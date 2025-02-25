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Robot hút bụi và lau nhà của chúng tôi có hình tròn, phẳng và di chuyển êm ái trong không gian sống. Với tính quyết tâm và khả năng tránh chướng ngại vật, robot luôn tuân theo lộ trình di chuyển đã được thiết lập. Người dùng không còn phải lo lắng về công việc lau dọn sàn nhà tẻ nhạt nữa, vì robot hút bụi và lau nhà của Kärcher sẽ đảm nhiệm việc đó. Sàn cứng và thảm trải sàn ngắn đều được làm sạch tự động. Robot lau nhà của chúng tôi cung cấp khả năng làm sạch ướt kỹ lưỡng, đặc biệt là đối với sàn cứng, trong khi kết hợp với chức năng hút bụi, đặc biệt phù hợp với những hộ gia đình có nhiều thảm vì nó có thể vừa hút bụi vừa lau nhà.
Love is in the air. So why waste any more time thinking about floor cleaning? Because the RCF 3 can do this for you: autonomous mopping of hard floors with passion. It outperforms other robots thanks to its Kärcher roller technology and continuous fresh water supply. The RCF 3 keeps all hard floors spotlessly clean. So you have more time for the nicer things in life.
Do animals have to stay outside? Certainly not at your house. Because your RCF 3 effortlessly removes every paw print. Thanks to the unique roller technology, the robotic mop picks up both damp and dry dirt with its rotating roller, which is constantly moistened with fresh water. Sounds wild. But it really works.
How much actually ends up on the floor instead of in children's mouths every day? Quite a lot. But why worry about it when the RCF 3 can handle it? Welcome to stress-free cleanliness! With its innovative roller technology and constant supply of fresh water, the RCF 3 robot mop effortlessly removes almost any type of dirt – and never gets tired of cleaning up after the little ones.
Robot hút bụi và lau nhà Kärcher mang đến nhiều chức năng và tùy chọn cấu hình đồng thời rất dễ sử dụng. Sự kết hợp giữa robot, điện toán đám mây và điều khiển qua ứng dụng điện thoại thông minh tạo nên nền tảng hoàn hảo cho kết quả làm sạch tốt nhất. Sử dụng chức năng hẹn giờ và cấu hình các chương trình làm sạch phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Và nếu có bản cập nhật bảo mật hoặc chức năng mới cho robot, bạn sẽ được thông báo tự động qua ứng dụng. Khám phá các giải pháp làm sạch tự động của chúng tôi cho công việc nhà hàng ngày và dành thời gian cho những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
Chỉ cần khởi động robot hút bụi và lau nhà cao cấp của chúng tôi khi bạn đang ở ngoài thông qua ứng dụng di động và trở về nhà với một ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm. Dòng robot của chúng tôi mang lại hiệu suất vượt trội và công nghệ tiên tiến. Sử dụng công nghệ điều hướng laser LiDAR hiện đại, robot của chúng tôi trước tiên sẽ tạo ra bản đồ mặt bằng nhà bạn. Nhờ các cảm biến chính xác, chúng luôn biết chính xác vị trí của mình, cách di chuyển xung quanh các vật thể trong phòng và hướng rẽ để tránh cầu thang trong các lần làm sạch tiếp theo. Dòng RCV của chúng tôi thực hiện cả việc hút bụi và lau nhà, cung cấp giải pháp làm sạch toàn diện. Thảm được làm sạch kỹ lưỡng ở chế độ hút, trong khi robot khéo léo tránh thảm ở chế độ lau. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển RCF 3 đặc biệt dành cho sàn cứng. Nó cho phép làm sạch ướt kỹ lưỡng với phương pháp làm sạch bằng con lăn độc đáo. Chức năng lập bản đồ trực tiếp thông minh cho phép bạn theo dõi tiến độ làm sạch. Bạn có thể tin tưởng vào hiệu suất làm sạch hàng đầu và các chức năng tiên tiến của robot chúng tôi để làm cho cuộc sống hàng ngày của bạn dễ dàng hơn. Hãy để sàn nhà của bạn được hút bụi và lau chùi cẩn thận trong khi bạn làm những việc khác.
