Trước khi bắt đầu chăm sóc lớp sơn, ghế bọc vải hoặc da, các bề mặt nhựa, kính và kim loại, bạn nên làm sạch xe cẩn thận. Để duy trì giá trị của xe, cả ngoại thất và nội thất đều quan trọng như nhau. Làm sạch bề mặt bên ngoài xe thường xuyên, không chỉ khi xe đặc biệt bẩn. Việc rửa xe thường xuyên luôn có lợi cho xe, dù là tại trạm rửa xe hay tại nhà. Dịch vụ rửa xe tự động hoặc ở nhà với máy phun rửa áp lực cao và các phụ kiện phù hợp. Bạn cũng nên làm sạch bên trong định kỳ, tốt nhất là bằng một... máy hút bụi khô và ướt, một miếng vải mềm và một chất tẩy rửa bề mặt phù hợp. Bạn cũng nên làm sạch bánh xe thường xuyên, ví dụ bằng máy rửa phun áp lực cao và dung dịch làm sạch vành bánh xe. Tần suất làm sạch xe không chỉ phụ thuộc vào mức độ bẩn mà còn phụ thuộc vào yêu cầu cá nhân của bạn về sự sạch sẽ. Tuy nhiên, vào mùa đông, việc chăm sóc xe ô tô là điều cần thiết do bụi bẩn, băng tuyết và muối có thể làm cản trở tầm nhìn qua cửa sổ cũng như gây hư hỏng cho thân xe và lớp sơn nếu không được làm sạch thường xuyên.

Với trang thiết bị phù hợp, các sản phẩm làm sạch và những mẹo chăm sóc xe hơi tốt nhất, việc chăm sóc xe của bạn sẽ trở nên dễ dàng quanh năm. Hơn nữa, việc đánh bóng và bảo dưỡng lớp sơn xe sẽ dễ dàng hơn nhiều trên một chiếc xe được bảo dưỡng tốt và sạch sẽ: