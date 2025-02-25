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Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher đảm bảo sự sạch sẽ cho toàn bộ ngôi nhà và gia đình bạn có thể yên tâm về một sự làm sạch sâu mà hoàn toàn không cần hóa chất. Nhờ hiệu suất làm sạch vượt trội, hơi nước loại bỏ tới 99,999%* tất cả các loại virus có màng bao, cũng như 99,99%** tất cả các loại vi khuẩn thông thường trong nhà, đảm bảo môi trường sống vệ sinh và lành mạnh. Cho dù trong nhà bếp, phòng tắm, trên sàn nhà hay thậm chí là để ủi quần áo, Kärcher thực sự phát huy tối đa hiệu quả và mang lại kết quả tốt nhất. Khám phá toàn bộ các ứng dụng của máy.
Một phương pháp đơn giản và hiệu quả để tiêu diệt vi khuẩn và virus có màng bao: đó là hơi nước. Lượng hơi nước mạnh mẽ, nhiệt độ hơi nước cao, vòi phun mạnh mẽ và khăn lau được làm nóng đảm bảo rằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher có thể loại bỏ tới 99,999%* virus có màng bao, chẳng hạn như virus cúm, cũng như 99,99%** vi khuẩn thông thường trong gia đình trên các bề mặt cứng, đồ đạc, phụ kiện, gạch, gương và nhiều hơn nữa.
Rệp giường thường hay ẩn náu gần giường và làm tổ trong các kẽ hở, vết nứt, khoảng trống và phía sau chân tường hoặc đầu giường. Trứng của chúng ở đó rất dễ tiếp cận và tiêu diệt bằng hơi nước nóng. Điều quan trọng là phải di chuyển vòi phun từ từ trên khu vực cần làm sạch, ở khoảng cách tối đa 5 cm. Như vậy, hơi nước sẽ có đủ thời gian để làm nóng bề mặt và thấm vào các lớp bên trong. Làm từ trên xuống dưới: Trước tiên, hãy làm sạch rèm cửa hoặc mành cửa bằng hơi nước, sau đó đến các vật dụng nằm thấp hơn như khung giường hoặc chân tường. Chỉ nên xử lý bề mặt của đồ nội thất bọc vải và nệm nếu cần thiết để hơi ẩm còn sót lại cũng có thể khô hoàn toàn. Nên tránh sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước trên các vật liệu nhạy cảm với nhiệt.
Phụ kiện ủi quần áo bằng hơi nước mới này mang đến giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để loại bỏ nếp nhăn trên quần áo. Tương thích với tất cả các máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher có thể lắp đặt phụ kiện.
Thậm chí còn loại bỏ được cả những vết bẩn cứng đầu nhờ chức năng VapoHydro cải tiến (kích hoạt bằng nước nóng). Chức năng điều chỉnh lưu lượng hơi nước nhiều cấp cũng cho phép lựa chọn cài đặt tối ưu cho từng bề mặt và mức độ bẩn.
Cũng có phiên bản "Bàn ủi" kèm bàn ủi hơi nước.
Với bình chứa nước có thể tháo rời để dễ dàng đổ đầy và đầu hút sàn EasyFix cho hiệu suất làm sạch tối đa và thay khăn lau đơn giản, không cần tiếp xúc.
Cũng có phiên bản "Bàn ủi" kèm bàn ủi hơi nước.
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 4 Deluxe, với vòng đèn LED chiếu sáng và ngăn chứa phụ kiện hoàn hảo, làm sạch xe một cách thoải mái và không bị gián đoạn nhờ bình chứa nước có thể tháo rời và luôn được đổ đầy lại.
Với thời gian làm nóng chỉ 30 giây, ngay lập tức sẵn sàng để sử dụng và có thể được châm nước lại liên tục. Hệ thống tẩy cặn cải tiến giúp tiết kiệm việc tẩy cặn thủ công.
Với khả năng kiểm soát luồng hơi nước 3 cấp độ cho các loại thảm trải sàn khác nhau và thanh trượt thảm để làm thảm trông như mới. Máy làm sạch bằng hơi nước dạng đứng cao cấp có bình chứa nước có thể tháo rời, có thể đổ đầy nước bất cứ lúc nào để làm sạch không ngừng. Công nghệ tẩy cặn loại bỏ nhu cầu tẩy cặn bổ sung.
Làm nóng chỉ trong 30 giây: Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 Deluxe, với vòng đèn LED chiếu sáng và ngăn chứa phụ kiện hoàn hảo, làm sạch không gián đoạn nhờ bình chứa nước có thể châm nước liên tục.
Giải pháp cơ bản hoàn hảo cho thế giới làm sạch bằng hơi nước với đầy đủ các chức năng thiết yếu. Các phụ kiện đa chức năng có thể được cất giữ trực tiếp trên thiết bị.
Bộ điều khiển luồng hơi 2 cấp độ có thể sử dụng để làm sạch cả sàn cứng và sàn gỗ kín. Đổ đầy nước sạch vào bình và 30 giây sau, nó sẵn sàng hoạt động. Công nghệ tẩy cặn, kết hợp với hộp tẩy cặn có thể thay thế, giúp việc bảo trì trở nên đơn giản bằng cách loại bỏ nhu cầu tẩy cặn bổ sung.
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 Deluxe nhỏ gọn với vòng đèn LED hiển thị chế độ hoạt động. Lý tưởng cho mọi bề mặt cứng trong nhà.