Robot hút bụi và lau nhà Kärcher thực sự là những sản phẩm đa năng. Cho dù đó là việc làm sạch khô đơn giản với quạt hút và bàn chải, sự kết hợp giữa làm sạch khô và chức năng lau ướt bổ sung với khăn lau sợi nhỏ và bình chứa nước sạch, hay việc làm sạch ướt hoàn toàn, tất cả đều có thể với công nghệ con lăn tiên tiến của Kärcher RCF 3. Và nhờ tính năng điều khiển qua ứng dụng tiện lợi, mọi thứ luôn nằm trong tầm tay. Các cài đặt làm sạch, chẳng hạn như lực hút hoặc lượng nước khi lau, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng nhu cầu. Các khu vực bẩn nhiều hơn có thể được lau nhiều lần để làm sạch kỹ lưỡng hơn.
Khám phá công nghệ con lăn Kärcher tiên tiến và đã được chứng minh của các dòng máy lau sàn cứng hiệu quả cao của chúng tôi, nay cũng được tích hợp trong máy lau nhà robot tự hành RCF 3 cải tiến, mang lại hiệu suất làm sạch vượt trội trên nhiều loại sàn cứng. Trong quá trình làm sạch, con lăn được liên tục làm ẩm bằng nước sạch và chất tẩy rửa. Nhờ hệ thống hai bình chứa, nước bẩn và các hạt bụi bẩn được vận chuyển một cách đáng tin cậy đến bình chứa nước bẩn. Con lăn quay liên tục giúp loại bỏ nước bẩn và các hạt bụi bẩn, giữ cho con lăn luôn sạch sẽ trong thời gian dài (bụi bẩn không tích tụ trong con lăn), cho phép làm sạch nhanh chóng và hợp vệ sinh ngay cả trên các bề mặt lớn mà không làm bụi bẩn lan rộng thêm.
Với con lăn làm sạch, RCF 3 đảm bảo hiệu quả lau nhà rất triệt để và cực kỳ tiện lợi. Hãy quên đi việc chà rửa tốn thời gian, robot sẽ tự động làm mọi thứ. Một điểm cộng khác là RCF 3 cũng hút được bụi bẩn khô nhẹ trong quá trình lau ướt. Với việc sử dụng RCF 3 thường xuyên và mức độ bẩn thông thường trong nhà, thậm chí bạn không cần phải lấy máy hút bụi ra khỏi tủ. Và sau khi hoàn thành công việc, việc vệ sinh thiết bị cũng rất dễ dàng: tất cả các bộ phận có thể tháo rời đều có thể được rửa sạch dưới vòi nước, và con lăn có thể được giặt trong máy giặt ở nhiệt độ 60°C.
Robot hút bụi có chức năng lau ướt hay robot lau nhà có chức năng hút bụi khô? RCV hay RCF? Dưới đây là tổng quan về sự khác biệt giữa hai hệ thống làm sạch bằng robot này.
Tổng quan
Hút bụi/dọn dẹp bụi khô
Lau sàn
Tổng quan
Hút bụi/dọn dẹp bụi khô
Lau sàn
Hãy dành thời gian cho những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, trong khi robot của chúng tôi lo việc hút bụi và lau nhà. Mẫu máy cơ bản dòng phổ thông của chúng tôi, RCV 3 có hệ thống và hoàn toàn đáng tin cậy làm sạch tất cả các loại sàn cứng và thảm trải sàn thông thường trong nhà, ngay cả khi bạn không ở nhà. Sử dụng ứng dụng, bạn có thể điều chỉnh việc dọn dẹp cho phù hợp với nhu cầu cụ thể và ngôi nhà của mình. Bạn quyết định khu vực nào được làm sạch khi nào. Thiết lập các chương trình làm sạch cụ thể cho từng phòng. Xác định các khu vực cấm, nếu có những khu vực nhất định mà robot hút bụi không nên vào. Hoặc sử dụng chức năng làm sạch điểm để hướng robot đến những điểm cần được chú ý đặc biệt. Tất cả các phòng đều được lập bản đồ với hệ thống định vị LiDAR chính xác và các cảm biến siêu nhạy phát hiện bậc thang và độ cao lớn để đảm bảo an toàn trong quá trình làm sạch.
