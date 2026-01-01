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    CHĂM SÓC XE HƠI: MỘT SỐ LƯU Ý CHO NGOẠI THẤT VÀ NGOẠI THẤT

    Nếu bạn muốn sử dụng xe hơi của mình trong nhiều năm tới, bạn cần phải chăm sóc nó. Chăm sóc xe ô tô tốt không chỉ đơn thuần là rửa xe thường xuyên, mà còn bao gồm việc bảo dưỡng lớp sơn, thân xe, cũng như giữ cho nội thất xe luôn sạch sẽ. Tất cả những gì cần là một chút thời gian, dụng cụ làm sạch phù hợp và các sản phẩm chăm sóc tốt. Những mẹo chăm sóc xe hơi tốt nhất để có một chiếc xe được chăm sóc toàn diện đều có ở đây.

    Kärcher car care tips: a man polishes his car

    Chăm sóc xe hơi là bảo toàn giá trị.

    Chăm sóc xe ô tô không chỉ giúp xe luôn trông đẹp mắt trong thời gian dài mà còn giúp xe giữ được giá trị của mình. Việc bảo dưỡng định kỳ lớp sơn xe giúp bảo vệ khỏi các tác động của thời tiết, muối và bụi bẩn vào mùa đông hoặc phấn hoa và côn trùng vào mùa hè. Nó cũng ngăn ngừa gỉ sét, khiến bề mặt trở nên xốp và gây hư hỏng cho xe ô tô theo thời gian.

    Chăm sóc xe ô tô của bạn

    Trước khi bắt đầu chăm sóc lớp sơn, ghế bọc vải hoặc da, các bề mặt nhựa, kính và kim loại, bạn nên làm sạch xe cẩn thận. Để duy trì giá trị của xe, cả ngoại thất và nội thất đều quan trọng như nhau. Làm sạch bề mặt bên ngoài xe thường xuyên, không chỉ khi xe đặc biệt bẩn. Việc rửa xe thường xuyên luôn có lợi cho xe, dù là tại trạm rửa xe hay tại nhà. Dịch vụ rửa xe tự động hoặc ở nhà với máy phun rửa áp lực cao và các phụ kiện phù hợp. Bạn cũng nên làm sạch bên trong định kỳ, tốt nhất là bằng một... máy hút bụi khô và ướt, một miếng vải mềm và một chất tẩy rửa bề mặt phù hợp. Bạn cũng nên làm sạch bánh xe thường xuyên, ví dụ bằng máy rửa phun áp lực cao và dung dịch làm sạch vành bánh xe. Tần suất làm sạch xe không chỉ phụ thuộc vào mức độ bẩn mà còn phụ thuộc vào yêu cầu cá nhân của bạn về sự sạch sẽ. Tuy nhiên, vào mùa đông, việc chăm sóc xe ô tô là điều cần thiết do bụi bẩn, băng tuyết và muối có thể làm cản trở tầm nhìn qua cửa sổ cũng như gây hư hỏng cho thân xe và lớp sơn nếu không được làm sạch thường xuyên.

    Với trang thiết bị phù hợp, các sản phẩm làm sạch và những mẹo chăm sóc xe hơi tốt nhất, việc chăm sóc xe của bạn sẽ trở nên dễ dàng quanh năm. Hơn nữa, việc đánh bóng và bảo dưỡng lớp sơn xe sẽ dễ dàng hơn nhiều trên một chiếc xe được bảo dưỡng tốt và sạch sẽ:

    A man washing his car

    Rửa xe hơi

    A woman vacuums the boot of the car with Kärcher vacuum cleaner

    Làm sạch nội thất xe hơi

    Cleaning car rims with a Kärcher washing brush

    Làm sạch vành xe

    Man de-icing his car in snow

    Làm tan băng trên xe ô tô

    Chăm sóc nội thất xe hơi

    Sau khi đã hút bụi bên trong xe và bảng táp lô đã sạch bụi, đã đến lúc tiến hành làm sạch các bề mặt khác nhau bên trong xe. Với một chất tẩy rửa nội thất đặc biệtNhựa, cao su hoặc vải có thể được làm sạch khỏi vết cà phê khô, cặn thức ăn béo hoặc kem chống nắng. Mùi hôi khó chịu được loại bỏ đồng thời với màu sắc sợi vải của lớp bọc ghế được làm mới. Một lợi ích khác của các chất tẩy rửa nội thất là chúng giúp giữ cho bề mặt sạch sẽ lâu hơn, điều này làm cho việc làm sạch sau này trở nên dễ dàng hơn.

