Sau đó, rửa xe bằng máy phun rửa áp lực cao và nước sạch. Luôn sử dụng vòi phun tia phẳng và giữ khoảng cách 15 cm so với bề mặt xe hoặc 30 cm so với lốp xe. Hoặc là, một cọ rửa mềm, a đầu chà hoặc một Bàn chải xoay có thể kết nối với máy phun rửa áp lực cao. Điều này loại bỏ các mảnh vụn một cách triệt để hơn. Mẹo: Luôn rửa xe từ dưới lên. Điều này giúp dễ dàng nhận biết những khu vực nào vẫn cần được cải thiện.

Nếu bạn không có máy phun rửa áp lực cao, bạn cũng có thể rửa xe bằng Ống tưới vườn và một vòi phun.