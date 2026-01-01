Chăm sóc xe ô tô của bạn cũng nên bao gồm việc bảo dưỡng lớp sơn. Những vết xước nhẹ và những vết lóa được gọi là "hologram" rất khó chịu và nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt là trên các màu sơn tối. Các vết xước nhỏ thường xuất hiện trong quá trình làm sạch khi sử dụng bàn chải hoặc bọt biển để loại bỏ các hạt bụi nhỏ. Với một sáp đánh bóng, chúng có thể được loại bỏ một cách dễ dàng. Chất tẩy rửa này vừa làm sạch sơn vừa đánh bóng cùng lúc. Kết quả tốt nhất đạt được bằng cách thoa sản phẩm lên bề mặt bằng một miếng vải mềm hoặc bông thấm hút theo chuyển động tròn, sau đó để khô trong thời gian ngắn và đánh bóng nhẹ nhàng bằng một miếng vải sạch. Không chỉ lớp sơn sẽ sáng bóng trở lại mà lớp đánh bóng và sáp còn giúp bảo vệ khỏi tác động của thời tiết, tia UV, bụi đường và muối.
Những vết xước sâu không thể loại bỏ bằng sáp đánh bóng có thể được sửa chữa bằng bút sơn sửa chữa và sau đó được phủ một lớp sơn bóng trong suốt. Thông thường, bất kỳ màu sơn và loại sơn nào, chẳng hạn như sơn kim loại, sơn bóng hoặc sơn mờ, đều có thể đặt hàng từ nhà sản xuất xe. Tuy nhiên, các hư hỏng nghiêm trọng trên thân xe luôn cần được sửa chữa bởi các chuyên gia, ví dụ như tại các xưởng sửa chữa cung cấp dịch vụ sửa chữa SMART (công nghệ sửa chữa khu vực nhỏ đến trung bình). Phương pháp sửa chữa cục bộ này thường rẻ hơn và nhanh hơn so với các phương pháp sửa chữa truyền thống, trong đó các bộ phận toàn bộ của xe ô tô được thay thế. Điều này cho phép xe được nâng cấp lại, cũng như đáng giá trước khi bán xe hoặc trả lại xe thuê, ví dụ như.