Nhỏ gọn, tiện dụng và hoàn hảo cho việc sử dụng không thường xuyên. Nhờ kích thước nhỏ gọn, máy có thể được cất giữ trực tiếp tại nơi sử dụng (ví dụ: nhà bếp, phòng tắm). Mặc dù kích thước tiện lợi, SC 1 vẫn loại bỏ tới 99,999% vi rút corona*, cũng như 99,99% vi khuẩn thông thường trong nhà.**
Nhỏ gọn, hẹp, nhẹ và sẵn sàng hoạt động nhanh chóng. Máy làm sạch bằng hơi nước cơ bản này làm nóng chỉ trong 30 giây, và bình chứa nước sạch có thể tháo rời bất cứ lúc nào để châm đầy lại. Thiết bị cũng có hộp lọc tẩy cặn để đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Thêm vào đó, việc đặt và cất máy làm sạch bằng hơi nước rất dễ dàng bởi vì nó chỉ cần tự đứng thẳng.
Sàn nhà có thể là nơi trú ngụ lý tưởng. Không chỉ để trẻ sơ sinh bò, trẻ em chơi đùa và thú cưng, mà không may thay, còn là nơi trú ngụ của vi khuẩn, virus và bụi bẩn. Máy làm sạch bằng hơi nước là giải pháp hoàn hảo để chống lại những vấn đề này. Trên các bề mặt cứng như đá, gạch, PVC, ván ép hoặc sàn gỗ đã được phủ lớp bảo vệ, máy đảm bảo sạch sẽ một cách đáng tin cậy mà không để lại cặn hóa chất. Các thanh của đầu hút sàn EasyFix đảm bảo hơi nước bám trực tiếp trên sàn trong thời gian dài để đạt hiệu quả tối đa. Kết quả: lên đến 99,999%* virus có màng bao, cũng như 99,99%** vi khuẩn thông thường trong nhà được loại bỏ. Điều này làm cho máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher vệ sinh hơn đáng kể so với các loại chổi lau nhà thông thường.*** Nhờ có đầu trượt thảm, thảm cũng có thể được làm mới với máy làm sạch bằng hơi nước.
Khớp nối linh hoạt
Đầu hút sàn phẳng EasyFix với khớp nối linh hoạt. Giúp việc làm sạch hiệu quả và tiện lợi hơn với khả năng tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất ở mọi độ cao.
Công nghệ lamella hiệu quả
Nhờ công nghệ lamella hiệu quả, máy mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu trên nhiều loại sàn cứng khác nhau trong nhà.
Quai tháo bằng chân
Sau khi làm sạch, có thể tháo khăn lau sàn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn: Chỉ cần dẫm lên dây đeo chân và kéo đầu hút sàn lên trên.
Vải đa năng
Khăn lau đa năng thấm hút tốt và bền bỉ, cho hiệu quả làm sạch tốt nhất.
Hệ thống khóa dán
Không cần tiếp xúc nhờ hệ thống móc và vòng thoải mái. Đơn giản chỉ cần gắn miếng vải vào vòi hút sàn bằng cách ấn vào nó.
Tuỳ chọn: Phụ kiện làm sạch thảm
Một phụ kiện tùy chọn cho đầu hút sàn EasyFix là bộ làm sạch thảm tiện dụng, cho phép bạn dễ dàng đẩy đầu hút sàn vào bộ làm sạch thảm. Bằng cách này, việc làm mới thảm có thể được thực hiện một cách thoải mái (tùy thuộc vào biến thể có trong bộ phụ kiện hoặc có thể mua riêng).
Cho dù đó là đồ đạc và phụ kiện, gạch ốp tường, bề mặt kính hoặc nhựa, máy hút mùi, bếp nấu hay bồn rửa: máy làm sạch bằng hơi nước giúp nhà bếp sạch sẽ hợp vệ sinh mà không cần tốn nhiều công sức và không có dư lượng hóa chất.
Khi làm sạch các bề mặt sàn cứng như đá, gạch, PVC, sàn gỗ công nghiệp hoặc sàn gỗ đã được phủ lớp bảo vệ, máy làm sạch bằng hơi nước đảm bảo độ sạch sẽ tối đa mà không để lại bất kỳ cặn hóa chất nào.
Ngoài ra khi làm sạch các bề mặt gạch ốp tường, kính và gương, cửa sổ, đồ đạc và phụ kiện, buồng tắm vòi sen, các kẽ hở và mối nối hoặc các vết nứt, máy làm sạch bằng hơi nước thực hiện hoàn hảo công việc và đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối.
Bàn ủi Kärcher SI 4 EasyFix với bàn ủi hơi nước chất lượng cao và bàn là giúp tiết kiệm đến 50% thời gian ủi mà vẫn đạt hiệu quả 100% và cho phép quần áo khô ngay lập tức.
Hàng loạt phụ kiện đa dạng dành cho máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher đảm bảo phạm vi ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ ngôi nhà.
* Bằng cách làm sạch cục bộ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, tức là phun hơi nước trong 30 giây ở chế độ hơi nước tối đa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cần làm sạch, 99,999% virus có màng bao như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên hầu hết các bề mặt cứng, nhẵn trong nhà (mầm bệnh thử nghiệm: virus đậu mùa Ankara biến đổi).
** Khi làm sạch ở tốc độ 30 cm/giây và áp suất hơi nước tối đa, 99,99% tất cả các loại vi khuẩn thông thường trong gia đình trên các bề mặt cứng, nhẵn (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae) sẽ bị tiêu diệt khi tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cần làm sạch.
*** Việc làm sạch kỹ lưỡng bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher mang lại hiệu quả làm sạch tốt hơn so với việc lau chùi thủ công bằng giẻ lau và chất tẩy rửa. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn hiệu suất quốc tế.