẫu máy phù hợp với máy phun rửa áp lực cao của mình tại đây.

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    eco!Booster 120 cho dòng K 2 và K 3

    eco!Booster 120 phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher dòng K 2 và K 3. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy mẫu phù hợp với máy phun rửa áp lực cao K 2 hoặc K 3 của mình tại đây.

    eco!Booster 120
    Kärcher eco!Booster 130 for K 4

    eco!Booster 130 cho dòng K 4

    eco!Booster 130 phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher dòng K 4. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy mẫu phù hợp với máy phun rửa áp lực cao K 4 của mình tại đây.

    eco!Booster 130
    Kärcher eco!Booster 145 for K 5

    eco!Booster 145 cho dòng K 5

    eco!Booster 145 phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher dòng K 5. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy mẫu phù hợp với máy phun rửa áp lực cao K 5 của mình tại đây.

    eco!Booster 145
    Kärcher eco!Booster 180 for K 7

    eco!Booster 180 cho dòng K 7

    eco!Booster 180 phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher dòng K 7. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy mẫu phù hợp với máy phun rửa áp lực cao K 7 của mình tại đây.

    eco!Booster 180

    Hiệu quả làm sạch tăng 50% trong thí nghiệm so sánh tại phòng thí nghiệm và được xác nhận bởi viện nghiên cứu độc lập*.

    Thử nghiệm so sánh trong phòng thí nghiệm do viện độc lập SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH thực hiện đã chứng minh hiệu suất làm sạch tăng 50% với đầu phun Kärcher eco!Booster**. Đầu phun Kärcher eco!Booster được so sánh với đầu phun phẳng tiêu chuẩn tương đương của Kärcher***, thuộc tất cả các phân khúc từ K4 đến K7. Ngoài việc tăng chiều rộng làm sạch, thử nghiệm so sánh trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy hiệu quả sử dụng nước và năng lượng tăng 50%.

    Phương pháp thử nghiệm đa giai đoạn đã được áp dụng cho thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài thử nghiệm trên các tấm màu cần được làm sạch, việc làm sạch cũng được thực hiện trên sàn gỗ thật đã bị phong hóa. Khoảng cách làm sạch tối ưu thu được đã được chuyển đổi thành chiều rộng làm sạch có thể đo được bằng cảm biến chùm tia. Kết quả là hiệu suất làm sạch được cung cấp thêm của eco!Booster đã được chứng minh.

    * So sánh đầu phun Kärcher eco!Booster với đầu phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher.

    ** Bao gồm Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180.

    *** Tia nước phẳng tiêu chuẩn thay đổi tùy thuộc vào phạm vi phụ kiện của thiết bị (Vario Power Jet hoặc Multi Jet).

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    Hiệu quả vượt trội

    Máy phun rửa áp lực cao eco!Booster thể hiện sự tiến bộ thực sự trong việc làm sạch bằng áp lực cao. Không chỉ mang lại hiệu suất được nâng cao mà còn tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian hơn. Nhưng việc tăng 50% hiệu quả năng lượng và nước cùng với hiệu suất làm sạch cao hơn 50% thực sự có nghĩa là gì? Chúng tôi đã thực hiện các tính toán và sử dụng một vài ví dụ để cho bạn thấy tác động của eco!Booster đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Để chứng minh những lợi ích của eco!Booster, chúng tôi đã khảo sát một khu vực cần làm sạch có tổng diện tích 380 m². Điều đó có nghĩa là gì trong thực tế? Dưới đây là một số ví dụ*:

    Nước: với eco!Booster, bạn tiết kiệm được lượng nước quý giá mỗi lần sử dụng. Trong ví dụ của chúng tôi, lượng nước này đủ để đổ đầy 24 bồn tắm để tắm khoảng 50 lần.

    Năng lượng: eco!Booster không chỉ tiết kiệm nước mà còn tiết kiệm năng lượng. Lượng năng lượng tiết kiệm được nhờ eco!Booster đủ cho 57 chu kỳ giặt của máy giặt.

    Thời gian: thời gian là một thứ quý giá. Công việc làm sạch được hoàn thành nhanh hơn tới 50% với eco!Booster. Thời gian tiết kiệm được có thể dùng cho những việc thú vị hơn trong cuộc sống và đủ để xem khoảng 12 tập phim yêu thích của bạn.

    * Lượng nước giả định khi đổ đầy bồn tắm: 150 lít, tắm vòi sen 6 phút: 72 lít. Mức tiêu thụ điện năng giả định mỗi chu kỳ giặt: 0,34 kWh. Thời lượng mỗi tập phim giả định: 45 phút. Dựa trên mức tiêu thụ năng lượng và nước trung bình, cũng như thời gian tiết kiệm được của máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 4 - K 7 sử dụng vòi phun tia phẳng tiêu chuẩn của Kärcher so với eco!Booster.

    Diện tích giả định làm cơ sở tính toán (mét vuông): sân hiên: 50 mét vuông, tường đá: 60 mét vuông, lối đi trong vườn: 35 mét vuông, lối vào: 30 mét vuông, hàng rào: 75 mét vuông, mặt tiền: 100 mét vuông, gara ô tô/nhà di động: 30 mét vuông

    Các sản phẩm dòng gia dụng

    Dòng công nghiệp

    HƠN CẢ TIẾT KIỆM THỜI GIAN. CHÚNG TÔI THAY ĐỔI CUỘC CHƠI.

    Sản phẩm eco!Booster nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong việc làm sạch lên một tầm cao mới với hiệu suất tăng 50%. Giải pháp này lý tưởng để làm sạch các bề mặt thẳng đứng lớn làm từ vật liệu dễ hư hỏng cũng như làm sạch bụi bẩn từ nhẹ đến trung bình.

    ultra-efficient eco!Booster
    increased area performance

    Hiệu suất làm sạch trên diện tích lớn hơn 50%

    eco!Booster thiết lập những tiêu chuẩn mới trong việc làm sạch các bề mặt mỏng manh. Hiệu suất làm sạch trên diện tích lớn hơn 50% không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm năng lượng và nước.

    Tìm loại đầu phun eco!Booster phù hợp cho thiết bị làm sạch bằng áp lực cao của bạn

    Các phiên bản eco!Booster của chúng tôi được phát triển cho nhiều loại máy phun rửa áp lực cao nước nóng và nước lạnh, do đó chúng có kích thước vòi phun khác nhau. Hãy sử dụng công cụ tìm sản phẩm tiện dụng của chúng tôi để đảm bảo bạn chọn đúng phiên bản cho máy công nghiệp của mình. Chỉ cần nhấp vào nút bên dưới và chọn kiểu máy phun rửa áp lực cao của bạn để nhận được gợi ý về sản phẩm phù hợp.

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    Những sản phẩm dòng công nghiệp