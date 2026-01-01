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Quốc gia: Việt Nam
Mỗi tuần, người dân trên toàn thế giới dành trung bình khoảng 3 giờ 20 phút cho việc dọn dẹp – đây là kết quả từ một nghiên cứu về thói quen làm sạch toàn cầu được thực hiện theo ủy quyền của Kärcher. Để giữ cho nhà cửa luôn tinh tươm, chúng ta thường nhờ đến sự trợ giúp của các thiết bị làm sạch hoặc các mẹo dọn dẹp gia đình. Dù là khu vực trong nhà hay ngoài trời: Những bí quyết sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng hơn, từ đó có thêm thời gian để tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống.
Dọn dẹp nhà bếp, vệ sinh phòng tắm, làm sạch không gian sống – không phải chỉ đến dịp tổng vệ sinh đón xuân bạn mới có nhiều việc phải làm. Theo thời gian, rất nhiều vết bẩn sẽ phát sinh ngay trong chính ngôi nhà của bạn: vết ố trên sàn nhà, ghế bọc nệm và thảm; phấn hoa, bụi bẩn và dấu vân tay bám trên cửa kính; dầu mỡ và thức ăn thừa trong bếp; hay cặn vôi và vệt xà phòng trong phòng tắm. Tuy nhiên, chỉ với một vài mẹo nhỏ, kết hợp cùng các thiết bị làm sạch phù hợp, chất tẩy rửa chuyên dụng và các mẹo dọn dẹp sẵn có, bạn hoàn toàn có thể đánh bay mọi vết bẩn một cách nhanh chóng, trả lại không gian sống sạch khuẩn và tinh tươm.
Có rất nhiều việc phải làm để chăm sóc cho khuôn viên quanh nhà. Vào mùa xuân, đã đến lúc dọn sạch những dấu vết của mùa mưa rét bám trên sân hiên, lối xe chạy và các lối đi trong vườn. Khi hè sang, cây cối cần được tưới nước, thảm cỏ phải được cắt tỉa thường xuyên, các bờ dậu, cây cối và bụi rậm cũng cần được cắt tỉa gọn gàng. Đến mùa thu, khu vườn phải được chuẩn bị sẵn sàng để đón mùa đông tới: quét dọn lá rụng và cất gọn bàn ghế sân vườn. Bên cạnh đó, các phương tiện đi lại của gia đình cũng cần được bảo dưỡng định kỳ – dù đó là xe đạp, xe máy, ô tô hay xe cắm trại (caravan).
Công việc chăm sóc nhà cửa sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với những bí quyết thực tế sau đây.