Thông số kĩ thuật
Với khả năng điều hướng LiDAR nhanh và mạnh mẽ, robot sẽ quét các căn phòng, cung cấp cho nó bản đồ tốt nhất để di chuyển an toàn trong phòng ngay cả trong bóng tối.
Giao tiếp là chìa khóa. Đó là lý do tại sao robot cung cấp thông tin quan trọng thông qua giọng nói ngoài các tín hiệu âm thanh.
Sau khi hút bụi, bụi bẩn khô sẽ được giữ lại trong hộp chứa. Bên trong một ngăn riêng của hộp chứa đó, cũng có một bình chứa nước sạch để làm ướt khăn lau. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để dễ dàng thiết lập lượng nước cần dùng khi lau chùi. Nếu bạn chỉ muốn thiết bị hút bụi, vì hiện tại không cần lau nhà, bạn cũng có thể thay hoàn toàn hộp chứa rác và lắp hộp chứa rác khô chuyên dụng, có dung tích lớn hơn so với hộp chứa 2 trong 1.
Với ứng dụng này, bạn có thể điều khiển robot của mình mọi lúc mọi nơi, nhận thông báo trạng thái và xem tiến độ dọn dẹp. Nhờ bản đồ chi tiết các phòng, bạn có thể xác định chính xác khu vực nào cần dọn dẹp và khu vực nào không.
Bật hoặc tắt robot trực tiếp trên thiết bị và gửi nó trở lại trạm. Đèn LED hiển thị trạng thái của thiết bị giúp bạn dễ dàng quan sát.
Cảm biến hồng ngoại đảm bảo robot luôn quay trở lại trạm sạc.
Để lau các khu vực cụ thể, sản phẩm này được trang bị một tấm lau có khăn lau microfiber, được làm ướt bằng nước sạch từ bình chứa riêng của nó.
Sự kết hợp giữa bàn chải xoay và chức năng hút giúp loại bỏ cả bụi bẩn thô lẫn bụi mịn, mang lại hiệu quả làm sạch tuyệt vời.
Cảm biến chống rơi giúp RCV 3 tránh bị rơi xuống cầu thang hoặc các vật cản khác một cách đáng tin cậy. Các cảm biến này quét sàn nhà. Nếu phát hiện vật cản lớn, bộ điều khiển sẽ nhận được tín hiệu kích hoạt robot quay đầu.
Chổi bên quét bụi bẩn từ dọc các cạnh vào giữa phía trước chổi chính, giúp quét chính xác vào thùng chứa rác. Nhờ vậy, các cạnh luôn được làm sạch kỹ lưỡng.
Nếu bạn muốn đảm bảo giày dép và dây cáp vương vãi không trở thành thức ăn cho robot hút bụi, hãy sử dụng trí tuệ nhân tạo của RCV 5. Mẫu máy cao cấp này mang đến cho bạn khả năng làm sạch sàn nhà toàn diện một cách dễ dàng. Bên cạnh hệ thống điều hướng LiDAR, robot hút bụi và lau nhà này còn có hệ thống laser kép và camera để đảm bảo phát hiện và điều hướng mọi chướng ngại vật một cách đáng tin cậy. Độ ồn khi hoạt động thấp cũng khiến RCV 5 trở thành một người bạn đồng hành thực sự chu đáo trong nhà. Robot có thể hút bụi hoặc lau sàn cứng, tùy thuộc vào chương trình đã chọn. Để làm sạch thảm kỹ lưỡng, còn có chức năng Auto Boost giúp tăng thêm sức mạnh để loại bỏ bụi bẩn trên các loại vải. Khi ở chế độ lau nhà, robot sẽ không di chuyển trên thảm. Việc điều khiển RCV 5 cũng rất đơn giản nhờ ứng dụng đi kèm.