    Kärcher interior cleaner sprayed on dashboard

    Mẹo

    Khi mua chất tẩy rửa nội thất, hãy chú ý đến các bề mặt mà sản phẩm có thể sử dụng được. Một sản phẩm có thể làm sạch toàn bộ nội thất, bao gồm cả ghế bọc. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các bề mặt như ghế cao cấp làm từ da thật sẽ cần sử dụng sản phẩm chuyên dụng. Da chỉ nên được làm sạch một hoặc hai lần mỗi năm và luôn được xử lý bằng một sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng có tác dụng làm mềm và dưỡng ẩm để giữ nguyên vẻ đẹp của nó.

    Treat plastic surfaces in car with Kärcher cockpit care

    Nếu bạn không có dung dịch làm sạch nội thất sẵn có, bạn cũng có thể sử dụng nước ấm pha với một ít nước rửa chén để làm sạch bảng táp lô và các chi tiết trang trí. Chỉ cần lau bề mặt bằng một chiếc khăn ẩm, sau đó lau khô bằng khăn làm từ vải cotton hoặc microfibre để đảm bảo độ ẩm không thấm vào các linh kiện điện tử. Tuy nhiên, phương pháp này không thể đạt được hiệu quả chống tĩnh điện hoặc giảm thời gian mà bề mặt bị bám bẩn trở lại so với một sản phẩm làm sạch nội thất ô tô chuyên dụng.

    Theo thời gian, những vết xước nhỏ có thể xuất hiện trên bảng táp lô hoặc các tấm ốp cửa. Vật liệu mịn, chống thấm nước và chống bám bẩn nên được xử lý sau khi làm sạch bằng một Sản phẩm chăm sóc khoang lái . Chỉ cần xịt lên, để sản phẩm phát huy tác dụng trong thời gian ngắn và sau đó đánh bóng bề mặt một lần nữa nếu cần thiết. Sản phẩm này loại bỏ các vết trầy xước bề mặt đồng thời làm mới màu sắc và độ bóng - mang lại cho khoang lái vẻ ngoài như mới.

    Để khử mùi hôi bên trong xe, mẹo này rất hữu ích: chỉ cần đặt một hộp đựng hạt cà phê vào khu vực chân ghế. Cà phê có khả năng giữ ẩm và hấp thụ mùi hôi. Cùng một hiệu quả cũng có thể đạt được với gạo hoặc bột mì.

    Chăm sóc cho cái nhìn tổng thể

    Vào những ngày nắng, vết tay và vết bẩn trên cửa sổ và gương đặc biệt dễ nhận thấy. Chúng không chỉ trông xấu xí mà còn cản trở tầm nhìn khi lái xe. Vì vậy, khi nói đến việc chăm sóc xe hơi, không nên bỏ qua việc làm sạch kính xe. Nếu bạn đang trong quá trình làm sạch nội thất xe, các cửa sổ cũng nên được lau chùi từ bên trong. Để làm điều này, hãy xịt cửa sổ một cách hào phóng bằng một chất tẩy rửa kính ô tô và lau sạch tất cả vết bẩn và vết ố bằng một miếng vải mềm, không có sợi bông. Sau đó, hãy thoa chất tẩy rửa lên cửa sổ và gương từ bên ngoài, và sử dụng một chiếc khăn microfiber mềm để làm sạch bụi bẩn.

    Kärcher car glass cleaner is sprayed on car window

    Mẹo

    Với Bộ dụng cụ làm sạch kính chắn gió Đối với máy cạo băng điện EDI 4, các vết bẩn cứng đầu trên kính chắn gió, kính sau và kính bên có thể được loại bỏ nhanh chóng và không tốn nhiều công sức.

    Kärcher windshield cleaning kit for the EDI 4]

    Khi lái xe, bụi bẩn mới tích tụ nhanh chóng trên kính chắn gió và kính sau. Vào mùa hè là côn trùng, vào những ngày mưa thì rất có thể là những vết bẩn bắn lên từ xe phía trước, còn vào mùa đông thì muối và bùn tuyết bám lên kính xe. Để luôn đảm bảo tầm nhìn tốt, bạn nên thường xuyên kiểm tra cần gạt nước kính chắn gió và bổ sung nước và dung dịch rửa kính chắn gió khi cần thiết. Các loại nước rửa kính chắn gió được pha chế đặc biệt cho mùa hè hoặc mùa đông là lựa chọn tốt nhất cho mục đích này. Dung dịch rửa kính mùa hè hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ cặn bẩn do côn trùng và các tạp chất khác. Dung dịch rửa kính mùa đông cũng là một chất chống đông, giúp ngăn chặn hệ thống làm sạch kính chắn gió và đèn pha bị đóng băng. Hãy đảm bảo pha trộn chất tẩy rửa với nước theo tỷ lệ được ghi trên bao bì sản phẩm.

