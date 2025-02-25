Sàn nhà có thể là nơi trú ngụ lý tưởng. Không chỉ để trẻ sơ sinh bò, trẻ em chơi đùa và thú cưng, mà không may thay, còn là nơi trú ngụ của vi khuẩn, virus và bụi bẩn. Máy làm sạch bằng hơi nước là giải pháp hoàn hảo để chống lại những vấn đề này. Trên các bề mặt cứng như đá, gạch, PVC, ván ép hoặc sàn gỗ đã được phủ lớp bảo vệ, máy đảm bảo sạch sẽ một cách đáng tin cậy mà không để lại cặn hóa chất. Các thanh của đầu hút sàn EasyFix đảm bảo hơi nước bám trực tiếp trên sàn trong thời gian dài để đạt hiệu quả tối đa. Kết quả: lên đến 99,999%* virus có màng bao, cũng như 99,99%** vi khuẩn thông thường trong nhà được loại bỏ. Điều này làm cho máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher vệ sinh hơn đáng kể so với các loại chổi lau nhà thông thường.*** Nhờ có đầu trượt thảm, thảm cũng có thể được làm mới với máy làm sạch bằng hơi nước.