Thông số kĩ thuật:
Để làm ướt khăn lau. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để dễ dàng thiết lập lượng nước cần dùng khi lau chùi.
Với ứng dụng này, bạn có thể điều khiển robot mọi lúc mọi nơi, nhận thông báo trạng thái và xem tiến độ dọn dẹp. Nhờ bản đồ chi tiết các phòng, bạn có thể xác định chính xác khu vực nào cần dọn dẹp và khu vực nào không.
Sau khi hút bụi, bụi bẩn khô sẽ được giữ lại trong hộp chứa.
Với khả năng điều hướng LiDAR nhanh và mạnh mẽ, robot quét các căn phòng, cung cấp cho nó bản đồ tốt nhất để di chuyển an toàn trong phòng ngay cả trong bóng tối.
Bật hoặc tắt robot trực tiếp trên thiết bị và gửi nó trở lại trạm. Đèn LED hiển thị trạng thái của thiết bị giúp bạn dễ dàng quan sát.
Giao tiếp là chìa khóa. Đó là lý do tại sao robot cung cấp thông tin quan trọng thông qua giọng nói ngoài các tín hiệu âm thanh.
Hệ thống laser kép kết hợp với camera để phát hiện và tránh vật cản. Robot nhận diện các chướng ngại vật nhỏ và tự động di chuyển vòng qua chúng.
Để lau các khu vực cụ thể, sản phẩm này được trang bị một tấm lau có khăn lau microfiber, được làm ướt bằng nước sạch từ bình chứa riêng của nó.
Sự kết hợp giữa bàn chải xoay và chức năng hút giúp loại bỏ cả bụi bẩn thô lẫn bụi mịn, mang lại hiệu quả làm sạch tuyệt vời.
Chổi bên quét bụi bẩn từ dọc các cạnh vào giữa phía trước chổi chính, giúp quét chính xác vào thùng chứa rác. Nhờ vậy, các cạnh luôn được làm sạch kỹ lưỡng.
Robot hút bụi RCV 5 tự động phát hiện bề mặt trải thảm bằng cảm biến siêu âm. Chức năng Auto Boost sẽ tăng lực hút trên bề mặt trải thảm khi cần thiết để đạt hiệu quả làm sạch tốt hơn. Nếu chế độ lau nhà được kích hoạt, robot sẽ tránh các bề mặt trải thảm đã được phát hiện và di chuyển vòng qua chúng.
Cảm biến chống rơi giúp RCV 5 tránh bị rơi xuống cầu thang hoặc các vật cản khác một cách đáng tin cậy. Các cảm biến này quét sàn nhà, nếu phát hiện vật cản lớn, bộ điều khiển sẽ nhận được tín hiệu kích hoạt robot quay đầu.
Khám phá robot lau nhà RCF 3 tiên tiến của chúng tôi để làm sạch sàn nhà dễ dàng. Với công nghệ con lăn FC đã được chứng minh, robot loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và tự động di chuyển xung quanh thảm. Hai bình chứa đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục và thu gom nước bẩn hiệu quả. Điều khiển robot thuận tiện thông qua ứng dụng hoặc chỉ bằng một nút bấm. Các chế độ làm sạch có thể tùy chỉnh linh hoạt mang đến cho bạn nhiều ứng dụng khác nhau. RCF 3 là trợ thủ đáng tin cậy của bạn với các mẹo hữu ích bằng giọng nói và ứng dụng. Khám phá tương lai của việc lau nhà với robot lau nhà RCF 3!
Thông số kĩ thuật:
Với khả năng điều hướng LiDAR nhanh và mạnh mẽ, robot quét các phòng để thu được bản đồ giúp tối ưu hóa việc điều hướng, ngay cả trong bóng tối.
