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    RỬA XE TẠI NHÀ: MẸO VÀ THỦ THUẬT

    Có phải việc nhìn qua kính chắn gió bẩn của xe ô tô ngày càng khó khăn hơn không? Hay xe của bạn có bị phủ đầy phấn hoa, lá cây, muối đường hay phân động vật không? Có lẽ đã đến lúc bạn nên rửa xe. Nếu bạn không muốn đưa xe đến tiệm rửa xe, bạn có thể rửa xe nhanh chóng và dễ dàng tại nhà với dụng cụ phù hợp và những mẹo sau đây.

    Kärcher Tips: Car Washing

    Tại sao bạn nên rửa xe thường xuyên?

    Dù là món đồ sưu tầm hay hàng hóa thông thường, bạn nên rửa xe định kỳ. Bụi bẩn có thể bám vào thân xe của bạn vào bất kỳ thời điểm nào trong năm - có thể là muối vào mùa đông, phấn hoa vào mùa xuân, côn trùng vào mùa hè hoặc lá cây vào mùa thu. Nếu không loại bỏ các mảnh vụn và bụi bẩn, chúng có thể gây hư hỏng cho lớp sơn theo thời gian. Việc làm sạch định kỳ không chỉ giúp xe trông sáng bóng như mới mà còn góp phần bảo toàn giá trị của xe. Với những mẹo sau đây, xe của bạn sẽ sạch sẽ trở lại trong nháy mắt.

    Lưu ý: Tuân thủ các quy định.

    Việc bạn có thể rửa xe trước nhà hay không phụ thuộc vào quy định của địa phương. Việc này bị cấm trên các đường công cộng ở một số khu vực. Điều này đúng cho dù có sử dụng sản phẩm làm sạch hay không. Trong nhà riêng, việc rửa xe ô tô và xe máy thường được phép. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là nước dùng để rửa xe tại nhà phải được xả vào hệ thống thoát nước thải. Trước khi rửa xe tại nhà, bạn nên kiểm tra xem việc rửa xe trong nhà riêng có bị cấm rõ ràng hay không. Một giải pháp an toàn về mặt pháp lý là rửa xe tại một tiệm dịch vụ rửa xe hoặc trạm rửa xe tự phục vụ.

    Car being washed on own property

    Cách rửa xe hơi của bạn: Hướng dẫn từng bước

    Kärcher Tips: Remove loose dirt on your car

    Bước 1: Loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn rời rạc.

    Trước khi bắt đầu rửa xe, hãy loại bỏ bụi bẩn phân tán như lá cây hoặc cánh hoa bằng tay hoặc bằng bàn chải mềm.

    Kärcher tips: pre-cleaning when washing the car

    Bước 2: Làm sạch sơ bộ

    Bây giờ là lúc tiến hành làm sạch sơ bộ: Làm lỏng bụi bẩn thô bằng máy phun rửa áp lực cao Và sử dụng vòi phun tia phẳng để tránh làm trầy xước khi chà rửa bằng bàn chải. Hoặc bạn có thể rửa xe bằng tay trước bằng cách sử dụng súng phun nước gắn vào vòi nước vườn hoặc một xô nước và miếng bọt biển mềm. Nếu cần thiết, Xử lý trước và làm sạch vành xe. Các hốc bánh xe cũng cần được xem xét trong giai đoạn rửa sơ bộ vì bụi bẩn ở khu vực này đặc biệt khó loại bỏ. Để làm sạch những khu vực khó tiếp cận này, một Ống phun ngắn có khớp xoay 360 độ là phụ kiện phù hợp cho máy phun rửa áp lực cao. Nó có thể được điều chỉnh ở bất kỳ góc độ nào. Nhờ vị trí tay thoải mái, tia nước có thể được điều chỉnh hướng về phía trước, sang bên, lên trên và xuống dưới.

