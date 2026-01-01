Tuy nhiên, DIY không chỉ giới hạn trong khu vườn mà còn có thể thực hiện trong nhà. Sau một vài năm, việc một số vật dụng như bếp, tường ốp gạch trong nhà tắm hoặc tủ phòng khách xuất hiện trong danh sách những thứ cần nâng cấp là điều bình thường. Dù bạn thực hiện loại dự án DIY nào, chắc chắn nó sẽ bao gồm việc sơn và khoan.

Nếu ngôi nhà của bạn đang được cải tạo hoặc đang tiến hành các công trình sửa chữa lớn, việc sản sinh ra nhiều rác thải xây dựng là điều bình thường - ví dụ như khi phá dỡ tường cũ hoặc khoan vào tường. Để làm cho không gian sống trở nên đáng sống trở lại, trước tiên cần phải mang những mảnh vỡ lớn ra khỏi phòng bằng tay hoặc sử dụng chổi hốt rác. Máy hút bụi khô và ướt có tích hợp Túi lọc Sau đó, nó có thể được sử dụng để loại bỏ các hạt bụi mịn một cách hiệu quả và nhanh chóng. Điều này giúp việc hút bụi các mảnh vụn xây dựng như vữa, xi măng hoặc mảnh gạch trở nên đặc biệt dễ dàng. Máy hút bụi cũng dễ dàng xử lý bụi ẩm, thường xuất hiện khi bóc giấy dán tường.

Máy hút bụi khô và ướt thậm chí còn hữu ích cho các dự án cải tạo nhỏ, giúp bạn tránh được chi phí dọn dẹp cơ bản sau khi công việc cải tạo hoàn thành. Bụi có thể được ngăn chặn nhờ vào bộ phụ kiện đa dạng của thiết bị. Đối với một số dự án, như lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mới trên trần nhà, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc che phủ đồ đạc và dọn dẹp so với việc thực hiện chính dự án DIY. A Bộ thu bụi khoan có thể giúp! Phụ kiện được kết nối đơn giản với ống hút. Để thu gom bụi khoan, phụ kiện được đặt tại vị trí mong muốn trên tường hoặc trần nhà và bật máy hút bụi. Bộ thu bụi khoan sẽ được gắn chặt vào vị trí mà nó được đặt. Bây giờ bạn có thể khoan mà không cần lo lắng về bụi hoặc cặn bẩn vì bụi khoan sẽ được hút ngay lập tức bởi máy hút bụi khô và ướt. Mẹo: Tốt nhất là để máy hút bụi chạy trong một thời gian sau khi khoan. Điều này ngăn không cho bụi khoan thừa rơi xuống sàn. Máy hút bụi khô và ướt có chức năng làm sạch bộ lọc phù hợp để hút lượng lớn hạt bụi (ví dụ: rác thải xây dựng) mà không cần sử dụng túi lọc. Điều này cho phép bộ lọc gấp nếp phẳng bẩn được làm sạch chỉ bằng một nút bấm và hiệu suất hút được cải thiện trở lại.