Bật hoặc tắt robot trực tiếp trên thiết bị và gửi nó trở lại trạm. Đèn LED hiển thị trạng thái thiết bị một cách nhanh chóng và cho biết liệu cần bổ sung nước sạch hay đổ bỏ nước bẩn.
Với ứng dụng này, bạn có thể điều khiển robot của mình từ bất cứ đâu, nhận thông báo trạng thái và xem tiến độ dọn dẹp. Bản đồ chi tiết các phòng giúp bạn xác định chính xác khu vực nào cần và không cần được làm sạch. Ngoài ra, bạn còn có các tùy chọn cấu hình riêng biệt, chẳng hạn như chế độ làm sạch mà robot nên sử dụng.
Giao tiếp là chìa khóa. Đó là lý do tại sao robot cung cấp thông tin quan trọng thông qua giọng nói ngoài các tín hiệu âm thanh.
Bộ phận làm sạch và con lăn có thể tháo rời. Mọi thứ có thể được rửa sạch hợp vệ sinh dưới vòi nước để không còn cặn bẩn nào sót lại trong thiết bị.
Bình chứa nước sạch có thể tháo rời và dễ dàng đổ đầy nước dưới vòi.
Bình chứa nước bẩn có thể tháo rời riêng biệt và dễ dàng vệ sinh dưới vòi nước.
Con lăn microfiber dùng để lau ướt kỹ lưỡng mọi loại sàn cứng. Bụi bẩn nhẹ, khô sẽ được loại bỏ khi lau. Có thể giặt máy ở 60°C.
Các cảm biến chống rơi giúp ngăn RCF 3 rơi một cách đáng tin cậy, ví dụ như trên cầu thang hoặc gờ tường. Các cảm biến quét sàn nhà. Nếu phát hiện độ cao lớn, cơ cấu lái sẽ nhận được tín hiệu khiến robot quay đầu.
Robot RCF 3 sử dụng cảm biến siêu âm để tự động phát hiện các khu vực trải thảm và vẽ chúng lên bản đồ trong ứng dụng. Trong quá trình làm sạch, robot sử dụng chiến lược lái thông minh để di chuyển xung quanh thảm sao cho chúng không bị ướt.
Ứng dụng Kärcher Home Robots cho phép bạn truy cập tất cả các chức năng quan trọng của robot hút bụi và lau sàn. Chế độ tự động dọn dẹp mang đến nhiều tính năng mới, chẳng hạn như thiết lập thời gian dọn dẹp và tạo bản đồ dọn dẹp bất kể bạn đang ở đâu. Nếu bạn đang ở ngoài và muốn bắt đầu dọn dẹp trước khi về nhà, bạn hoàn toàn có thể! Chỉ cần kích hoạt robot từ ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể mong chờ trở về một ngôi nhà sạch sẽ. Ứng dụng Kärcher Home Robots có sẵn miễn phí trên Apple Store hoặc Google Play Store. Chỉ cần tải xuống và bắt đầu dọn dẹp tự động đầu tiên ngay lập tức.
Tất cả quá trình truyền dữ liệu giữa ứng dụng Home Robots trên điện thoại của bạn và robot hút bụi/lau sàn đều diễn ra thông qua điện toán đám mây, sử dụng các máy chủ đặt tại Đức. Là một nhà sản xuất có trụ sở tại Đức, Kärcher rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu và hết sức cẩn thận để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành về vấn đề này. Các bản cập nhật phần mềm và bảo mật thường xuyên được cung cấp để đảm bảo ứng dụng của bạn luôn được cập nhật và dữ liệu của bạn luôn được bảo mật.
