Đầu phun eco!Booster 130

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-387.0Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu quả làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.365
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.48
Kích thước (D x R x C) (mm)
615 x 108 x 51
Hướng dẫn sử dụng
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