Có rất nhiều việc phải làm để chăm sóc cho khuôn viên quanh nhà. Vào mùa xuân, đã đến lúc dọn sạch những dấu vết của mùa mưa rét bám trên sân hiên, lối xe chạy và các lối đi trong vườn. Khi hè sang, cây cối cần được tưới nước, thảm cỏ phải được cắt tỉa thường xuyên, các bờ dậu, cây cối và bụi rậm cũng cần được cắt tỉa gọn gàng. Đến mùa thu, khu vườn phải được chuẩn bị sẵn sàng để đón mùa đông tới: quét dọn lá rụng và cất gọn bàn ghế sân vườn. Bên cạnh đó, các phương tiện đi lại của gia đình cũng cần được bảo dưỡng định kỳ – dù đó là xe đạp, xe máy, ô tô hay xe cắm trại (caravan).

Công việc chăm sóc nhà cửa sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với những bí quyết thực tế sau đây.