Robot hút bụi và lau sàn của Kärcher tự động và có hệ thống. Bạn có thể thiết lập "vùng cấm" thông qua ứng dụng để đảm bảo robot không làm sạch các khu vực cụ thể, hoặc chỉ hút bụi mà không lau. Và nếu bạn muốn robot bỏ qua toàn bộ phòng, bạn có thể thiết lập "tường ảo" để ngăn nó đi qua những phòng này. Tất cả những điều này đều dễ dàng và trực quan để thiết lập bằng ứng dụng.
Ứng dụng Home Robots của chúng tôi cung cấp nhiều chức năng hơn chương trình làm sạch tự động cơ bản. Hút bụi, lau nhà hoặc kết hợp cả hai chương trình làm sạch. Với ứng dụng, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn, cho phép bạn dễ dàng thiết lập chế độ làm sạch cho từng phòng hoặc khu vực cụ thể. Bạn cũng có thể cấu hình nhiều thông số theo yêu cầu cá nhân, từ lực hút khi hút bụi đến lưu lượng nước khi lau nhà.
Với chức năng hẹn giờ trên ứng dụng Home Robot, bạn có thể tạo lịch trình dọn dẹp riêng cho robot hút bụi và lau sàn Kärcher của mình. Điều này cho phép bạn chỉ định không chỉ ngày và giờ bạn muốn robot hoạt động, mà còn cả khu vực nào robot nên làm sạch với chương trình làm sạch nào trong khoảng thời gian đó. Vì tất cả các phòng đều được lập bản đồ, bạn có thể điều chỉnh cài đặt làm sạch cho từng phòng riêng biệt.
Có hai giải pháp linh hoạt cho các sự cố tràn đổ nhỏ bất ngờ. Đối với vết bẩn tại một điểm cụ thể, bạn có thể sử dụng ứng dụng để thiết lập vị trí cụ thể để làm sạch cục bộ. Và đối với các khu vực bị bẩn lớn hơn, bạn thậm chí có thể sử dụng ứng dụng để thiết lập kích thước bề mặt cần làm sạch để làm sạch nhanh chóng nhưng hiệu quả.
Nhiều chức năng có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa riêng lẻ trong ứng dụng: ví dụ, tính năng phát hiện và tránh thảm trên RCF 3 hoặc các chức năng AI trên RCV 5. Trên RCV 5, tính năng Auto Boost có thể được vô hiệu hóa trên thảm để tiếp tục làm sạch với lực hút thấp khi bụi bẩn không quá nhiều. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian làm sạch trước khi robot phải quay trở lại trạm sạc.
Nhu cầu sử dụng robot hút bụi và lau nhà khác nhau tùy thuộc vào từng hộ gia đình, phụ thuộc vào các yếu tố như diện tích cần làm sạch, mức độ bẩn và tần suất sử dụng. Do đó, tốc độ hao mòn của các phụ kiện cũng khác nhau. Ứng dụng Home Robots sẽ cho bạn biết khi nào cần thay thế từng phụ kiện, dựa trên thời gian sử dụng tối ưu của mỗi phụ kiện. Điều này đảm bảo robot luôn được trang bị đầy đủ để hoạt động tốt nhất và mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo.
Mỗi chu trình dọn dẹp đều được ghi lại theo thời gian thực trong ứng dụng Home Robots và được lưu lại. Điều này cung cấp những thông tin thú vị về hoạt động của robot dọn dẹp nhà bạn. Thiết bị đã ở phòng nào, quãng đường đã đi được bao nhiêu và diện tích sàn đã được hút bụi hoặc lau chùi là bao nhiêu? Bằng cách này, bạn có thể theo dõi sát sao hoạt động của robot hút bụi và lau nhà, ngay cả khi bạn không ở nhà.
Ứng dụng Home Robots cho phép bạn truy cập tất cả các chức năng quan trọng của robot. Bao gồm nhiều chức năng bổ sung có thể hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, ứng dụng có thể được sử dụng như một điều khiển từ xa cho robot của bạn, chẳng hạn như khi bạn cần điều khiển nó đến một vị trí khó khăn. Bạn thậm chí có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để thiết lập ngôn ngữ và âm lượng của giọng nói hoặc cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.