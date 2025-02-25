Chỉ cần khởi động robot hút bụi và lau nhà cao cấp của chúng tôi khi bạn đang ở ngoài thông qua ứng dụng di động và trở về nhà với một ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm. Dòng robot của chúng tôi mang lại hiệu suất vượt trội và công nghệ tiên tiến. Sử dụng công nghệ điều hướng laser LiDAR hiện đại, robot của chúng tôi trước tiên sẽ tạo ra bản đồ mặt bằng nhà bạn. Nhờ các cảm biến chính xác, chúng luôn biết chính xác vị trí của mình, cách di chuyển xung quanh các vật thể trong phòng và hướng rẽ để tránh cầu thang trong các lần làm sạch tiếp theo. Dòng RCV của chúng tôi thực hiện cả việc hút bụi và lau nhà, cung cấp giải pháp làm sạch toàn diện. Thảm được làm sạch kỹ lưỡng ở chế độ hút, trong khi robot khéo léo tránh thảm ở chế độ lau. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển RCF 3 đặc biệt dành cho sàn cứng. Nó cho phép làm sạch ướt kỹ lưỡng với phương pháp làm sạch bằng con lăn độc đáo. Chức năng lập bản đồ trực tiếp thông minh cho phép bạn theo dõi tiến độ làm sạch. Bạn có thể tin tưởng vào hiệu suất làm sạch hàng đầu và các chức năng tiên tiến của robot chúng tôi để làm cho cuộc sống hàng ngày của bạn dễ dàng hơn. Hãy để sàn nhà của bạn được hút bụi và lau chùi cẩn thận trong khi bạn làm những việc khác.