    Kärcher tip: Apply cleaner to car

    Bước 3: Sử dụng chất tẩy rửa

    Bây giờ, sử dụng chức năng tẩy rửa của máy phun rửa áp lực cao để làm sạch toàn bộ xe với nước rửa xe hơi hoặc với Chất tẩy rửa đa năng. Hãy đảm bảo thực hiện việc này từ dưới lên và để nó ngấm vào bụi bẩn trong một thời gian ngắn để làm mềm. Sau đó, chỉ cần rửa sạch bằng tia nước mạnh. Nếu bạn cần để nó ngâm lâu hơn một chút, thì chất tẩy rửa dạng bọt nên được sử dụng. Điều này tạo ra một lớp bọt dày đặc và bền lâu. Đặc biệt dễ dàng để áp dụng với một Đầu phun tạo bọt. Hoặc bạn có thể thoa chất tẩy rửa lên thân xe bằng một miếng bọt biển mềm. Cảnh báo: Không tạo ra quá nhiều bọt, nếu không bọt có thể trượt ra do trọng lượng của chính nó và không có đủ thời gian để thấm vào.

    Kärcher tip: Rinse car

    Bước 4: Rửa sạch xe của bạn

    Sau đó, rửa xe bằng máy phun rửa áp lực cao và nước sạch. Luôn sử dụng vòi phun tia phẳng và giữ khoảng cách 15 cm so với bề mặt xe hoặc 30 cm so với lốp xe. Hoặc là, một cọ rửa mềm, a đầu chà hoặc một Bàn chải xoay có thể kết nối với máy phun rửa áp lực cao. Điều này loại bỏ các mảnh vụn một cách triệt để hơn. Mẹo: Luôn rửa xe từ dưới lên. Điều này giúp dễ dàng nhận biết những khu vực nào vẫn cần được cải thiện.

    Nếu bạn không có máy phun rửa áp lực cao, bạn cũng có thể rửa xe bằng Ống tưới vườn và một vòi phun.

    Mẹo

    Khi sử dụng sản phẩm tẩy rửa với máy phun rửa áp lực cao, tốt hơn là nên sử dụng một lượng nhỏ sản phẩm tẩy rửa với nồng độ cao hơn một chút, thay vì sử dụng một lượng lớn sản phẩm đã được pha loãng quá mức, vì điều này có thể làm giảm hiệu quả của sản phẩm.

    Bước 5: Để xe khô và sơn lại những chỗ cần thiết.

    Sau khi xe đã được rửa sạch hoàn toàn, hãy để xe khô tự nhiên hoặc sử dụng khăn lau da. Trau chuốt các vết lõm và trầy xước nhỏ hiện đã trở nên rõ ràng. Sau khi đã làm sạch kỹ lưỡng phần bên ngoài, bạn có thể bắt đầu. làm sạch nội thất.

    Car is dried with a leather cloth

    Loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên xe ô tô

    insect residue remains on windshield

    Cặn từ côn trùng

    Cặn từ côn trùng có thể được loại bỏ bằng một loại dung dịch đặc biệt. Thuốc diệt côn trùng. Cặn bẩn có thể được loại bỏ nhẹ nhàng khỏi các bề mặt sơn, lưới tản nhiệt, gương ngoại thất, cửa sổ và nhựa. Sau khi làm sạch sơ bộ xe, hãy xịt chất tẩy rửa lên các vùng bị bẩn, để ngấm trong một thời gian, sau đó rửa sạch bằng nước sạch. Hoặc, bụi bẩn có thể được thấm ướt bằng một miếng khăn giấy ướt và sau đó dễ dàng lau sạch sau khoảng 15 phút.

    Tree sap on car paint

    Nhựa cây

    Nếu bạn phát hiện nhựa cây trên sơn, hãy hành động ngay lập tức. Càng mới, việc làm sạch càng dễ dàng hơn bằng nước ấm và miếng bọt biển, máy phun rửa áp lực cao hoặc lái xe tới trạm rửa xe. Nếu nhựa cây đã khô, có hai cách chữa trị tại nhà có thể giúp: hoặc thoa một vài giọt dung dịch làm tan băng cho ổ khóa cửa lên vùng bị ảnh hưởng, hoặc thoa một ít mỡ. Bạn có thể sử dụng bơ, bơ động vật hoặc dầu ăn. Sau vài phút, nhựa cây có thể được lau sạch bằng một miếng vải mềm.