    Kärcher windscreen cleaner concentrates for summer and winter

    Phớt cao su cho chăm sóc xe hơi

    Các miếng đệm cao su trong xe ô tô, chẳng hạn như trên cửa hoặc trong cốp xe, phải chịu đựng điều kiện khắc nghiệt như băng, tuyết và muối, đặc biệt là vào mùa đông. Để tránh cho các miếng đệm trở nên giòn và bị hở, bạn nên giữ cho chúng được mềm dẻo bằng cách sử dụng sản phẩm chăm sóc cao su. Điều này cũng giúp ngăn cửa bị kẹt vào mùa hè khi thời tiết rất nóng. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm để đảm bảo nó không bám vào bề mặt sơn, vì nó có thể để lại vết bẩn cứng đầu. Bạn cũng có thể sử dụng Vaseline có sẵn trên thị trường nếu không có sản phẩm chuyên dụng sẵn sàng.

    Maintain rubber seals on door
    Car paint is polished with Kärcher wax polish

    Trau chuốt và đánh bóng sơn

    Chăm sóc xe ô tô của bạn cũng nên bao gồm việc bảo dưỡng lớp sơn. Những vết xước nhẹ và những vết lóa được gọi là "hologram" rất khó chịu và nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt là trên các màu sơn tối. Các vết xước nhỏ thường xuất hiện trong quá trình làm sạch khi sử dụng bàn chải hoặc bọt biển để loại bỏ các hạt bụi nhỏ. Với một sáp đánh bóng, chúng có thể được loại bỏ một cách dễ dàng. Chất tẩy rửa này vừa làm sạch sơn vừa đánh bóng cùng lúc. Kết quả tốt nhất đạt được bằng cách thoa sản phẩm lên bề mặt bằng một miếng vải mềm hoặc bông thấm hút theo chuyển động tròn, sau đó để khô trong thời gian ngắn và đánh bóng nhẹ nhàng bằng một miếng vải sạch. Không chỉ lớp sơn sẽ sáng bóng trở lại mà lớp đánh bóng và sáp còn giúp bảo vệ khỏi tác động của thời tiết, tia UV, bụi đường và muối.

    Những vết xước sâu không thể loại bỏ bằng sáp đánh bóng có thể được sửa chữa bằng bút sơn sửa chữa và sau đó được phủ một lớp sơn bóng trong suốt. Thông thường, bất kỳ màu sơn và loại sơn nào, chẳng hạn như sơn kim loại, sơn bóng hoặc sơn mờ, đều có thể đặt hàng từ nhà sản xuất xe. Tuy nhiên, các hư hỏng nghiêm trọng trên thân xe luôn cần được sửa chữa bởi các chuyên gia, ví dụ như tại các xưởng sửa chữa cung cấp dịch vụ sửa chữa SMART (công nghệ sửa chữa khu vực nhỏ đến trung bình). Phương pháp sửa chữa cục bộ này thường rẻ hơn và nhanh hơn so với các phương pháp sửa chữa truyền thống, trong đó các bộ phận toàn bộ của xe ô tô được thay thế. Điều này cho phép xe được nâng cấp lại, cũng như đáng giá trước khi bán xe hoặc trả lại xe thuê, ví dụ như.

    Sản phẩm phù hợp cho việc chăm sóc xe hơi

    Kärcher Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaner

    Máy hút bụi ướt và khô

    Kärcher: Electric Ice Scraper EDI 4

    Dụng cụ cạo băng điện

    Kärcher: Windshield Cleaning Kit

    Bộ dụng cụ làm sạch kính chắn gió

    Kärcher: Cockpit car matt finish RM 652

    Bề mặt mờ của nội thất xe hơi

    Kärcher: Interior cleaner RM 651

    Chất tẩy rửa nội thất

    Kärcher: Polish & wax RM 660

    Đánh bóng và tút tát

    Kärcher: Rim cleaner premium

    Chất tẩy rửa viền cao cấp

    Kärcher: Car glass cleaner

    Chất tẩy rửa kính ô tô

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    Làm sạch xe đạp

    Kärcher: Sinner's circle explained

    Vòng tròn tội lỗi

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