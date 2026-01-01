Tại sao bạn nên rửa xe thường xuyên?
Dù là món đồ sưu tầm hay hàng hóa thông thường, bạn nên rửa xe định kỳ. Bụi bẩn có thể bám vào thân xe của bạn vào bất kỳ thời điểm nào trong năm - có thể là muối vào mùa đông, phấn hoa vào mùa xuân, côn trùng vào mùa hè hoặc lá cây vào mùa thu. Nếu không loại bỏ các mảnh vụn và bụi bẩn, chúng có thể gây hư hỏng cho lớp sơn theo thời gian. Việc làm sạch định kỳ không chỉ giúp xe trông sáng bóng như mới mà còn góp phần bảo toàn giá trị của xe. Với những mẹo sau đây, xe của bạn sẽ sạch sẽ trở lại trong nháy mắt.