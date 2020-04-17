Phụ kiện hút bụi mũi khoan

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-234.0Phụ kiện dành cho máy hút bụi khô và ướt WD 2-6 giúp khoan lỗ an toàn và không để lại bụi trên bề mặt tường và trần. Bụi khoan được hút trực tiếp từ lỗ khoan.
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.185
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.283
Kích thước (D x R x C) (mm)
207 x 106 x 117
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