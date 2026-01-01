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    Mẹo vệ sinh và bảo dưỡng cho gia đình và sân vườn

    Mỗi tuần, người dân trên toàn thế giới dành trung bình khoảng 3 giờ 20 phút cho việc dọn dẹp – đây là kết quả từ một nghiên cứu về thói quen làm sạch toàn cầu được thực hiện theo ủy quyền của Kärcher. Để giữ cho nhà cửa luôn tinh tươm, chúng ta thường nhờ đến sự trợ giúp của các thiết bị làm sạch hoặc các mẹo dọn dẹp gia đình. Dù là khu vực trong nhà hay ngoài trời: Những bí quyết sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng hơn, từ đó có thêm thời gian để tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống.

    Kärcher cleaning tips for a cleaner home

    Khu vực trong nhà

    Bí quyết đánh bay bụi bẩn, giữ sạch không gian sống

    Dọn dẹp nhà bếp, vệ sinh phòng tắm, làm sạch không gian sống – không phải chỉ đến dịp tổng vệ sinh đón xuân bạn mới có nhiều việc phải làm. Theo thời gian, rất nhiều vết bẩn sẽ phát sinh ngay trong chính ngôi nhà của bạn: vết ố trên sàn nhà, ghế bọc nệm và thảm; phấn hoa, bụi bẩn và dấu vân tay bám trên cửa kính; dầu mỡ và thức ăn thừa trong bếp; hay cặn vôi và vệt xà phòng trong phòng tắm. Tuy nhiên, chỉ với một vài mẹo nhỏ, kết hợp cùng các thiết bị làm sạch phù hợp, chất tẩy rửa chuyên dụng và các mẹo dọn dẹp sẵn có, bạn hoàn toàn có thể đánh bay mọi vết bẩn một cách nhanh chóng, trả lại không gian sống sạch khuẩn và tinh tươm.

    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    Làm sạch nhà tắm

    Kärcher tips for cleaning the kitchen

    Làm sạch nhà bếp

    Kärcher tips for cleaning living spaces

    Làm sạch không gian sống

    Kärcher tips for cleaning windows

    Làm sạch cửa sổ

    Kärcher tips for cleaning tiles

    Làm sạch gạch

    Kärcher tips for cleaning upholstery carpet

    Làm sạch nội thất

    Khu vực ngoài trời

    Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

    Bí quyết làm sạch và chăm sóc không gian quanh nhà

    Có rất nhiều việc phải làm để chăm sóc cho khuôn viên quanh nhà. Vào mùa xuân, đã đến lúc dọn sạch những dấu vết của mùa mưa rét bám trên sân hiên, lối xe chạy và các lối đi trong vườn. Khi hè sang, cây cối cần được tưới nước, thảm cỏ phải được cắt tỉa thường xuyên, các bờ dậu, cây cối và bụi rậm cũng cần được cắt tỉa gọn gàng. Đến mùa thu, khu vườn phải được chuẩn bị sẵn sàng để đón mùa đông tới: quét dọn lá rụng và cất gọn bàn ghế sân vườn. Bên cạnh đó, các phương tiện đi lại của gia đình cũng cần được bảo dưỡng định kỳ – dù đó là xe đạp, xe máy, ô tô hay xe cắm trại (caravan).

    Công việc chăm sóc nhà cửa sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với những bí quyết thực tế sau đây.

    Kärcher Tips: cleaning wooden terrace

    Làm sạch sàn gỗ

    Kärcher Tips: cleaning patio slabs

    Làm sạch các tấm lát sân

    Kärcher Tips: Garage cleaning

    Vệ sinh gara

    Kärcher Tips: cleaning pavers

    Làm sạch gạch lát

    Kärcher Tips: cleaning conservatory

    Làm sạch nhà kính

    Kärcher Tips for DIY

    Mẹo DIY

    Kärcher Tips: cleaning camping-equipment

    Làm sạch thiết bị cắm trại

    Kärcher Tips: removing moss

    Cách làm sạch rong rêu

    Làm sạch và chăm sóc xe

    Kärcher Tips: Car care

    Chăm sóc xe hơi

    Kärcher Tips: Rim cleaning

    Làm sạch vành xe

    Kärcher Tips: Car washing

    Rửa xe hơi

    Kärcher Tips: Bike cleaning

    Làm sạch xe đạp

    Chăm sóc và bảo dưỡng sân vườn

    Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer

    Làm sạch đồ nội thất sân vườn