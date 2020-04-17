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    Kärcher vacuum nozzle attachment with a yellow button, angled design, and black finish.

    Phụ kiện hút bụi mũi khoan

    Mã đơn hàng: 2.863-234.0

    Phụ kiện dành cho máy hút bụi khô và ướt WD 2-6 giúp khoan lỗ an toàn và không để lại bụi trên bề mặt tường và trần. Bụi khoan được hút trực tiếp từ lỗ khoan.