    Bird droppings on car

    Phân chim

    Phân chim không được dọn sạch khỏi xe có thể gây hư hỏng lớp sơn, đặc biệt là vào mùa hè. Đừng chần chừ mà hãy loại bỏ chúng ngay lập tức. Lưu ý quan trọng: Phân khô bám trên xe không bao giờ nên được làm lỏng bằng cách chà xát, vì điều này có thể làm trầy xước xe. Thay vào đó, ngâm vùng bị ảnh hưởng bằng nước ấm và một chiếc khăn bếp trước khi rửa xe bằng máy phun rửa áp lực cao hoặc tại tiệm rửa xe. Phân có thể dễ dàng lau sạch bằng một miếng bọt biển mềm hoặc khăn ẩm.

    Salt residue on car

    Cặn muối

    Muối đường và cát nên được rửa sạch khỏi xe thường xuyên vào mùa đông, vì chúng có thể làm tăng quá trình ăn mòn ở những vùng đã bị hư hỏng, chẳng hạn như lớp sơn đã có vết trầy xước hoặc bong tróc. Muối đường cũng nên được loại bỏ thường xuyên khỏi phần gầm xe. Để bảo vệ xe khỏi độ ẩm và muối tốt hơn, nên rửa xe kỹ lưỡng trước mùa đông và sau đó xử lý lớp sơn bằng một sáp đánh bóng để giữ gìn lớp sơn.

    Spray windshield with Kärcher car glass cleaner

    Làm sạch kính xe và gương chiếu hậu

    Những người thường xuyên lái xe và đi lại hàng ngày đều biết vấn đề này: bụi bẩn, phấn hoa và côn trùng nhanh chóng bám vào kính chắn gió trong những tháng nắng ấm. Không chỉ trông cũ kỹ, mà còn có thể gây cản trở tầm nhìn một cách nguy hiểm. Dù cho lần tiếp theo bạn dự định dừng đổ xăng hoặc rửa xe là khi nào, kính chắn gió, cửa sổ bên và gương chiếu hậu cũng nên được lau chùi thường xuyên hơn. Cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng một công cụ đặc biệt. Chất tẩy rửa kính ô tô, đảm bảo làm sạch không để lại vết bẩn và không gây chói, đồng thời loại bỏ côn trùng, bụi bẩn trên đường và vết tay. Thường thì các chất tẩy rửa chứa các chất phụ gia có tác dụng chống tĩnh điện, giúp bề mặt kính không còn bị bẩn nhanh chóng và dễ dàng làm sạch hơn trong tương lai. Để làm sạch cửa sổ, chỉ cần thoa chất tẩy rửa lên bề mặt, để ngấm trong vài phút và lau sạch bằng khăn microfibre mềm. Việc này thậm chí còn dễ dàng hơn với bộ dụng cụ làm sạch kính chắn gió cho máy cạo băng điện, có thể sử dụng quanh năm. Sự quay mạnh mẽ của máy cạo băng điện giúp loại bỏ bụi bẩn bám chặt một cách dễ dàng.

    Câu hỏi thường gặp

    Hướng dẫn: Rửa xe hơi

    Sản phẩm phù hợp cho việc rửa xe

    Kärcher: Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: WB 60 Soft surface wash brush

    Cọ rửa bề mặt mềm

    Kärcher: Wash brushes

    Bàn chải điện

    Kärcher: Wheel washing brush

    Cây chổi rửa bánh xe

    Kärcher: WB 130 rotating wash brush

    Chổi rửa xoay

    Kärcher: FJ 10 C foam jet Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1

    Bọt xịt Connect 'n' Clean kết hợp với nước rửa xe 3 trong 1

    Kärcher: Car shampoo 3-in-1

    Nước rửa xe 3 trong 1

    Kärcher: Concentrate car shampoo

    Dung dịch tẩy rửa xe hơi cô đặc

    Kärcher: Car glass cleaner

    Chất tẩy rửa kính ô tô

    Kärcher: Insect Remover

    Thuốc diệt côn trùng

    Kärcher: Ultra foam cleaner

    Chất tẩy rửa bọt siêu mịn

    Kärcher: Polish & wax RM 660

    Đánh bóng và tút tát

    Kärcher: Windshield Cleaning Kit

    Bộ dụng cụ làm sạch kính chắn gió

    Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

    Vòi phun áp lực Vario ngắn 360° cho K 2-K 7

    3-in-1 wash brush

    Bàn chải 3 trong 1

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